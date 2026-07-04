МИД РФ: Прибалты давали воздушные коридоры для ударов ВСУ по России - 04.07.2026 Украина.ру
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МИД РФ: Прибалты давали воздушные коридоры для ударов ВСУ по России
МИД РФ: Прибалты давали воздушные коридоры для ударов ВСУ по России - 04.07.2026 Украина.ру
МИД РФ: Прибалты давали воздушные коридоры для ударов ВСУ по России
Латвия и другие страны Балтии предоставляли своё воздушное пространство для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру России. Об этом 4 июля заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин
2026-07-04T08:30
2026-07-04T08:30
новости
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эстония
михаил галузин
николай патрушев
вооруженные силы украины
нато
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"У нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны", — сообщил Галузин.При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали Киеву разрешения использовать свои территории и воздушное пространство для атак на российские объекты.Ранее председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев уже заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими дронами по российским портам на Балтике. Об этом – в материале Патрушев обвинил НАТО в создании плацдарма в РумынииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, латвия, эстония, михаил галузин, николай патрушев, вооруженные силы украины, нато
Новости, Россия, Латвия, Эстония, Михаил Галузин, Николай Патрушев, Вооруженные силы Украины, НАТО

МИД РФ: Прибалты давали воздушные коридоры для ударов ВСУ по России

08:30 04.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ru‼ Если европейцы хотят переговоров с Россией, они знают, куда обратиться, заявил замглавы МИД Галузин
‼ Если европейцы хотят переговоров с Россией, они знают, куда обратиться, заявил замглавы МИД Галузин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Латвия и другие страны Балтии предоставляли своё воздушное пространство для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру России. Об этом 4 июля заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин
"У нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны", — сообщил Галузин.
При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали Киеву разрешения использовать свои территории и воздушное пространство для атак на российские объекты.
Ранее председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев уже заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими дронами по российским портам на Балтике.
Об этом – в материале Патрушев обвинил НАТО в создании плацдарма в Румынии
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