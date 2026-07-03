https://ukraina.ru/20260703/zhara-chereshnya-more-i-benzin-chem-i-kak-zhivet-krym-segodnya-1080992773.html

Жара, черешня, море и бензин. Чем и как живет Крым сегодня

Жара, черешня, море и бензин. Чем и как живет Крым сегодня - 03.07.2026 Украина.ру

Жара, черешня, море и бензин. Чем и как живет Крым сегодня

Вопреки рассказам украинских блогеров "в Крыму уже нельзя жить", "люди бегут", "ну вот и всё, Крыму хана!" - жизнь в Крыму почти такая же, как обычно и бывает в июльские дни. Об этом репортаж собственного корреспондента издания Украина.ру в Крыму

2026-07-03T11:47

2026-07-03T11:47

2026-07-03T12:10

эксклюзив

крым

украина

симферополь

степан бандера

сергей аксенов

андрей мельник

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102447/11/1024471137_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_999a8b9c13adef757f202cccb7e29e79.jpg

"Блокада Крыма", которую пытаются в очередной раз устроить украинские власти, не удалась.Сезон только начинается. Море прогревается. Народ прибывает.Жара и прохладное мореЧто необычно: стоит рекордная, аномальная жара. В Симферополе "побит" рекорд жары 1938 года. Тогда было 33,9 градуса. А в этом году зафиксирована июльская температура в 35,9 градусов. Это рекорд за всё время наблюдений. На ЮБК (Южном береге Крыма - Ред.) чуть прохладнее, но тоже очень жарко.Но синоптики обещают похолодание во второй половине июля.Примерно с 13 июля и до конца месяца установится температура в 23-25 градусов тепла на ЮБК. Это прекрасно! И это тоже большая редкость для летнего сезона. Все предыдущие годы Крым летом изнывал от жары.Вода в море ещё не прогрелась. В районе Ялты и Феодосии плюс 22. Но в районе Алушты плюс 19-20 градусов. Холодновато. "На любителя", как говорят купающиеся.Ну а что же отдыхающие? Бегут из Крыма, сверкая пятками? Ничего подобного. На пляжах как всегда, уже толпы загорающих. На вечерних аллеях Ялты, Алушты, Сулака - гуляющие в шортах и легких платьях.Да, людей немного меньше, чем обычно. Но и "полупустой Крым" сказать нельзя. Процентов на 20 меньше, если сравнить с прошлым и позапрошлым годом. Меньше семей с детьми.Но это тоже понятно: не все могут доехать, а некоторые не хотят. И это вполне объяснимо. Проблемы есть, конечно. Особенно с бензином.Топливо в КрымуНа въезде в Крым на мост иногда стоит очередь по 700 машин, по 1000. Все они, естественно, едут с бензином. Разрешено ввозить по 200 литров на машину.Но половина, а то и две трети этих машин - с крымскими номерами, "82 регион".Бензина в свободной продаже в Крыму сейчас либо нет, либо продают очень мало и ограниченно по времени.Об этом сразу же рассказал в обращении глава Крыма Сергей Аксенов, постоянно разъясняют ситуацию министр топлива и руководители служб.Публикуются адреса АЗС, где на следующий день планируются продажи бензина. По 20 литров на машину, канистры не заполняют. Чаще всего АЗС обслуживает 100 - 200 машин за день, не больше.Крупные сети заключили договор с крымскими властями, и обязуются продавать бензин, например АИ-92 не дороже 79 рублей за литр. АИ-95 - не дороже 86 рублей.Но частные заправки продают значительно дороже. И 180, и 200, и 250 рублей за литр. И даже 400. Ну, цену запросить можно любую. Но кто купит? Всё-таки в основном, кому очень надо, заправляются по 180 - 200 рублей за литр.Естественно, сразу возникли перекупщики, которые едут в ближайшие регионы, например, в Краснодар, закупают топливо, везут разрешенные 200 литров, и перепродают.Довелось слышать хвастливые рассказы: "кредиты уже закрыл, теперь машину поменяю" - от тех, кто занимается этим "бизнесом". Это, скорее всего, враньё. Но перекупщики сейчас, конечно, неплохо наживаются.Но надо посмотреть на все происходящее с другой стороны: а как иначе ввозить сейчас топливо в Крым? Бензовозами, которые легко подбить дроном? Или "конвоями", которые точно так же нельзя на 100 процентов защитить от дронов?Поэтому, положа руку на сердце, наверное, надо закрыть сейчас глаза на юрких "перекупов".Легковушки, которые снуют туда-сюда, ничем не отличаются от обычных машин, они заполняют рынок и сбивают ажиотажный спрос.На дорогах машин конечно, стало намного меньше. Но ситуации, что кому-то не удалось куда-то уехать, нет.Санатории возят "своих" на автобусах, мини отели тоже, договариваются с частниками, такси.Сколько стоит?Да, такси подорожало, конечно. Например, поездка из Алушты в Симферополь сейчас ориентировочно стоит 2 тысячи рублей. Заказ в обычной службе такси.Раньше в июле такая поездка стоила бы около 1 тысячи, в августе могла бы стоить и до 2 тысяч.