В Днепре поймали "медикиню", помогавшую сбежать из ВСУ - 19.08.2026 Украина.ру
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В Днепре поймали "медикиню", помогавшую сбежать из ВСУ
В Днепре поймали "медикиню", помогавшую сбежать из ВСУ - 19.08.2026 Украина.ру
В Днепре поймали "медикиню", помогавшую сбежать из ВСУ
Сотрудницу военного госпиталя задержали в Днепропетровске (переименованном в Днепр) за помощь военнослужащему на возмездной основе. Об этом 19 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-08-19T18:25
2026-08-19T19:01
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медики
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"Операция на здоровом позвоночнике для увольнения со службы: ГБР задержало военную медикиню в Днепре", - сказано в официальном сообщении.Сотрудница неназванного военного госпиталя "за 12 тысяч долларов США предлагала провести военнослужащему без медицинских показаний операцию на позвоночнике, установить металлические импланты, а затем использовать это в качестве основания для соответствующего заключения ВЛК", сообщили в госбюро.Женщина уверяла в безопасности для жизни такой операции при том, что импланты не позволят опровергнуть медицинские основания для увольнения с воинской службы. За свои услуги она потребовала не гривны, а именно доллары США. За $12 тыс желающий сбежать с военной службы получал комплекс услуг - от хирургического вмешательства до заключения военно-врачебной комиссии.Фигурантку взяли с поличным при получении денег. При обыске квартиры у неё нашли иностранную валюту на 6,8 млн гривен ($151 тыс). Квартиру стоимостью сопоставимой с найденным она приобрела недавно в центре Днепропетровска.ГБР продолжает устанавливать круг медиков и военнослужащих по этому делу. Тем временем Турнир по смешанным единоборствам сорван в Киеве из-за мобилизацииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заявления Путина, отставка Мудрой. Итоги 19 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, днепр, днепропетровск, украина, гбр, вооруженные силы украины, ситуация на украине, демобилизация, мобилизация на украине, медики, криминал
Новости, Днепр, Днепропетровск, Украина, ГБР, Вооруженные силы Украины, ситуация на Украине, демобилизация, мобилизация на Украине, медики, криминал

В Днепре поймали "медикиню", помогавшую сбежать из ВСУ

18:25 19.08.2026 (обновлено: 19:01 19.08.2026)
 
© Фото : ГБР УкраиныОперация на здоровом позвоночнике для увольнения из ВСУ
Операция на здоровом позвоночнике для увольнения из ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© Фото : ГБР Украины
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Сотрудницу военного госпиталя задержали в Днепропетровске (переименованном в Днепр) за помощь военнослужащему на возмездной основе. Об этом 19 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
"Операция на здоровом позвоночнике для увольнения со службы: ГБР задержало военную медикиню в Днепре", - сказано в официальном сообщении.
Сотрудница неназванного военного госпиталя "за 12 тысяч долларов США предлагала провести военнослужащему без медицинских показаний операцию на позвоночнике, установить металлические импланты, а затем использовать это в качестве основания для соответствующего заключения ВЛК", сообщили в госбюро.
Женщина уверяла в безопасности для жизни такой операции при том, что импланты не позволят опровергнуть медицинские основания для увольнения с воинской службы. За свои услуги она потребовала не гривны, а именно доллары США.
За $12 тыс желающий сбежать с военной службы получал комплекс услуг - от хирургического вмешательства до заключения военно-врачебной комиссии.
Фигурантку взяли с поличным при получении денег. При обыске квартиры у неё нашли иностранную валюту на 6,8 млн гривен ($151 тыс). Квартиру стоимостью сопоставимой с найденным она приобрела недавно в центре Днепропетровска.
ГБР продолжает устанавливать круг медиков и военнослужащих по этому делу.
Тем временем Турнир по смешанным единоборствам сорван в Киеве из-за мобилизации
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заявления Путина, отставка Мудрой. Итоги 19 августа
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