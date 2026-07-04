https://ukraina.ru/20260704/na-plyazhe-v-odesse-vzorvalas-mina-sborka-svo-1081042160.html
На пляже в Одессе взорвалась мина. Сборка СВО
На пляже в Одессе взорвалась мина. Сборка СВО - 04.07.2026 Украина.ру
На пляже в Одессе взорвалась мина. Сборка СВО
На пляже в Одессе к берегу приплыла и взорвалась украинская мина. Никто не пострадал. Об этом и других военных новостях 4 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-07-04T17:15
2026-07-04T17:15
2026-07-04T17:33
сво
спецоперация
россия
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
минобороны
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🟥 Новая полоса безопасности пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Также он назвал взятие Константиновки важным этапом в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВО;🟥 Российские войска освободили населенный пункт Василевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, сообщается, что ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области;🟥 Российские удары по украинским грузовым локомотивам оказались настолько болезненными, что Украина начала наносить на тепловозы камуфляж. По предположению украинской стороны, это позволяет обмануть системы наведения дронов, управляемых ИИ;🟥 Губернатор Александр Шуваев охарактеризовал ночной удар ВСУ по инфраструктуре Белгорода как самый мощный за все время.Шуваев подчеркнул, что за счет заблаговременного планирования создан солидный запас генераторов и резервных ЛЭП, поэтому прогноз по полному восстановлению остается неизменным: электроснабжение и водоснабжение в городе планируется вернуть до конца текущего дня, а часть домов уже запитана;🟥 Силы ПВО РФ сбили более 500 воздушных целей в ночь на 4 июля, включая десять ракет "Фламинго", сообщили в Минобороны.В министерстве отметили, что таким образом Владимиру Зеленскому не удалось переключить внимание граждан Украины и западных партнёров с последствий российского удара 2 июля по объектам в районе Киева, а также с неудач украинских сил в Константиновке.Также было заявлено, что попытка нанести ущерб гражданским объектам получит ответ со стороны ВС РФ;🟥 Украинские источники подтверждают, что в Киеве был уничтожен цех по производству и хранению амуниции для ВСУ, принадлежащий компании "Баллистика". Вместе с цехом уничтожен и разработчик бронеплит для украинских боевиков;🟥 За прошедшие сутки над Брянской областью уничтожено 264 украинских БПЛА, сообщил губернатор Егор Ковальчук.Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что освобождение Константиновки откроет российским войскам дорогу к краматорско-славянской агломерации. Подробнее в материале Генштаб РФ: взятие Константиновки открыло ключ к последнему оплоту ВСУ в ДонбассеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, украина, константиновка, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Константиновка, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Минобороны
На пляже в Одессе взорвалась мина. Сборка СВО
17:15 04.07.2026 (обновлено: 17:33 04.07.2026)
На пляже в Одессе к берегу приплыла и взорвалась украинская мина. Никто не пострадал. Об этом и других военных новостях 4 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 Новая полоса безопасности пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Также он назвал взятие Константиновки важным этапом в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВО;
🟥 Российские войска освободили населенный пункт Василевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
Кроме того, сообщается, что ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области;
🟥 Российские удары по украинским грузовым локомотивам оказались настолько болезненными, что Украина начала наносить на тепловозы камуфляж. По предположению украинской стороны, это позволяет обмануть системы наведения дронов, управляемых ИИ;
🟥 Губернатор Александр Шуваев охарактеризовал ночной удар ВСУ по инфраструктуре Белгорода как самый мощный за все время.
Шуваев подчеркнул, что за счет заблаговременного планирования создан солидный запас генераторов и резервных ЛЭП, поэтому прогноз по полному восстановлению остается неизменным: электроснабжение и водоснабжение в городе планируется вернуть до конца текущего дня, а часть домов уже запитана;
🟥 Силы ПВО РФ сбили более 500 воздушных целей в ночь на 4 июля, включая десять ракет "Фламинго", сообщили в Минобороны.
В министерстве отметили, что таким образом Владимиру Зеленскому не удалось переключить внимание граждан Украины и западных партнёров с последствий российского удара 2 июля по объектам в районе Киева, а также с неудач украинских сил в Константиновке.
Также было заявлено, что попытка нанести ущерб гражданским объектам получит ответ со стороны ВС РФ;
🟥 Украинские источники подтверждают, что в Киеве был уничтожен цех по производству и хранению амуниции для ВСУ, принадлежащий компании "Баллистика". Вместе с цехом уничтожен и разработчик бронеплит для украинских боевиков;
🟥 За прошедшие сутки над Брянской областью уничтожено 264 украинских БПЛА, сообщил губернатор Егор Ковальчук.
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что освобождение Константиновки откроет российским войскам дорогу к краматорско-славянской агломерации. Подробнее в материале Генштаб РФ: взятие Константиновки открыло ключ к последнему оплоту ВСУ в Донбассе
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