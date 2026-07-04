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Путин поручил присвоить генерала полковнику, освободившему Константиновку
Путин поручил присвоить генерала полковнику, освободившему Константиновку - 04.07.2026 Украина.ру
Путин поручил присвоить генерала полковнику, освободившему Константиновку
Президент России Владимир Путин поднял вопрос о присвоении генеральского звания полковнику Александру Картавкину, командиру 6-й мотострелковой дивизии, освободившей Константиновку
2026-07-04T12:24
2026-07-04T12:24
2026-07-04T12:24
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"Вот Антон Феликсович — генерал, а Александр Викторович пока нет, хотя дивизией командует. Прошу вас обратить на это внимание", — заявил Путин, обращаясь к начальнику Генштаба Валерию Герасимову на совещании 3 июля.Герасимов доложил, что Картавкин занимает должность менее года, но заверил, что представит доклад с предложениями не только по комдиву, но и по другим заслуженным офицерам. Командующий группировкой "Южная" Сергей Медведев отметил, что при освобождении Константиновки наиболее успешно действовали соединения генерал-майора Антона Груниса и полковника Картавкина.Сам Картавкин доложил, что штурмовые подразделения его дивизии, сломив сопротивление противника в Константиновке, продолжают наступление и уже выходят на окраины Алексеево-Дружковки.Президент лично следит за заслугами командиров на передовой. Взятие "города-крепости" — результат мужества солдат и профессионализма их командиров. И такие заслуги должны быть отмечены по достоинству.Об освобождении Константиновки, а также о том, почему это важнейший узел в Славянско-Краматорской агломерации, — в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за КонстантиновкуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, константиновка, россия, украина, владимир путин, генштаб, украина.ру, валерий герасимов, александр коц
Новости, Константиновка, Россия, Украина, Владимир Путин, Генштаб, Украина.ру, Валерий Герасимов, Александр Коц
Путин поручил присвоить генерала полковнику, освободившему Константиновку
Президент России Владимир Путин поднял вопрос о присвоении генеральского звания полковнику Александру Картавкину, командиру 6-й мотострелковой дивизии, освободившей Константиновку
"Вот Антон Феликсович — генерал, а Александр Викторович пока нет, хотя дивизией командует. Прошу вас обратить на это внимание", — заявил Путин, обращаясь к начальнику Генштаба Валерию Герасимову на совещании 3 июля.
Герасимов доложил, что Картавкин занимает должность менее года, но заверил, что представит доклад с предложениями не только по комдиву, но и по другим заслуженным офицерам. Командующий группировкой "Южная" Сергей Медведев отметил, что при освобождении Константиновки наиболее успешно действовали соединения генерал-майора Антона Груниса и полковника Картавкина.
Сам Картавкин доложил, что штурмовые подразделения его дивизии, сломив сопротивление противника в Константиновке, продолжают наступление и уже выходят на окраины Алексеево-Дружковки.
Президент лично следит за заслугами командиров на передовой. Взятие "города-крепости" — результат мужества солдат и профессионализма их командиров. И такие заслуги должны быть отмечены по достоинству.
Об освобождении Константиновки, а также о том, почему это важнейший узел в Славянско-Краматорской агломерации, — в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за Константиновку
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