https://ukraina.ru/20260704/389-dronov-sbito-nad-regionami-rf-germaniya-lezet-v-dolgi-nato-grozit-raskol-novosti-k-etomu-chasu-1081036550.html
389 дронов сбито над регионами РФ, Германия лезет в долги, НАТО грозит раскол: новости к этому часу
389 дронов сбито над регионами РФ, Германия лезет в долги, НАТО грозит раскол: новости к этому часу - 04.07.2026 Украина.ру
389 дронов сбито над регионами РФ, Германия лезет в долги, НАТО грозит раскол: новости к этому часу
Средства ПВО сбили почти 400 беспилотников над российскими регионами, Германия залезает в рекордные долги ради военных расходов, а президент Литвы предрекает раскол НАТО. Об этом 4 июля сообщает Телеграм-канал "Украина.ру".
2026-07-04T09:37
2026-07-04T09:37
2026-07-04T09:37
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литва
виктория кузякина
али хаменеи
нато
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О других событиях к этому часу:🟦 389 украинских беспилотников сбито средствами ПВО за ночь над регионами России — Минобороны РФ.🟦 ВСУ запускают дроны для ударов по РФ с полигонов на территории Латвии — генконструктор ЦКБР Кузякин.🟦 Германия лезет в рекордные долги ради обороны — Reuters.🟦 НАТО может расколоться на части, если его члены не будут выделять 5% ВВП на оборону — президент Литвы Науседа.🟦 Трамп заявил, что Вашингтон сделал паузу в переговорах с Тегераном на время национального траура в Исламской Республике.🟦 В Иране началась шестидневная церемония прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи.Ранее в новостях: Прибалты давали воздушные коридоры для ударов ВСУ по РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, германия, литва, виктория кузякина, али хаменеи, нато, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Германия, Литва, Виктория Кузякина, Али Хаменеи, НАТО, Вооруженные силы Украины
389 дронов сбито над регионами РФ, Германия лезет в долги, НАТО грозит раскол: новости к этому часу
Средства ПВО сбили почти 400 беспилотников над российскими регионами, Германия залезает в рекордные долги ради военных расходов, а президент Литвы предрекает раскол НАТО. Об этом 4 июля сообщает Телеграм-канал "Украина.ру".
О других событиях к этому часу:
🟦 389 украинских беспилотников сбито средствами ПВО за ночь над регионами России — Минобороны РФ.
🟦 ВСУ запускают дроны для ударов по РФ с полигонов на территории Латвии — генконструктор ЦКБР Кузякин.
🟦 Германия лезет в рекордные долги ради обороны — Reuters.
🟦 НАТО может расколоться на части, если его члены не будут выделять 5% ВВП на оборону — президент Литвы Науседа.
🟦 Трамп заявил, что Вашингтон сделал паузу в переговорах с Тегераном на время национального траура в Исламской Республике.
🟦 В Иране началась шестидневная церемония прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи.
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