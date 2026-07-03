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Медведев: Финляндия после снятия запрета на ядерное оружие попала на карту целей России

Медведев: Финляндия после снятия запрета на ядерное оружие попала на карту целей России - 03.07.2026 Украина.ру

Медведев: Финляндия после снятия запрета на ядерное оружие попала на карту целей России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жёстко прокомментировал решение Хельсинки снять запрет на размещение ядерного оружия. Об этом он написал в соцсети X

2026-07-03T09:37

2026-07-03T09:37

2026-07-03T09:37

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"Финляндия отменила запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Что это меняет для финнов? Всего лишь одно незначительное изменение: их страна теперь находится на карте ядерных целей России. Радуйся, Финляндия, ты достигла пика безопасности!" — заявил Медведев.Ранее финские власти проголосовали за снятие запрета — теперь ядерное оружие можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен утверждает, что инициатива нужна только для "связанных с обороной" ситуаций. Однако в Госдуме уже предупредили, что Россия может "разнести половину Финляндии".Хельсинки продолжает курс на милитаризацию и втягивание в ядерные игры НАТО. Об этом – в материале Идея Макрона с непредсказуемыми последствиями. Зачем НАТО хочет де-факто расширить "ядерный клуб"

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новости, россия, финляндия, хельсинки, дмитрий медведев, нато, госдума, эммануэль макрон