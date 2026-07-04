Генштаб РФ: взятие Константиновки открыло ключ к последнему оплоту ВСУ в Донбассе - 04.07.2026 Украина.ру
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Генштаб РФ: взятие Константиновки открыло ключ к последнему оплоту ВСУ в Донбассе
Генштаб РФ: взятие Константиновки открыло ключ к последнему оплоту ВСУ в Донбассе - 04.07.2026 Украина.ру
Генштаб РФ: взятие Константиновки открыло ключ к последнему оплоту ВСУ в Донбассе
Взятие Константиновки открывает российской армии путь к краматорско-славянской агломерации. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской
2026-07-04T15:47
2026-07-04T15:56
сво
спецоперация
константиновка
владимир путин
дмитрий песков
донбасс
россия
вооруженные силы украины
генштаб
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Константиновка, которую российская армия взяла под контроль накануне, стала "ключом к последнему оплоту" Киева в Донбассе — краматорско-славянской агломерации. Об этом заявил замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской"Это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе", — сказал Рудской. К началу 2022 года в городе проживало более 78 тысяч человек. С 2014 года ВСУ создавали в Константиновке укреплённую систему обороны, которую усиливали после взятия Бахмута. Для удержания города противник сформировал группировку из семи бригад — 45 батальонов численностью до 15,5 тысячи военнослужащих.Сейчас Константиновка находится под полным контролем России. Подразделения "Южной" группировки завершают зачистку. Рудской сообщил, что освободившие город части продолжают наступление совместно с группировкой "Центр" с целью овладеть Дружковкой. Штурмовые группы уже ведут бои на окраине Алексеево-Дружковки.Накануне президенту России Владимиру Путину доложили об установлении полного контроля над Константиновкой. Пресс-секретарь Песков назвал это "первым, но очень важным этапом во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ".Кроме того, Путин поднял вопрос о присвоении генеральского звания командиру 6-й мотострелковой дивизии полковнику Александру Картавкину, чьи подразделения освободили Константиновку. Подробнее в материале Путин поручил присвоить звание генерала полковнику, освободившему КонстантиновкуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, константиновка, владимир путин, дмитрий песков, донбасс, россия, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру
СВО, Спецоперация, Константиновка, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Украина.ру

Генштаб РФ: взятие Константиновки открыло ключ к последнему оплоту ВСУ в Донбассе

15:47 04.07.2026 (обновлено: 15:56 04.07.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка танкистов 25 армии группировки войск "Запад"
Боевая подготовка танкистов 25 армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Взятие Константиновки открывает российской армии путь к краматорско-славянской агломерации. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской
Константиновка, которую российская армия взяла под контроль накануне, стала "ключом к последнему оплоту" Киева в Донбассе — краматорско-славянской агломерации. Об этом заявил замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской
"Это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе", — сказал Рудской.
К началу 2022 года в городе проживало более 78 тысяч человек. С 2014 года ВСУ создавали в Константиновке укреплённую систему обороны, которую усиливали после взятия Бахмута. Для удержания города противник сформировал группировку из семи бригад — 45 батальонов численностью до 15,5 тысячи военнослужащих.
Сейчас Константиновка находится под полным контролем России. Подразделения "Южной" группировки завершают зачистку. Рудской сообщил, что освободившие город части продолжают наступление совместно с группировкой "Центр" с целью овладеть Дружковкой. Штурмовые группы уже ведут бои на окраине Алексеево-Дружковки.
Накануне президенту России Владимиру Путину доложили об установлении полного контроля над Константиновкой. Пресс-секретарь Песков назвал это "первым, но очень важным этапом во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ".
Кроме того, Путин поднял вопрос о присвоении генеральского звания командиру 6-й мотострелковой дивизии полковнику Александру Картавкину, чьи подразделения освободили Константиновку. Подробнее в материале Путин поручил присвоить звание генерала полковнику, освободившему Константиновку
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июля
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СВОСпецоперацияКонстантиновкаВладимир ПутинДмитрий ПесковДонбассРоссияВооруженные силы УкраиныГенштабУкраина.ру
 
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