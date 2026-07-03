https://ukraina.ru/20260703/voyna-vygodna-vsem-krome-rossii-i-ukrainy-eksperty-i-politiki-o-proiskhodyaschem-1080935553.html

Война выгодна всем... кроме России и Украины. Эксперты и политики о происходящем

Война выгодна всем... кроме России и Украины. Эксперты и политики о происходящем - 03.07.2026 Украина.ру

Война выгодна всем... кроме России и Украины. Эксперты и политики о происходящем

В экспертном сообществе обсуждают, как далеко могут зайти глобалисты в своём стремлении уничтожить Россию и чем это грозит Украине, выполняющей роль ударного инструмента в руках коллективного Запада. Долго ли будет терпеть Москва?

2026-07-03T06:12

2026-07-03T06:12

2026-07-03T06:12

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Кто-то считает, что до ядерного конфликта дело не дойдёт. Украинский юрист, политик и общественный деятель Денис Невядомский в связи с заявлением Владимира Зеленского о сорокадневном "влиянии" на РФ (это "влияние" почему-то поручено осуществлять СБУ) с целью принудить Москву к миру отметил, что теракты и провокации никак приближению мира не поспособствуют.Надежды Зеленского на получение некоего чуда-оружия тоже вряд ли оправдаются, такие надежды уже были у Киева ранее. Если сейчас Зеленский надеется на то, что страны "семерки" отправят свои войска в зону конфликта, то эта надежда тоже напрасна, это ведь будет означать, что они вступят в прямой конфликт с ядерной державой."Однозначно, что на такой самоубийственный шаг они не пойдут и это никогда и не обсуждалось всерьез", - сказал политик в эфире интернет-канала Politeka.При этом он отметил линию глобалистов на внесение раскола между украинскими и русскими – такого раскола, чтобы его пришлось преодолевать поколениями. С этой же целью завозят мигрантов, тут цель – изменить состав населения, добавить значительное количество людей, которые не имеют связей с этой землей. В чём-то глобалистам удается реализовать свой план, это очевидно."Война сама по себе внутри нашей цивилизации – это огромная ошибка и огромная трагедия. Для наших народов она никогда не была актуальной", - сказал Невядомский. Он добавил, что эта война необходима глобалистам, для которых "это последний шанс на их актуализацию… они максимально пытаются продлить свои политические дни".Другими словами, глобалисты сделали ставку на войну на Украине и будут стараться продлить эту бойню как можно дольше."Беда в том, что для нас она (эта война — ред.) никогда не была актуальной - и Украина, и Россия играют по чужим правилам, которые нам сумели навязать, а мы не сумели выдвинуть контридею, которая смогла бы противостоять этой экспансии и сделать невозможной войну между нами", - констатировал эксперт.По его словам, воздействие глобалистов и на народы, и на элиты Украины и России "было настолько мощным, что стала возможной эта война – к этому долго шли". Были и попытки этому противостоять, но силы, готовившие войну, оказались "более эффективными и более изобретательными"."А мы не смогли себя проявить как самодостаточная суверенная цивилизация, которая может противостоять внешним угрозам и консолидироваться в случаях таких вот угроз", - констатировал Невядомский.Он также отметил, что для США война на Украине сейчас уже не главное, они переключаются на решение задач грядущего передела мира, готовятся к формированию новых альянсов."От того, в каком состоянии каждая из цивилизаций подойдет к этому новому формированию, будет зависеть то, какое место за глобальным геополитическим столом займёт", - считает политик. По его мнению, "поэтому они совершенно не против, если русские и украинцы будут дальше продолжать убивать друг друга, уничтожать инфраструктуру… но в геополитических планах США эта война уже не актуальна, у них совершенно другие задачи".Впрочем, тем, кто гибнет на фронте или в тылу от ударов противника, от этого не легче."К сожалению, кроме России и Украины, война сегодня выгодна всем", - пишет аналитический телеграм-канал "Тайная канцелярия".