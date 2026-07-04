Экс-генерал США исключил применение Россией ядерного оружия на Украине - 04.07.2026 Украина.ру
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Экс-генерал США исключил применение Россией ядерного оружия на Украине
Экс-генерал США исключил применение Россией ядерного оружия на Украине - 04.07.2026 Украина.ру
Экс-генерал США исключил применение Россией ядерного оружия на Украине
Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Россия не применит ядерное оружие в конфликте на Украине, если не возникнет прямой экзистенциальной угрозы самой России. Об этом рассказал в интервью Kyiv Post
2026-07-04T15:34
2026-07-04T15:34
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Экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес высказался о вероятности применения Россией ядерного оружия в ходе украинского конфликта. В интервью Kyiv Post генерал заявил, что такой сценарий практически исключён.По его словам, у России есть техническая возможность использовать ядерное оружие, и Киев должен относиться к этому вопросу серьёзно. Однако Ходжес подчеркнул, что "нет никаких шансов", что Москва применит его против Украины или где-либо ещё, "если только не возникнет прямая, экзистенциальная угроза самой России".Ранее в июле зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X резко высказался о решении властей Финляндии разрешить размещение ядерного оружия на своей территории. Подробнее в материале Медведев: Финляндия после снятия запрета на ядерное оружие попала на карту целей РоссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, бен ходжес, дмитрий медведев, украина, сша, совбез, украина.ру
Новости, Россия, Бен Ходжес, Дмитрий Медведев, Украина, США, Совбез, Украина.ру

Экс-генерал США исключил применение Россией ядерного оружия на Украине

15:34 04.07.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
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Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Россия не применит ядерное оружие в конфликте на Украине, если не возникнет прямой экзистенциальной угрозы самой России. Об этом рассказал в интервью Kyiv Post
Экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес высказался о вероятности применения Россией ядерного оружия в ходе украинского конфликта. В интервью Kyiv Post генерал заявил, что такой сценарий практически исключён.
По его словам, у России есть техническая возможность использовать ядерное оружие, и Киев должен относиться к этому вопросу серьёзно. Однако Ходжес подчеркнул, что "нет никаких шансов", что Москва применит его против Украины или где-либо ещё, "если только не возникнет прямая, экзистенциальная угроза самой России".
Ранее в июле зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X резко высказался о решении властей Финляндии разрешить размещение ядерного оружия на своей территории. Подробнее в материале Медведев: Финляндия после снятия запрета на ядерное оружие попала на карту целей России
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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