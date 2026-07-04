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Очереди и приоритет для экстренных служб: в Новосибирской области топливный кризис

Очереди и приоритет для экстренных служб: в Новосибирской области топливный кризис - 04.07.2026 Украина.ру

Очереди и приоритет для экстренных служб: в Новосибирской области топливный кризис

В Новосибирской области сложилась напряжённая ситуация с топливообеспечением — значительная часть АЗС не работает, а на работающих выстроились очереди. Об этом сообщили в правительстве региона

2026-07-04T16:11

2026-07-04T16:11

2026-07-04T16:11

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Ситуация с топливообеспечением Новосибирской области остаётся напряжённой, сообщило региональное правительство. Значительная часть автозаправочных станций не работает, на оставшихся — очереди. Приоритет отдаётся заправке машин экстренных служб и общественного транспорта.Как заявил заместитель губернатора Олег Клемешов, сегодня с 3:00 до 5:00 на АЗС "Газпромнефти" была организована приоритетная заправка автомобилей специальных, коммунальных служб, скорой помощи и общественного транспорта. С 12:00 до 15:00 на девяти заправках "Газпромнефти" в Новосибирске, Бердске и Искитиме будут заправлять машины экстренных служб."Газпромнефть" возобновила работу части безоператорных станций с дистанционным контролем возможных нарушений. Общественный транспорт и все коммунальные службы работают в штатном режиме, подчеркнул Клемешов.Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 30 регионов. В конце июня несколько АЗС в Новосибирской области приостановили продажу топлива физлицам. Власти обратились к "Газпромнефти" с просьбой увеличить поставки всех видов топлива в регион.Но есть и хорошие новости. Губернатор Калининградской области Алексей Первозванных 4 июля сообщил, что власти региона приступили к поэтапному возобновлению розничной продажи топлива на части АЗС. Подробнее в материале В Калининградской области возобновили продажу топлива на 11 АЗСБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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