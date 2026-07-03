https://ukraina.ru/20260703/ukrainka-kotoruyu-ischet-vsya-evropa-ataka-na-tokmak-itogi-3-iyulya-1081017056.html

Украинка, которую ищет вся Европа, атака на Токмак. Итоги 3 июля

Украинка, которую ищет вся Европа, атака на Токмак. Итоги 3 июля - 03.07.2026 Украина.ру

Украинка, которую ищет вся Европа, атака на Токмак. Итоги 3 июля

Интерпол раскрыл сведения о подозреваемой в покушении на олигарха Вадима Ермолаева в Монако. В МИД РФ призвали международные структуры осудить удары по рынку в Токмаке

2026-07-03T17:51

2026-07-03T17:51

2026-07-03T17:51

хроники

эксклюзив

анатолий шарий

вадим ермолаев

валерий залужный

сбу

вооруженные силы украины

следственный комитет

украина

монако

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/03/1081010940_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_71399e2f00e394422f1ffa46ec87c51f.jpg

В покушении на олигарха Вадима Ермолаева в Монако подозревается его соотечественница, гражданка Украины Анастасия Березовская, указано в базе данных Интерпола.Отмечается, что женщина родилась 26 июня 1987 года. У неё есть татуировка на правой руке от плеча до локтя. Знает немецкий язык."До этого проживала <...> в Хофхайме, <...> где 4 октября 2022 года она была зарегистрирована в качестве беженца от войны", – сообщалось в файлах Интерпола.По информации телеканала France Info, после преступления она направилась во французскую коммуну Босолей, а затем со своими сообщниками бежала в Италию. По данным BFMTV, украинка находится в Германии. Женщина может использовать маскировку, чтобы выглядеть как мужчина.Как сообщается в совместном пресс-релизе прокуратуры Франкфурта-на-Майне и управления уголовной полиции федеральной земли Гессен, в квартире Березовской уже провели обыск."По предварительным данным и результатам расследования правоохранительных органов Монако, были выявлены связи с Гессеном. В рамках запроса об оказании правовой помощи в четверг, 2 июля полиция Гессена, включая сотрудников спецподразделений, провела обыск в арендованной квартире 39-летней гражданки Украины в районе Майн-Таунус", - говорится в документе.Сообщается, что женщина подозревается в соучастии в преступлении."Были изъяты вещественные доказательства, которые будут переданы властям Монако. Органы безопасности Гессена оказывают поддержку властям Монако в расследовании и находятся с ними в тесном контакте", - подчеркивается в документе.Медиаэксперт Анатолий Шарий обратил внимание на связанный с Березовской нюанс."Интересно, что во всех базах данных и во всех ботах, которыми пользуемся мы при расследованиях, информация об исполнительнице теракта в Монако предусмотрительно подчищена. Мы встречали такое не один раз. Информацию такого рода чистят, если она касается сотрудников силовых органов Украины, сотрудников некоторых органов власти и внештатных исполнителей Службы безопасности Украины и ГУР", – отметил Шарий.Он предположил, кто мог подчистить данные."Кто же это мог предварительно так аккуратно вычистить всю информацию об этой женщине? Кто же мог так аккуратно вычистить все ее соцсети перед совершением покушения в Монако? Я думаю, что я отлично знаю, кто это подчистил. И вы отлично знаете, кто это подчистил. И весь мир отлично знает, кто пытался убить Ермолаева в Монако", – отметил он.Ранее французское издание Le Figaro со ссылкой на издание писало, что в Монако рассматривают в приоритетном порядке версию о причастности Службы безопасности Украины к покушению на Ермолаева.Также Шарий обратил внимание и на то, что с олигархом пытались встретиться украинские дипломаты, хотя этот уроженец Днепропетровска отказался от украинского гражданства."Больше всего повеселила меня за последние сутки попытка украинских дипломатов пробиться к Ермолаеву. Ермолаев даже не гражданин Украины, это официально. Чего вы к нему лезете? Что такого сообщить хотите? Какое послание от Зелечки (Зеленского – Ред.) передать?" – задал вопросы Шарий.Ермолаев не только отказался от украинского гражданства в 2019 году, но и попал под персональные санкции, введённые Владимиром Зеленским в 2023 году.Вечером 2 июля бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев сообщил о том, что, по его информации, на Ермолаева могли покушаться, т.к. он решил поддержать посла Украины в Великобритании Валерия Залужного с его решением участвовать в выборах президента."На сегодняшний день я уверен, что покушение на Ермолаева не связано с колл-центрами (сын Ермолаева Артур курирует работу мошеннических колл-центров, сообщали СМИ – Ред.). Вадим не просто финансировал Залужного — он был основным сборщиком денег под Залужного. И в эту пятницу Вадим готовился выступить по коррупции Зеленского в комиссии ЕС. В понедельник до обеда Зеленский и Арахамия убеждали Залужного не баллотироваться, а после обеда, когда стало понятно, что Залужный отказался, — взорвали его главного финансиста", – писал он в своём телеграм-канале Царёв.