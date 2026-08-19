https://ukraina.ru/20260819/vybory-ili-revolyutsiya-na-ukraine-formiruetsya-vnutrenniy-front-protiv-zelenskogo-1082616093.html

"Выборы или революция"? На Украине формируется внутренний фронт против Зеленского

"Выборы или революция"? На Украине формируется внутренний фронт против Зеленского - 19.08.2026 Украина.ру

"Выборы или революция"? На Украине формируется внутренний фронт против Зеленского

Экс-министр обороны Михаил Федоров перешел официально в оппозицию к режиму Владимира Зеленского, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* купил партию у бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, а отставной глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стоит перед дилеммой: либо выборы, либо революция

2026-08-19T11:52

2026-08-19T11:52

2026-08-19T11:52

эксклюзив

украина

одесса

владимир зеленский

михаил федоров

дмитрий кулеба

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В день возвращения Рады с каникул и накануне голосования за новых министров обороны и иностранных дел, протеже Илона Маска - Михаил Федоров - вывел своих "картонных солдат" под здание парламента и объявил о том, что стал оппозиционером. Также он обратился к народу Украины и сообщил, что страна должна найти "законный, безопасный и реалистичный механизм" для возобновления выборов.По словам Федорова, необходимо будет обеспечить право голоса для военных и миллионов украинцев за границей, людей, которые живут в прифронтовых регионах. Обязательными условиями он назвал безопасность избирательного процесса, независимость институций и доверие к результату. "Люди не могут бесконечно жить в государстве, где они не знают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы продвигаются вперед, а другие блокируются, почему решения, которые нужны сегодня, месяцами ходят по кабинетам", - рассказал экс-министр. Также он обвинил действующую власть в коррупции, прошелся по лидеру парламентского большинства Давиду Арахамии, который "наварился" на дронах, и напомнил, что источником власти в стране является народ, а не Зеленский. Это означает, что "соросята" снова готовы применить майданные технологии на Украине, но уже против "кровавой банды" Зеленского. Одновременно Федоров поведал согражданам, что в стране - кризис управления. "Старая система слишком часто живет по собственным правилам, она защищает себя, она боится перемен, она медленно принимает решения", - сказал новый оппозиционер в видеообращении. Ну просто какое-то дежавю: такие же слова 12 лет назад со сцены Майдана произносили Арсений Яценюк и Виталий Кличко, подбивая массы к госперевороту.Как видим, американские кукловоды новоиспеченного лидера оппозиции руку не меняют, и сценарий тоже: коррупция, вседозволенность чиновников, отсутствие реформ. Кстати, война тут на заднем плане: Федоров ничего не говорит о возможном прекращении боевых действий и необходимости мира для Украины. Не исключено, что пока просто пугает Зеленского выборами, вынуждая подчиниться воле внешних кураторов. Задача соросят и их спонсоров состоит не столько в "сносе" нынешнего главы режима, сколько в принуждении его к покорности и выполнению требований западных хозяев. Но если тот будет артачиться, то можно и Майдан замутить: "картонки" настроены на долгоиграющие протесты, общество заряжено ненавистью к власти. Особо стоит отметить, что обращение Федорова прозвучало вскоре после того, как Зеленский внес в парламент представление о назначении Евгения Хмары министром обороны, и тем самым окончательно обнулил бывшего "цифровика". А тот взбрыкнул. Не исключено, что попытается раскачать власть и "поджечь Рейхстаг", то есть парламент.Тем более что там и без него неспокойно. Например, под угрозой развала оказалось "зеленое" большинство: пришлось даже возвращать назад депутата Марьяну Безуглую, чтобы получить 226 депутатов. Кроме того, НАБУ выписало подозрение руководителю фракции "Слуга народа" и негласному директору парламента Арахамии, тем самым лишая главу киевского режима контроля над Радой. Одновременно американские надзиратели-антикоррупционеры разваливают партию "Разумная Украина" во главе с бывшим спикером Рады Дмитрием Разумковым: за одним из депутатов группы тоже пришли следователи НАБУ. А вот Алексей Гончаренко на этом фоне решил покинуть партийный корабль Петра Порошенко** и создать собственную политсилу. Он приобрел "Блок Михаила Саакашвили" и переименовал его в "Новую партию". Сведения об изменении регистрационных данных "Блока Саакашвили" засветились в украинских реестрах, а новый регистрационный адрес партии совпадает с адресом общественной организации "Черноморский форум безопасности", работающей под крышей одесского депутата-порохобота. Вдобавок зиц-председателем партии назначен технический директор сети "Гончаренко-центра" Максим Колесников. Вопрос лишь в том, кто будет платить за новую партию и ее участие в выборах, призрак которых бродит по Украине. По инсайдерским данным, оплачивать предвыборную деятельность "Новой партии" согласился аграрный олигарх Олег Бахматюк. Также в Одессе ходят устойчивые слухи о том, что Гончаренко договорился с опальными "смотрящими" за Одессой, бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским. Они готовы проспонсировать данный проект ради обеспечения себе надёжной политической "крыши". Но на этом парад предвыборных сил и кандидатов не заканчивается.