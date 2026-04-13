Черное море: Патрушев обвинил НАТО в создании плацдарма в Румынии
Фрегат Черноморского флота на прошлой неделе сопровождал через пролив Ла-Манш танкеры с российской нефтью. Об этом в интервью "Российской газете" 13 апреля сообщил председатель Морской коллегии Николай Патрушев
Черное море: Патрушев обвинил НАТО в создании плацдарма в Румынии

17:05 13.04.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии МВД России
Заседание коллегии МВД России - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Фрегат Черноморского флота на прошлой неделе сопровождал через пролив Ла-Манш танкеры с российской нефтью. Об этом в интервью "Российской газете" 13 апреля сообщил председатель Морской коллегии Николай Патрушев
По его словам, при необходимости Россия будет проводить и "иные мероприятия по обеспечению безопасности судоходства". Патрушев подчеркнул, что подобные действия являются нормальной практикой для защиты национальных интересов.
Касаясь атак украинских беспилотников на Ленинградскую область, Патрушев отметил, что они требовали тщательной проработки маршрута и "как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходит".
Он указал, что предоставление странами Прибалтики и Финляндией своего воздушного пространства для пролёта украинских дронов означает прямое участие этих государств — членов НАТО в атаках на Россию "со всеми выводами и последствиями".
Говоря о деятельности Североатлантического альянса, Патрушев заявил, что под видом прошедших в начале апреля учений "Морской щит-2026" НАТО продолжает формирование антироссийской инфраструктуры на черноморском направлении.
Основной территорией манёвров была избрана Румыния в качестве черноморского плацдарма для противостояния России. Патрушев также отметил, что альянс продолжает проводить учения по отражению несуществующих угроз со стороны России на Чёрном море, тогда как ключевой источник опасности в регионе — это Киев.
Кроме того, председатель Морской коллегии указал, что Япония снова становится источником военных угроз для России.
О событиях на фронте — в публикации ЗРК "Крона" закроет небо от низколетящих целей. Новости СВО к этому часу.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
