11 мирных жителей, включая двоих детей, пострадали за сутки в Запорожской области - 04.07.2026 Украина.ру
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11 мирных жителей, включая двоих детей, пострадали за сутки в Запорожской области
11 мирных жителей, включая двоих детей, пострадали за сутки в Запорожской области - 04.07.2026 Украина.ру
11 мирных жителей, включая двоих детей, пострадали за сутки в Запорожской области
Одиннадцать мирных жителей в Херсонской пострадали за минувшие сутки в результате вражеских атак, среди них двое детей. Об этом 4 июля сообщает губернатор Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
2026-07-04T14:28
2026-07-04T14:28
сво
спецоперация
владимир сальдо
каховка
мирный
херсонская область
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🟥 На участке автодороги Павловка — Строгановка удар БПЛА по легковому автомобилю привёл к ранению мужчины 1993 года рождения. Госпитализирован в Чаплинскую ЦРБ.🟥 На дороге рядом с Григорьевкой Чаплинского округа вражеский дрон влетел в грузовой автомобиль. Пострадал мужчина 1977 года рождения. Доставлен в Чаплинскую ЦРБ.🟥 В Великой Лепетихе ранен мужчина 1970 года рождения. Госпитализирован в Нижнесерогозскую ЦРБ.🟥 В Малых Копанях Голопристанского округа пострадали мужчина 1980 года рождения, девочка 2014 года рождения и мальчик 2015 года рождения. Все доставлены в Скадовскую ЦРБ.🟥 В Костогрызово Алёшкинского округа ранен мужчина 1973 года рождения. Он доставлен в Скадовскую ЦРБ.🟥 Кроме того, повреждения инфраструктуры, жилых домов, транспорта и имущества зафиксированы в Антоновке, Великой Лепетихе, Великих Копанях, Виноградове, Григорьевке, Каирке, Каховке, Костогрызове, Красном Чабане, Малых Копанях, Мирном, Новой Маячке, Нововладимировке, Новотроицком, Петропавловке, Скадовске, Чкалово и Чулаковке.По данным Минздрава Запорожской области на 4 июля, число раненых в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке возросло до 21 человека.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
каховка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, владимир сальдо, каховка, мирный, херсонская область
СВО, Спецоперация, Владимир Сальдо, Каховка, Мирный, Херсонская область

11 мирных жителей, включая двоих детей, пострадали за сутки в Запорожской области

14:28 04.07.2026
 
© Украина.ру / Алексей ЧаленкоМуниципальная больница
Муниципальная больница - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Украина.ру / Алексей Чаленко
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Одиннадцать мирных жителей в Херсонской пострадали за минувшие сутки в результате вражеских атак, среди них двое детей. Об этом 4 июля сообщает губернатор Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
🟥 На участке автодороги Павловка — Строгановка удар БПЛА по легковому автомобилю привёл к ранению мужчины 1993 года рождения. Госпитализирован в Чаплинскую ЦРБ.
🟥 На дороге рядом с Григорьевкой Чаплинского округа вражеский дрон влетел в грузовой автомобиль. Пострадал мужчина 1977 года рождения. Доставлен в Чаплинскую ЦРБ.
🟥 В Великой Лепетихе ранен мужчина 1970 года рождения. Госпитализирован в Нижнесерогозскую ЦРБ.
🟥 В Малых Копанях Голопристанского округа пострадали мужчина 1980 года рождения, девочка 2014 года рождения и мальчик 2015 года рождения. Все доставлены в Скадовскую ЦРБ.
🟥 В Костогрызово Алёшкинского округа ранен мужчина 1973 года рождения. Он доставлен в Скадовскую ЦРБ.
🟥 Кроме того, повреждения инфраструктуры, жилых домов, транспорта и имущества зафиксированы в Антоновке, Великой Лепетихе, Великих Копанях, Виноградове, Григорьевке, Каирке, Каховке, Костогрызове, Красном Чабане, Малых Копанях, Мирном, Новой Маячке, Нововладимировке, Новотроицком, Петропавловке, Скадовске, Чкалово и Чулаковке.
По данным Минздрава Запорожской области на 4 июля, число раненых в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке возросло до 21 человека.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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СВОСпецоперацияВладимир СальдоКаховкаМирныйХерсонская область
 
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