О необходимости апгрейда политической системы Украины через выборы заговорил и любимец бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена, экс-глава МИД Дмитрий Кулеба. "Выборы Украине нужны... Идея о том, что выборы проведем после войны, основывается на двух гипотезах. Первая в том, что война скоро закончится, а вторая — что выборы после войны будут более цивилизованные, чем во время войны. Я считаю, что обе гипотезы ошибочны", - сказал дипломат в одном из интервью. По мнению бывшего руководителя внешнеполитического ведомства, проводить выборы во время военного положения - это рискованно, однако не проводить их – это ещё большие риски. "Ничто не вечно. И наступает момент, когда система начинает деградировать. Не потому, что Петр, Вася плохие, а потому что система прошла свой пик, а мы не можем себе позволить упадок политической системы... Поэтому мы должны найти механизм обновления этой системы. Есть два механизма. Это или выборы, или революция", - стращает Зеленского Кулеба. Вернее, стращают глобалисты - через своего доверенного и проверенного кадра. Сам Кулеба не раз заявлял о политических амбициях, видя себя даже в кресле №1 и готовясь баллотироваться в президенты Украины.Надо сказать, что столь внятная предвыборная движуха вызвала натуральный испуг на Банковой, и ее сателлиты в парламенте наперебой кинулись напоминать, что во время войны выборы недопустимы. "Выборы во время войны невозможны. В стране есть Конституция и президент, как её гарант. Первый не позволит качать страну в сложное время", - истерят ручные депутаты и блогеры Банковой. Судя по тональности заявления и ссылке на давно не работающий Основной закон, подгорело у них крепко. Тем более что со стороны новоявленных оппозиционеров звучат и напоминания о том, что Дональд Трамп неоднократно ставил вопрос о проведении выборов на Украине и называл Зеленского "диктатором без выборов с рейтингом 4%".По сути, мы наблюдаем сейчас, как на Украине разворачивается оппозиционный Зеленскому внутренний фронт. Федоров, Кулеба, Гончаренко… А ведь свое слово еще не сказали экс-глава ГУР Кирилл Буданов* или основатель "Азова" Андрей Билецкий*. К слову, буквально вчера пошли слухи о ликвидации "белого вождя", а к дому родителей Билецкого в Харькове начали привозить траурные букеты и венки. Такое внимание, хоть и со знаком минус, подтверждает, что Билецкий - в обойме сменщиков Зеленского. Поэтому ему и устроили предварительные "похороны" - с намеком. Впрочем, вряд ли другие потенциальные кандидаты в президенты, начиная от Валерия Залужного и заканчивая тем же Билецким, будут спокойно смотреть, как Илон Маск и другие американские цифровики тащат экс-главу Минобороны Федорова к власти. Начнется "драка бульдогов под ковром", которая не просто обострит внутреннюю ситуацию в стране, но и поднимет вопрос о нелегитимности Зеленского.А это уже выгодно России, где не раз заявляли, что переговоры о завершении войны будут вести только с законным главой государства. И если во время войны выборы все-таки пройдут, то формально требование Кремля будет выполнено. Означает ли это, что противники "Голобородько" сразу пойдут на переговоры с Москвой? Открыто - нет, но разговоры о том, что Зеленский был главным тормозом мирных переговоров, зазвучат, как и очередные обещания "договариваться хоть с чертом" об окончании войны. Еще раз повторим: кукловоды оппозиционеров ни стратегию, ни лозунги менять не будут, зная, что такую позицию поддержит большинство граждан Украины, уставших от перспектив "войны до Урала и до последнего украинца". Так что для "95 квартала" наступают непростые времена: с одной стороны, представители глобалистов грозят Зеленскому Майданом, с другой - соратники Трампа продвигают выборы, которые для бывшего артиста страшнее смерти.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260818/terrarium-zatryaslo-zelenskiy-ostatsya-bez-vazhnykh-polnotsennykh-ministrov-1082590200.html

https://ukraina.ru/20260819/andrey-sidorov-ukraina-voyuet-s-rossiey-chtoby-pomoch-ssha-reshit-ikh-glavnuyu-problemu-na-dalnem-1082604581.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, одесса, владимир зеленский, михаил федоров, дмитрий кулеба