Авторы канала поясняют: "Европа получает полигон против России, на котором изучает нашу тактику и оружие в канун большой войны, Китай по дешёвке скупает наши ресурсы, готовясь к своему блицкригу на Тайване. Для России обретение субъектности и авторитета — это навязывание своего сценария вокруг Украины, который не выгоден никому, кроме РФ. А это эскалация в Европе. В противном случае нас будут медленно варить, как лягушку. Это должно быть очевидно всем"."Тайная канцелярия" прогнозирует, что "конфликт будет продолжаться до тех пор, пока не появится хотя бы один из двух факторов: усталость/капитуляция одной из сторон (Россия/Украина), заинтересованность бенефициаров (США-ЕС/Китай)".Как отметил Невядомский, пока в Европе у власти ставленники глобалистов, война для них остается необходимой. Но ситуация изменится, "когда изменится власть радикально в этих странах" - прежде всего, речь идёт о Франции, Германии, Испании и "примкнувшей к ним" Британии. Тогда они перестанут финансировать эту войну, и "странам придется пойти на мирные соглашения", считает политик.По его мнению, новым лидерам стран ЕС придется заняться более важными проблемами формирования новых альянсов, новых соглашений, выполнением новых планов в рамках стратегии Дональда Трампа, а "война с Россией в эти планы не входит".Однако не все столь оптимистичны. Популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" предостерегает сограждан — не стоит считать применение ядерного оружия в этом конфликте совершенно невозможным."...Задача глобалистов и Зеленского не обеспечить Украине мир и безопасность (поймите это наконец-то), а нанести России стратегическое поражение… Если для этого необходимо будет, чтобы на Украине выросло несколько ядерных грибков, то так тому и быть. Поверьте, Банковая не будет никого жалеть", - пишет канал.Авторы канала пояснили, что в Кремле не хотят использовать ЯО и тянут до последнего, как тянули и с началом СВО. Но тогда спецоперацию всё же пришлось начать, вот и теперь заявления о том, что безопасность российских территорий и союзников РФ будет обеспечена всеми возможными средствами, следует воспринимать вполне всерьёз.Но есть шанс, что дело обойдётся и без ядерных "грибков" - в том случае, если российские войска достигнут победы над киевским режимом конвенциональным оружием ещё до того, как Запад будет готов к большой войне с РФ.Такой поворот событий тоже возможен. Во всяком случае, главком ВСУ Александр Сырский заявил, что президент РФ Владимир Путин будто бы дал команду Генштабу разработать различные варианты нового наступления на Киев.Правда, на Украине главкому ВСУ поверили не все. Украинский блогер и предприниматель Павел Себастьянович в эфире интернет-канала Politeka прокомментировал это заявление так — Сырскому надо бы подать в отставку после всех громких скандалов с пытками и убийствами мобилизованных в некоторых подразделениях ВСУ, в частности, в полку "Скеля" ("Скала").Сейчас, когда есть вероятность расследования этих преступлений, нужно напугать всех, рассказать, что русские пойдут на Киев, а Сырский и эти его криминальные подразделения всех спасут, сказал блогер.По его мнению, сообщения, которые вбрасывают в украинское информационное поле, часто предназначены только для того, чтобы их обсуждали, они призваны отвлечь от чего-то внимание, но при этом они не имеют ничего общего с действительностью.С другой стороны, Киев действительно готовят к обороне. Как ранее сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью "Царьграду", на Украине ожидают, что уже скоро российские войска могут подойти к Киеву через Черниговскую область.Владимир Путин ранее в беседе с журналистом ИС "Вести" Павлом Зарубиным рассказал, что с Украины звучат предложения ограничить боевые действия только четырьмя территориями — Херсонской и Запорожской областями, ДНР и ЛНР. Российский лидер отметил, что это стало бы большим облегчением для ВСУ, но спасение киевского режима в планы России не входит.Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Украинцев приговорили". Эксперты и политики о войне и мире.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, владимир зеленский, александр сырский, владимир путин, украина.ру