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НАБУ и САП громят преступную организацию, связанную с Офисом Зеленского и нардепами

НАБУ и САП громят преступную организацию, связанную с Офисом Зеленского и нардепами - 19.08.2026 Украина.ру

НАБУ и САП громят преступную организацию, связанную с Офисом Зеленского и нардепами

На Украине идет спецоперация против преступной группировки, в которую входили депутаты Верховной рады и чиновники из Офиса Владимира Зеленского. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)

2026-08-19T09:24

2026-08-19T09:24

2026-08-19T09:24

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По данным ведомства, силовики из Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и САП прямо сейчас работают над разоблачением этой сети. Следствие выяснило, что бандой руководили как бывшие, так и действующие народные депутаты. Им активно помогали сотрудники из администрации президента и другие сообщники. Антикоррупционные службы подчеркнули, что спецоперация продолжается, а все подробности этого громкого дела они раскроют чуть позже.Украинские антикоррупционные службы постоянно ловят крупных чиновников. Только за первую половину этого года НАБУ и САП открыли сотни новых дел и завели дела на сто с лишним высокопоставленных начальников. В начале августа сразу после увольнения бывшего посла Украины в США Ольги Стефанишиной силовики официально предъявили ей обвинения в незаконном обогащении.Подробнее о Стефанишиной - в материале Зеленский назначил подозреваемую в коррупции Стефанишину послом в США на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, ольга стефанишина, владимир зеленский, набу, сап, верховная рада