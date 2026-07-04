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МИД РФ: Прибалты давали воздушные коридоры для ударов ВСУ по России

МИД РФ: Прибалты давали воздушные коридоры для ударов ВСУ по России - 04.07.2026 Украина.ру

МИД РФ: Прибалты давали воздушные коридоры для ударов ВСУ по России

Латвия и другие страны Балтии предоставляли своё воздушное пространство для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру России. Об этом 4 июля заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин

2026-07-04T08:30

2026-07-04T08:30

2026-07-04T08:30

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"У нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны", — сообщил Галузин.При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали Киеву разрешения использовать свои территории и воздушное пространство для атак на российские объекты.Ранее председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев уже заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими дронами по российским портам на Балтике. Об этом – в материале Патрушев обвинил НАТО в создании плацдарма в РумынииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, латвия, эстония, михаил галузин, николай патрушев, вооруженные силы украины, нато