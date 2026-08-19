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Удары по портам и в море: ВС РФ поразили резервуары с ГСМ и сухогруз

Удары по портам и в море: ВС РФ поразили резервуары с ГСМ и сухогруз - 19.08.2026 Украина.ру

Удары по портам и в море: ВС РФ поразили резервуары с ГСМ и сухогруз

Российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 августа проинформировали в Министерстве обороны РФ

2026-08-19T09:50

2026-08-19T09:50

2026-08-19T09:50

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украина.ру

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В оборонном ведомстве уточнили, что в гавани Черноморска под огонь попали хранилища с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для обеспечения украинских войск. Помимо этого, в открытых водах Черного моря к юго-востоку от Одессы российские силы успешно атаковали сухогрузный корабль, транспортировавший партию военного имущества.Российская армия наносит систематические удары по портовой логистике и флоту противника. Так, минувшие выходные министерство сообщило о масштабной атаке беспилотников прямо в порту Одессы. Тогда российские дроны поразили сразу три сухогруза и два морских танкера, которые доставляли для ВСУ топливо и технику, а также сожгли склады с военным имуществом. Кроме того, в открытом море к востоку от Одессы был атакован еще один сухогруз, перевозивший западное вооружение.Об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, одесса, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру