https://ukraina.ru/20260704/11-mirnykh-zhiteley-vklyuchaya-dvoikh-detey-postradali-za-sutki-v-zaporozhskoy-oblasti-1081044719.html

11 мирных жителей, включая двоих детей, пострадали за сутки в Запорожской области

11 мирных жителей, включая двоих детей, пострадали за сутки в Запорожской области - 04.07.2026 Украина.ру

11 мирных жителей, включая двоих детей, пострадали за сутки в Запорожской области

Одиннадцать мирных жителей в Херсонской пострадали за минувшие сутки в результате вражеских атак, среди них двое детей. Об этом 4 июля сообщает губернатор Владимир Сальдо в своём телеграм-канале

2026-07-04T14:28

2026-07-04T14:28

2026-07-04T14:28

сво

спецоперация

владимир сальдо

каховка

мирный

херсонская область

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🟥 На участке автодороги Павловка — Строгановка удар БПЛА по легковому автомобилю привёл к ранению мужчины 1993 года рождения. Госпитализирован в Чаплинскую ЦРБ.🟥 На дороге рядом с Григорьевкой Чаплинского округа вражеский дрон влетел в грузовой автомобиль. Пострадал мужчина 1977 года рождения. Доставлен в Чаплинскую ЦРБ.🟥 В Великой Лепетихе ранен мужчина 1970 года рождения. Госпитализирован в Нижнесерогозскую ЦРБ.🟥 В Малых Копанях Голопристанского округа пострадали мужчина 1980 года рождения, девочка 2014 года рождения и мальчик 2015 года рождения. Все доставлены в Скадовскую ЦРБ.🟥 В Костогрызово Алёшкинского округа ранен мужчина 1973 года рождения. Он доставлен в Скадовскую ЦРБ.🟥 Кроме того, повреждения инфраструктуры, жилых домов, транспорта и имущества зафиксированы в Антоновке, Великой Лепетихе, Великих Копанях, Виноградове, Григорьевке, Каирке, Каховке, Костогрызове, Красном Чабане, Малых Копанях, Мирном, Новой Маячке, Нововладимировке, Новотроицком, Петропавловке, Скадовске, Чкалово и Чулаковке.По данным Минздрава Запорожской области на 4 июля, число раненых в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке возросло до 21 человека.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

каховка

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сво, спецоперация, владимир сальдо, каховка, мирный, херсонская область