А если такси назвать гордым словом "трансфер", и заказать его в пафосном отеле, то такая поездка и в апреле-мае стоит 3-5 тысяч рублей. Причем на той же самой машине и с тем же водителем, как и при обычном заказе.Но "трансфер" по определению дороже. И звучит внушительно.Так что вопрос: дорого это или дёшево? - каждый решает для себя сам.Лучше всего чувствуют себя те, кто едет в Крым на своей машине. Везут с собой запас бензина, дороги полупустые, нет обычных летних пробок и давки.Автобусы переполнены, но не так, чтобы совсем невозможно было ехать. Общественный транспорт работает без перебоев. Все муниципальные службы обеспечены топливом.Вот, например, рассказ женщины - сотрудника почты. Влетает на работу, чуть с опозданием: "ой, девочки, я сегодня проспала на маршрутку, ну что делать, села за руль, доехала на работу, потратила последний бензин".Все смеются, никто не кричит: "Света, как ты будешь жить дальше?"Во-первых, Света купит бензин дороже, чем обычно. Во-вторых, Света поедет на маршрутке. Ну а в третьих - не на таких напали. Крым и не такое переживал.Блокады Крыма, устроенные Украиной в 2014 - 2015, все помнят очень хорошо. И отключения света, и отсутствие воды.Сейчас с электричеством тоже есть перебои, но не критичные. Максимум - в некоторых городах не было света сутки. Но обычно отключают по графику "3 на 3": три часа свет есть, три часа нет.И то не каждый день. В основном, электричество есть, а если нет, всё оперативно чинят.Почём черешня?Черешня по 200-250 рублей килограмм. Есть все овощи и фрукты сезона, помидоры по 120-150. Цены, в общем, обычные.Приходилось слышать вопрос: а что в магазинах? На него невозможно ответить, потому что есть абсолютно всё.Сахар песок одно время вдруг стал дефицитом, потому что его стали расхватывать. Почему? Загадка. Сезон заготовок, наверное. Или просто "надо что-то запасать".В магазине одна покупательница говорит: "у меня на балконе стоит ведро, килограмм 40 сахара, наверное. Ну, возьму еще килограмма 4..."В это время к кассе подъезжает тележка. Суровый мужчина покупает 20 килограммов муки. На него смотрят с некоторым недоумением.Дело в том, что на юге мука и крупа чрезвычайно быстро портятся. Ну зачем ему 20 килограммов?Потом ввели ограничение: по 3 килограмма сахара и муки на одного человека. Сейчас его сняли. Все лежит на полках.А рафинад, кстати, и до этого лежал. Загадка с этим сахаром песком. Зачем его расхватывали? Разве что по принципу "все побежали - и я побежал!"Это рефлексы, ничего не поделаешь.Обычное летоОбщее же настроение такое: это обычное крымское лето.С блокадой 2014-2015 не сравнится. Самое главное, что есть вода. Никаких проблем ни с продуктами, ни с общественным транспортом.Максимальная жалоба: пропали продукты в холодильнике из-за отключения электроэнергии.Мужчина на заправке в очереди говорит:"Они что, думали, что я из-за 20 литров бензина буду поклоняться Бандере?"Ну похоже, что да, так и думали украинские власти, которые пытаются устроить очередную "блокаду Крыма". Меряют по себе.Там же, на Украине, строят "пантеон героев - бандеровцев", Мельника, который служил вермахту, прах уже перевезли, теперь испрашивают разрешения на перевозку праха Степана Бандеры.Что вы говорите, "прислуживал нацистам"? Так это и есть сегодняшний "герой Украины"!И все молчат! Всех на Украине всё как будто устраивает. На самом деле, конечно, абсолютному большинству граждан Украины это совершенно не нравится. Но что ты можешь сделать в полицейском государстве?"Сиди, и не вякай", - как на Украине говорят.Вот от этого беспредела и освободились крымчане. А неработающие лифты и холодильники уж как-то переживут. Тем более что все понимают: это дело временное.При этом абсолютно нет в Крыму никакой дискриминации по языку или по "украинскому происхождению".- Вы зачем переводили документ с украинского на русский? - слышала такой строгий вопрос в одном административном учреждении.- Вы что, не знаете, что в Крыму три государственных языка? Мы свободно читаем на украинском.А обычное крымское лето катится своим чередом. Закаты, рассветы. Надувные круги с лебедями, в которых, визжа от счастья, купаются дети.Шашлык, чебуреки, овощи и фрукты, черешня, сметана и молоко. Все есть, и даже немного, наверное, дешевле обычного. Говорят, особенно черешни хороший урожай в этом году.Скоро вода прогреется. И наступит "пик сезона". Как всегда в Крыму.О других событиях и проблемах - в статье Российскому Крыму 12 лет. Полуостров, который может изменить всё

крым

украина

симферополь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, крым, украина, симферополь, степан бандера, сергей аксенов, андрей мельник, украина.ру