Он рассказал о связях олигарха."Вадим очень экономный. Я не думаю, что он отдаст много своих денег на политику. Но Вадим знал всех. Кроме того, Вадим — это синагога "Золотая Роза", Хабад, Любавичские ребе. Немаловажно, что Вадим всегда выполнял обязательства. Он не "кидала". Ему можно было давать деньги без расписок — это имеет значение в таких делах", – отметил Царёв.Эксперт пояснил, почему именно Ермолаев, а не Залужный, стал целью покушения."Поскольку Вадим — главный финансист, собиратель денег, это кардинально меняет дело. Он автоматически стал главной мишенью. Не Залужный — политик, на виду и под защитой Великобритании, а не самый богатый еврейский бизнесмен", – подытожил Царёв.Украинские же СМИ связали покушение на Ермолаева с работой мошеннических колл-центров. По информации издания Comments.ua, СБУ пыталась устранить олигарха, чтобы перехватить контроль над сетью связанных с ним мошеннических колл‑центров в Днепре.Впрочем, колл-центры – не единственная цель СБУ. Украинские силовики хотели отнять у олигарха и его теневой бизнес: финансовые потоки, обналичивание средств, серый IT‑сектор, участие в мошеннических операциях, писало издание. Кроме того, по информации этого СМИ, покушение на Ермолаева, по версии СМИ, ослабляет политическое влияние всего "днепропетровского клана", к которому принадлежат находящийся в заключении олигарх Игорь Коломойский* (внесён в список экстремистов и террористов – Ред.) и мэр Днепра Борис Филатов.Удар по ТокмакуВ МИД РФ прокомментировали удар Вооружённых сил Украины по рынку в Токмаке."3 июля укронацисты нанесли преднамеренный удар БПЛА по оживлённому рынку в г.Токмак Запорожской области. По предварительным данным, 5 человек погибли, 18 получили ранения разной степени тяжести. Но этого боевикам ВСУ было мало. Они продолжили атаковать тех, кто поспешил на помощь пострадавшим, мешая им эвакуировать людей в медицинские учреждения, вымещая на них бессильную злобу за собственные военные неудачи", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она указала, что на месте трагедии развёрнут оперативный штаб. По информации Минздрава Запорожской области, 14 человек доставлены в Токмакскую больницу и 4 с более тяжёлыми повреждениями – в Мелитопольскую."Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Все причастные к его совершению будут установлены и привлечены к ответственности. Решительно осуждаем это гнусное военное преступление нацистского режима Зеленского, развязавшего с молчаливого одобрения западных кураторов кровавую войну против беззащитных женщин, стариков и детей", – подчеркнула Захарова.В МИД РФ выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим."Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ дать честную оценку этому варварскому нападению ВСУ на гражданских лиц. Игнорирование этого, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение", – подытожила Захарова.Об ударе по рынку в Токмаке стало известно днём 3 июля. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Позднее Балицкий рассказал о работе оперативных служб."В Токмаке продолжают работу все оперативные службы: прилегающая территория обследуется на предмет неразорвавшихся снарядов, а также проводится обход домов, чтобы оценить ущерб и оказать адресную помощь пострадавшим. Диагнозы у раненых – минно-взрывные травмы различных областей", – писал Балицкий в 14:56.По его словам, четверо наиболее тяжёлых пострадавших уже доставлены в областную больницу Мелитополя для узкоспециализированной помощи. Вся необходимая помощь оказывается в полном объёме, при необходимости привлечём дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф.Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о террористическом акте в городе Токмаке.Подробнее об экспертной оценке происходящего – в статье Сергея Зуева "Война выгодна всем... кроме России и Украины. Эксперты и политики о происходящем".

https://ukraina.ru/20260703/ataka-na-rynok-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-3-iyulya-1081001247.html

https://ukraina.ru/20260703/absurdnye-prizyvy-sibigi-provaly-vsu-zhertvy-zemletryaseniya-v-venesuele-khronika-sobytiy-na-utro-3-1080987343.html

https://ukraina.ru/20260702/terakt-ot-imeni-vlastey-ukrainy-ataka-na-belorusskiy-avtobus-itogi-2-iyulya-1080965269.html

украина

монако

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, анатолий шарий, вадим ермолаев, валерий залужный, сбу, вооруженные силы украины, следственный комитет, украина, монако, россия