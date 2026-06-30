https://ukraina.ru/20260630/ukraintsev-prigovorili-eksperty-i-politiki-o-voyne-i-mire-1080748601.html

"Украинцев приговорили". Эксперты и политики о войне и мире

"Украинцев приговорили". Эксперты и политики о войне и мире - 30.06.2026 Украина.ру

"Украинцев приговорили". Эксперты и политики о войне и мире

В экспертном сообществе обсуждают, почему Владимир Зеленский объявил о 40-дневном периоде давления на РФ, чего он этим хочет добиться и добьётся ли. Думают и о том, какая судьба уготована простым гражданам Украины и могут ли они это изменить

2026-06-30T06:35

2026-06-30T06:35

2026-06-30T06:35

эксклюзив

россия

украина

владимир зеленский

снежана егорова

андрей пальчевский

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Зеленский ранее заявил, что он поставил задачу СБУ провести сорокадневную кампанию давления на Россию с целью побуждения Москвы к завершению войны.Украинский бизнесмен и общественный деятель Андрей Пальчевский объяснил это заявление тем, что война слишком затянулась, всем давно надоела и потому надо дать публике какую-то надежду на скорое и победное её завершение.При этом, по его мнению, в результате этого 40-дневного давления РФ может и на самом деле понести серьёзный ущерб, поскольку благодаря содействию Европы ракет и дронов для нанесения ударов по РФ у Киева с каждым днём становится всё больше. И если ВСУ "ещё врежут пару-тройку раз по заводам, перебьют мост, у них восстание начнётся в Крыму", надеется Пальчевский.Он добавил, что есть ещё одна причина: если Зеленский в результате этого сорокадневного давления договорится о мире на хороших для Киева условиях, то "он президент опять", поскольку украинцы хотят мира, а скоро "могут захотеть и россияне".Бизнесмен удивился тому, что в Москве опять говорят об обмане — на этот раз в связи с заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что на встрече в Анкоридже не было никакого соглашения."Коню понятно, что стратегия США — уничтожить Россию. Понимаете? Уничтожить. Это коню понятно, это столетнее желание англосаксонской буржуазии и примкнувшей к ним сейчас мировой космополитической буржуазии, вы понимаете, кого я имею в виду. Уничтожить Россию, поделить её на несколько управляемых государств", - заявил Пальчевский в эфире интернет-канала "Дикий live".По его мнению, Россия сейчас настолько слаба, что Москве "приходится даже к рыжему заокеанцу (Дональду Трампу — ред.) прислушиваться", надеяться на его обещания. Но ведь у Трампа и у Зеленского один хозяин.А Запад начинает осознавать слабость России, ведь любой прежний генсек в подобной ситуации уже давно ударил бы, возможно, не по Украине, а по Германии, полагает бизнесмен (отметим от себя, при генсеках сама война между УССР и РСФСР была бы попросту невозможна).Однако РФ пока не отвечает Западу адекватно. Поэтому, продолжил Пальчевский, Запад может воспользоваться этой видимой слабостью и начать войну за расчленение РФ уже сейчас. Собственно, эта война уже идёт — просто воюют пока руками украинцев.А что украинцы? Многие всё понимают, но Украина при Зеленском превращена в настоящий концлагерь, и при попытке неповиновения надзиратели без предупреждения стреляют в спину, утверждает вынужденно покинувшая страну украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова.По её мнению, высказанному в эфире канала журналиста Александра Шелеста*, "украинцев приговорили… все их воспринимают как пушечное мясо"."Но ужасно то, что сами украинцы воспринимают себя как пушечное мясо. То есть каждый отдельно взятый думает, что он-то, понятное дело, выживет… его это не коснётся, но кто-то другой, кто рядом — сосед по подъезду, или в соседней квартире, или в соседнем доме — то это какой-то терпила, которого можно, собственно, отправить на фронт, бусифицировать, ограбить, сотворить с ним всё что угодно", - описала ситуацию Егорова.Она добавила, что если украинцы сами себя обрекли таким вот отношением друг к другу, отношением к тому, что происходит вокруг, к тому, что они полностью отдали преступной власти свои жизни, то понятно, что будет дальше.По словам Егоровой, если стоишь на краю пропасти, нужно это наконец-то осознать и принять решение. Шелест* на это возразил — какое там решение, если представители элиты и представители "среднего звена" наживаются на войне, но уже ищут для себя тихие гавани и "валят". А простым украинцам предоставляют дальше воевать.Егорова на это ответила, что излечение от психической эпидемии, умело организуемой пропагандистами и СМИ, — дело индивидуальное, но если массового выздоровления не произойдёт, то перспективы у каждого простого украинца печальны, отсидеться перед телевизором не получится.Украинцы идут партиями на эту бойню под руководством козла-провокатора Зеленского, которому дают за это "сахарок", и кто может это остановить, если не они сами? Мировые лидеры тоже лично ничем не рискуют и только зарабатывают на этой войне. Об украинском народе никто не думает, раз он сам о себе не хочет позаботиться, сказала бывшая телеведущая.С такой же оценкой ситуации выступил на канале Шелеста* покинувший страну экс-депутат Верховной Рады, бывший лидер партии "Союз левых сил" Василий Волга. По его словам, судьба украинцев на родине - "сверхпечальна". Нет ни одной организации, которая озаботилась бы правами человека на Украине, — а это "говорит о том, что на самом-то деле украинцы как таковые списаны Европой, ведущей войну против РФ, превращены в функцию, превращены только в способ достижения цели".По этой причине, продолжил политик, никого в Европе не интересует, будут ли стёрты в пыль все до единой АЗС, все магазины, будут ли у гражданского населения Украины пища, вода и электроэнергия. Интересуют только два или три миллиона мужчин, которым пока удаётся как-то прятаться от мобилизации.Волга напомнил, что, по данным хакеров, взломавших базы Генштаба ВСУ, украинская армия с начала спецоперации потеряла около 2,4 млн военнослужащих. Людей не хватает, и вот главком ВСУ Александр Сырский требует новобранцев, требует "ловить в два раза больше" украинцев для армии.Воевать украинцы не хотят, но есть мощная система подавления, есть СБУ, которая "не позволит даже в мысли организовать системное сопротивление этим зверским методам концентрационного лагеря под названием Украина".Как подчеркнула Снежана Егорова, сам Зеленский не опасается за своё будущее, поскольку "у него есть гарантии безопасности от Кремля", которые он будто бы получил ещё в начале СВО (так это или нет, мы не знаем). Так что политики и олигархи "могут продолжать эту войну бесконечно".А вот от Александра Лукашенко никаких гарантий глава киевского режима никогда не получал, поэтому с Белоруссией ему надо бы действовать поаккуратнее, считает Егорова. По её мнению, у Лукашенко есть спецназ, который ничем не хуже, чем охрана (она же и конвой) Зеленского. Так что выпады против Минска могут плохо закончиться.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Россия терпит, но это должно не радовать, а пугать". Эксперты и политики о перспективах.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, владимир зеленский, снежана егорова, андрей пальчевский