Путин поручил присвоить генерала полковнику, освободившему Константиновку - 04.07.2026 Украина.ру
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Путин поручил присвоить генерала полковнику, освободившему Константиновку
Путин поручил присвоить генерала полковнику, освободившему Константиновку - 04.07.2026 Украина.ру
Путин поручил присвоить генерала полковнику, освободившему Константиновку
Президент России Владимир Путин поднял вопрос о присвоении генеральского звания полковнику Александру Картавкину, командиру 6-й мотострелковой дивизии, освободившей Константиновку
2026-07-04T12:24
2026-07-04T12:24
новости
константиновка
россия
украина
владимир путин
генштаб
украина.ру
валерий герасимов
александр коц
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"Вот Антон Феликсович — генерал, а Александр Викторович пока нет, хотя дивизией командует. Прошу вас обратить на это внимание", — заявил Путин, обращаясь к начальнику Генштаба Валерию Герасимову на совещании 3 июля.Герасимов доложил, что Картавкин занимает должность менее года, но заверил, что представит доклад с предложениями не только по комдиву, но и по другим заслуженным офицерам. Командующий группировкой "Южная" Сергей Медведев отметил, что при освобождении Константиновки наиболее успешно действовали соединения генерал-майора Антона Груниса и полковника Картавкина.Сам Картавкин доложил, что штурмовые подразделения его дивизии, сломив сопротивление противника в Константиновке, продолжают наступление и уже выходят на окраины Алексеево-Дружковки.Президент лично следит за заслугами командиров на передовой. Взятие "города-крепости" — результат мужества солдат и профессионализма их командиров. И такие заслуги должны быть отмечены по достоинству.Об освобождении Константиновки, а также о том, почему это важнейший узел в Славянско-Краматорской агломерации, — в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за КонстантиновкуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, константиновка, россия, украина, владимир путин, генштаб, украина.ру, валерий герасимов, александр коц
Новости, Константиновка, Россия, Украина, Владимир Путин, Генштаб, Украина.ру, Валерий Герасимов, Александр Коц

Путин поручил присвоить генерала полковнику, освободившему Константиновку

12:24 04.07.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкВстреча Владимира Путина с выпускниками вузов силовых ведомств
Встреча Владимира Путина с выпускниками вузов силовых ведомств - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
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Президент России Владимир Путин поднял вопрос о присвоении генеральского звания полковнику Александру Картавкину, командиру 6-й мотострелковой дивизии, освободившей Константиновку
"Вот Антон Феликсович — генерал, а Александр Викторович пока нет, хотя дивизией командует. Прошу вас обратить на это внимание", — заявил Путин, обращаясь к начальнику Генштаба Валерию Герасимову на совещании 3 июля.
Герасимов доложил, что Картавкин занимает должность менее года, но заверил, что представит доклад с предложениями не только по комдиву, но и по другим заслуженным офицерам. Командующий группировкой "Южная" Сергей Медведев отметил, что при освобождении Константиновки наиболее успешно действовали соединения генерал-майора Антона Груниса и полковника Картавкина.
Сам Картавкин доложил, что штурмовые подразделения его дивизии, сломив сопротивление противника в Константиновке, продолжают наступление и уже выходят на окраины Алексеево-Дружковки.
Президент лично следит за заслугами командиров на передовой. Взятие "города-крепости" — результат мужества солдат и профессионализма их командиров. И такие заслуги должны быть отмечены по достоинству.
Об освобождении Константиновки, а также о том, почему это важнейший узел в Славянско-Краматорской агломерации, — в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за Константиновку
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