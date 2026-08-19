Венгрия прекратила уголовное преследование участников украинского "золотого конвоя" - 19.08.2026 Украина.ру
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Венгрия прекратила уголовное преследование участников украинского "золотого конвоя"
Венгрия прекратила уголовное преследование участников украинского "золотого конвоя" - 19.08.2026 Украина.ру
Венгрия прекратила уголовное преследование участников украинского "золотого конвоя"
Венгрия прекратила уголовное преследование по делу о "золотом конвое" украинского Ощадбанка, которые перевозили задержанные ранее инкассаторские авто. Об этом заявил 19 августа адвоката украинских инкассаторов Лорант Горвач
2026-08-19T17:44
2026-08-19T17:44
новости
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Адвокат сообщил в соцсети, что в Венгрии "за отсутствием состава преступления прокуратура прекратила расследование дела “Золотого конвоя”.Горвач подчеркнул отсутствие состава преступления и несостоятельность обвинений в отмывании денег. Задержанные 5 марта в Венгрии инкассаторы перевозили 80 млн евро и золото. По мнению официального Будапешта, деньги передавались Зеленским на поддержку венгерской оппозиции перед парламентскими выборами в этой стране ЕС.Глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял 6 марта о похищении венгерскими властями семерых украинских граждан — сотрудников Ощадбанка во время выполнения инкассаторского рейса по территории Венгрии.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отвергал обвинения в похищении украинских инкассаторов, вместе с которыми оказались также сотрудники спецслужб Украины. Орбан также ставил вопрос о необходимости подтверждения легальности обнаруженных средств. Свои разъяснения представил Raiffeisen Bank International AG.Затем, 6 мая Владимир Зеленский сообщил, что Венгрия передала Украине средства и ценности Ощадбанка, которые перевозили задержанные ранее инкассаторские автомобили.Подробности в публикации Зеленскому вернули гроши ОщадбанкаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, венгрия, украина, будапешт, владимир зеленский, виктор орбан, ес, криминал
Новости, Венгрия, Украина, Будапешт, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, ЕС, криминал

Венгрия прекратила уголовное преследование участников украинского "золотого конвоя"

17:44 19.08.2026
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© Фото : соцсети
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Венгрия прекратила уголовное преследование по делу о "золотом конвое" украинского Ощадбанка, которые перевозили задержанные ранее инкассаторские авто. Об этом заявил 19 августа адвоката украинских инкассаторов Лорант Горвач
Адвокат сообщил в соцсети, что в Венгрии "за отсутствием состава преступления прокуратура прекратила расследование дела “Золотого конвоя”.
Горвач подчеркнул отсутствие состава преступления и несостоятельность обвинений в отмывании денег.
Задержанные 5 марта в Венгрии инкассаторы перевозили 80 млн евро и золото. По мнению официального Будапешта, деньги передавались Зеленским на поддержку венгерской оппозиции перед парламентскими выборами в этой стране ЕС.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял 6 марта о похищении венгерскими властями семерых украинских граждан — сотрудников Ощадбанка во время выполнения инкассаторского рейса по территории Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отвергал обвинения в похищении украинских инкассаторов, вместе с которыми оказались также сотрудники спецслужб Украины. Орбан также ставил вопрос о необходимости подтверждения легальности обнаруженных средств. Свои разъяснения представил Raiffeisen Bank International AG.
Затем, 6 мая Владимир Зеленский сообщил, что Венгрия передала Украине средства и ценности Ощадбанка, которые перевозили задержанные ранее инкассаторские автомобили.
Подробности в публикации Зеленскому вернули гроши Ощадбанка
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