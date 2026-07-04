https://ukraina.ru/20260704/11-mirnykh-zhiteley-vklyuchaya-dvoikh-detey-postradali-za-sutki-v-zaporozhskoy-oblasti-1081044719.html
11 мирных жителей, включая двоих детей, пострадали за сутки в Запорожской области
11 мирных жителей, включая двоих детей, пострадали за сутки в Запорожской области - 04.07.2026 Украина.ру
11 мирных жителей, включая двоих детей, пострадали за сутки в Запорожской области
Одиннадцать мирных жителей в Херсонской пострадали за минувшие сутки в результате вражеских атак, среди них двое детей. Об этом 4 июля сообщает губернатор Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
2026-07-04T14:28
2026-07-04T14:28
2026-07-04T14:28
сво
спецоперация
владимир сальдо
каховка
мирный
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0c/1065141181_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_c049e5fc301ed417610ebc78ea7bd830.jpg
🟥 На участке автодороги Павловка — Строгановка удар БПЛА по легковому автомобилю привёл к ранению мужчины 1993 года рождения. Госпитализирован в Чаплинскую ЦРБ.🟥 На дороге рядом с Григорьевкой Чаплинского округа вражеский дрон влетел в грузовой автомобиль. Пострадал мужчина 1977 года рождения. Доставлен в Чаплинскую ЦРБ.🟥 В Великой Лепетихе ранен мужчина 1970 года рождения. Госпитализирован в Нижнесерогозскую ЦРБ.🟥 В Малых Копанях Голопристанского округа пострадали мужчина 1980 года рождения, девочка 2014 года рождения и мальчик 2015 года рождения. Все доставлены в Скадовскую ЦРБ.🟥 В Костогрызово Алёшкинского округа ранен мужчина 1973 года рождения. Он доставлен в Скадовскую ЦРБ.🟥 Кроме того, повреждения инфраструктуры, жилых домов, транспорта и имущества зафиксированы в Антоновке, Великой Лепетихе, Великих Копанях, Виноградове, Григорьевке, Каирке, Каховке, Костогрызове, Красном Чабане, Малых Копанях, Мирном, Новой Маячке, Нововладимировке, Новотроицком, Петропавловке, Скадовске, Чкалово и Чулаковке.По данным Минздрава Запорожской области на 4 июля, число раненых в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке возросло до 21 человека.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
каховка
мирный
херсонская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0c/1065141181_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_d7c8f9e5c2a594d3b8c351332f5eee5a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, владимир сальдо, каховка, мирный, херсонская область
11 мирных жителей, включая двоих детей, пострадали за сутки в Запорожской области
Одиннадцать мирных жителей в Херсонской пострадали за минувшие сутки в результате вражеских атак, среди них двое детей. Об этом 4 июля сообщает губернатор Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
🟥 На участке автодороги Павловка — Строгановка удар БПЛА по легковому автомобилю привёл к ранению мужчины 1993 года рождения. Госпитализирован в Чаплинскую ЦРБ.
🟥 На дороге рядом с Григорьевкой Чаплинского округа вражеский дрон влетел в грузовой автомобиль. Пострадал мужчина 1977 года рождения. Доставлен в Чаплинскую ЦРБ.
🟥 В Великой Лепетихе ранен мужчина 1970 года рождения. Госпитализирован в Нижнесерогозскую ЦРБ.
🟥 В Малых Копанях Голопристанского округа пострадали мужчина 1980 года рождения, девочка 2014 года рождения и мальчик 2015 года рождения. Все доставлены в Скадовскую ЦРБ.
🟥 В Костогрызово Алёшкинского округа ранен мужчина 1973 года рождения. Он доставлен в Скадовскую ЦРБ.
🟥 Кроме того, повреждения инфраструктуры, жилых домов, транспорта и имущества зафиксированы в Антоновке, Великой Лепетихе, Великих Копанях, Виноградове, Григорьевке, Каирке, Каховке, Костогрызове, Красном Чабане, Малых Копанях, Мирном, Новой Маячке, Нововладимировке, Новотроицком, Петропавловке, Скадовске, Чкалово и Чулаковке.
По данным Минздрава Запорожской области на 4 июля, число раненых в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке возросло до 21 человека
.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру