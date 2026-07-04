https://ukraina.ru/20260704/putin-poruchil-prisvoit-generala-polkovniku-osvobodivshemu-konstantinovku-1081038915.html

Путин поручил присвоить генерала полковнику, освободившему Константиновку

Путин поручил присвоить генерала полковнику, освободившему Константиновку - 04.07.2026 Украина.ру

Путин поручил присвоить генерала полковнику, освободившему Константиновку

Президент России Владимир Путин поднял вопрос о присвоении генеральского звания полковнику Александру Картавкину, командиру 6-й мотострелковой дивизии, освободившей Константиновку

2026-07-04T12:24

2026-07-04T12:24

2026-07-04T12:24

новости

константиновка

россия

украина

владимир путин

генштаб

украина.ру

валерий герасимов

александр коц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/18/1080593875_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_c6947609b96fd9ea3322ba536b412867.jpg

"Вот Антон Феликсович — генерал, а Александр Викторович пока нет, хотя дивизией командует. Прошу вас обратить на это внимание", — заявил Путин, обращаясь к начальнику Генштаба Валерию Герасимову на совещании 3 июля.Герасимов доложил, что Картавкин занимает должность менее года, но заверил, что представит доклад с предложениями не только по комдиву, но и по другим заслуженным офицерам. Командующий группировкой "Южная" Сергей Медведев отметил, что при освобождении Константиновки наиболее успешно действовали соединения генерал-майора Антона Груниса и полковника Картавкина.Сам Картавкин доложил, что штурмовые подразделения его дивизии, сломив сопротивление противника в Константиновке, продолжают наступление и уже выходят на окраины Алексеево-Дружковки.Президент лично следит за заслугами командиров на передовой. Взятие "города-крепости" — результат мужества солдат и профессионализма их командиров. И такие заслуги должны быть отмечены по достоинству.Об освобождении Константиновки, а также о том, почему это важнейший узел в Славянско-Краматорской агломерации, — в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за КонстантиновкуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

константиновка

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, константиновка, россия, украина, владимир путин, генштаб, украина.ру, валерий герасимов, александр коц