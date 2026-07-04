https://ukraina.ru/20260704/chislo-postradavshikh-ot-udara-vsu-po-rynku-v-tokmake-uvelichilos-1081044560.html

Число пострадавших от удара ВСУ по рынку в Токмаке увеличилось до 21 человека

Число пострадавших от удара ВСУ по рынку в Токмаке увеличилось до 21 человека - 04.07.2026 Украина.ру

Число пострадавших от удара ВСУ по рынку в Токмаке увеличилось до 21 человека

Число пострадавших в результате украинского удара по рынку в Токмаке увеличилось до 21 человека. Об этом 4 июля сообщил Минздрав Запорожской области

2026-07-04T14:03

2026-07-04T14:03

2026-07-04T14:27

сво

спецоперация

токмак

запорожская область

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минздрав

вооруженные силы украины

украина.ру

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Количество пострадавших от удара украинских беспилотников по городскому рынку в Токмаке Запорожской области возросло до 21 человека.По уточнённым данным, 13 человек госпитализированы с ранениями средней и лёгкой степени тяжести. Трое получают амбулаторное лечение, состояние четырёх пациентов оценивается как стабильно тяжёлое. Один пострадавший переведён из реанимации в обычное отделение с положительной динамикой.В Минздраве добавили, что проводятся телемедицинские консультации с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России. Напомним, 3 июля украинские БПЛА атаковали городской рынок Токмака. Тогда сообщалось о пяти погибших мирных жителях и 18 раненых, у четверых из которых диагностированы тяжёлые черепно-мозговые травмы. По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте.4 июля в Токмакском муниципальном округе объявлен днём траура в связи с ударом ВСУ по городскому рынку. Власти выразили соболезнования родным погибших и скорбят вместе с жителями. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, токмак, запорожская область, россия, минздрав, вооруженные силы украины, украина.ру