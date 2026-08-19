https://ukraina.ru/20260819/vengriya-prekratila-ugolovnoe-presledovanie-uchastnikov-ukrainskogo-zolotogo-konvoya-1082629881.html

Венгрия прекратила уголовное преследование участников украинского "золотого конвоя"

Венгрия прекратила уголовное преследование участников украинского "золотого конвоя" - 19.08.2026 Украина.ру

Венгрия прекратила уголовное преследование участников украинского "золотого конвоя"

Венгрия прекратила уголовное преследование по делу о "золотом конвое" украинского Ощадбанка, которые перевозили задержанные ранее инкассаторские авто. Об этом заявил 19 августа адвоката украинских инкассаторов Лорант Горвач

2026-08-19T17:44

2026-08-19T17:44

2026-08-19T17:44

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Адвокат сообщил в соцсети, что в Венгрии "за отсутствием состава преступления прокуратура прекратила расследование дела “Золотого конвоя”.Горвач подчеркнул отсутствие состава преступления и несостоятельность обвинений в отмывании денег. Задержанные 5 марта в Венгрии инкассаторы перевозили 80 млн евро и золото. По мнению официального Будапешта, деньги передавались Зеленским на поддержку венгерской оппозиции перед парламентскими выборами в этой стране ЕС.Глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял 6 марта о похищении венгерскими властями семерых украинских граждан — сотрудников Ощадбанка во время выполнения инкассаторского рейса по территории Венгрии.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отвергал обвинения в похищении украинских инкассаторов, вместе с которыми оказались также сотрудники спецслужб Украины. Орбан также ставил вопрос о необходимости подтверждения легальности обнаруженных средств. Свои разъяснения представил Raiffeisen Bank International AG.Затем, 6 мая Владимир Зеленский сообщил, что Венгрия передала Украине средства и ценности Ощадбанка, которые перевозили задержанные ранее инкассаторские автомобили.Подробности в публикации Зеленскому вернули гроши ОщадбанкаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, венгрия, украина, будапешт, владимир зеленский, виктор орбан, ес, криминал