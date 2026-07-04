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Профессор из Норвегии рассказал о роли Финляндии в противостоянии с Россией

Профессор из Норвегии рассказал о роли Финляндии в противостоянии с Россией - 04.07.2026 Украина.ру

Профессор из Норвегии рассказал о роли Финляндии в противостоянии с Россией

Финляндия, после вступления в НАТО снявшая запрет на размещение ядерного оружия, стала крупнейшим фронтом Запада на границе с Россией. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен

2026-07-04T17:05

2026-07-04T17:05

2026-07-04T17:05

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Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен прокомментировал ситуацию вокруг Финляндии после того, как страна сняла запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. В социальной сети X он заявил, что Хельсинки, ранее бывший успешным нейтральным государством, теперь стал крупнейшим фронтом Запада на границе с Россией."А он ведь прав: большое количество оружия не всегда означает большую безопасность. Сдерживание должно уравновешиваться мерами по укреплению доверия. Финляндия была успешным нейтральным государством, а теперь стала крупнейшим фронтом на границе с Россией", — написал Диесен.Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что после снятия запрета на размещение ядерного оружия Финляндия попадёт на карту целей для российского ядерного вооружения.Напомним, в конце июня финский парламент одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Министр обороны Антти Хяккянен заявлял, что эти поправки нужны только для ситуаций, "связанных с обороной", и страна не намерена размещать боеголовки в мирное время, сохраняя приверженность договору о нераспространении.В июле зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X жёстко высказался о решении Финляндии снять запрет на размещение ядерного оружия. Подробнее в материале Медведев: Финляндия после снятия запрета на ядерное оружие попала на карту целей РоссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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