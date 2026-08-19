"Выборы или революция"? На Украине формируется внутренний фронт против Зеленского - 19.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260819/vybory-ili-revolyutsiya-na-ukraine-formiruetsya-vnutrenniy-front-protiv-zelenskogo-1082616093.html
"Выборы или революция"? На Украине формируется внутренний фронт против Зеленского
"Выборы или революция"? На Украине формируется внутренний фронт против Зеленского - 19.08.2026 Украина.ру
"Выборы или революция"? На Украине формируется внутренний фронт против Зеленского
Экс-министр обороны Михаил Федоров перешел официально в оппозицию к режиму Владимира Зеленского, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* купил партию у бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, а отставной глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стоит перед дилеммой: либо выборы, либо революция
2026-08-19T11:52
2026-08-19T11:52
эксклюзив
украина
одесса
владимир зеленский
михаил федоров
дмитрий кулеба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0d/1082464804_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_d76818f44868057d0f508e245c5273a4.jpg
В день возвращения Рады с каникул и накануне голосования за новых министров обороны и иностранных дел, протеже Илона Маска - Михаил Федоров - вывел своих "картонных солдат" под здание парламента и объявил о том, что стал оппозиционером. Также он обратился к народу Украины и сообщил, что страна должна найти "законный, безопасный и реалистичный механизм" для возобновления выборов.По словам Федорова, необходимо будет обеспечить право голоса для военных и миллионов украинцев за границей, людей, которые живут в прифронтовых регионах. Обязательными условиями он назвал безопасность избирательного процесса, независимость институций и доверие к результату. "Люди не могут бесконечно жить в государстве, где они не знают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы продвигаются вперед, а другие блокируются, почему решения, которые нужны сегодня, месяцами ходят по кабинетам", - рассказал экс-министр. Также он обвинил действующую власть в коррупции, прошелся по лидеру парламентского большинства Давиду Арахамии, который "наварился" на дронах, и напомнил, что источником власти в стране является народ, а не Зеленский. Это означает, что "соросята" снова готовы применить майданные технологии на Украине, но уже против "кровавой банды" Зеленского. Одновременно Федоров поведал согражданам, что в стране - кризис управления. "Старая система слишком часто живет по собственным правилам, она защищает себя, она боится перемен, она медленно принимает решения", - сказал новый оппозиционер в видеообращении. Ну просто какое-то дежавю: такие же слова 12 лет назад со сцены Майдана произносили Арсений Яценюк и Виталий Кличко, подбивая массы к госперевороту.Как видим, американские кукловоды новоиспеченного лидера оппозиции руку не меняют, и сценарий тоже: коррупция, вседозволенность чиновников, отсутствие реформ. Кстати, война тут на заднем плане: Федоров ничего не говорит о возможном прекращении боевых действий и необходимости мира для Украины. Не исключено, что пока просто пугает Зеленского выборами, вынуждая подчиниться воле внешних кураторов. Задача соросят и их спонсоров состоит не столько в "сносе" нынешнего главы режима, сколько в принуждении его к покорности и выполнению требований западных хозяев. Но если тот будет артачиться, то можно и Майдан замутить: "картонки" настроены на долгоиграющие протесты, общество заряжено ненавистью к власти. Особо стоит отметить, что обращение Федорова прозвучало вскоре после того, как Зеленский внес в парламент представление о назначении Евгения Хмары министром обороны, и тем самым окончательно обнулил бывшего "цифровика". А тот взбрыкнул. Не исключено, что попытается раскачать власть и "поджечь Рейхстаг", то есть парламент.Тем более что там и без него неспокойно. Например, под угрозой развала оказалось "зеленое" большинство: пришлось даже возвращать назад депутата Марьяну Безуглую, чтобы получить 226 депутатов. Кроме того, НАБУ выписало подозрение руководителю фракции "Слуга народа" и негласному директору парламента Арахамии, тем самым лишая главу киевского режима контроля над Радой. Одновременно американские надзиратели-антикоррупционеры разваливают партию "Разумная Украина" во главе с бывшим спикером Рады Дмитрием Разумковым: за одним из депутатов группы тоже пришли следователи НАБУ. А вот Алексей Гончаренко на этом фоне решил покинуть партийный корабль Петра Порошенко** и создать собственную политсилу. Он приобрел "Блок Михаила Саакашвили" и переименовал его в "Новую партию". Сведения об изменении регистрационных данных "Блока Саакашвили" засветились в украинских реестрах, а новый регистрационный адрес партии совпадает с адресом общественной организации "Черноморский форум безопасности", работающей под крышей одесского депутата-порохобота. Вдобавок зиц-председателем партии назначен технический директор сети "Гончаренко-центра" Максим Колесников. Вопрос лишь в том, кто будет платить за новую партию и ее участие в выборах, призрак которых бродит по Украине. По инсайдерским данным, оплачивать предвыборную деятельность "Новой партии" согласился аграрный олигарх Олег Бахматюк. Также в Одессе ходят устойчивые слухи о том, что Гончаренко договорился с опальными "смотрящими" за Одессой, бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским. Они готовы проспонсировать данный проект ради обеспечения себе надёжной политической "крыши". Но на этом парад предвыборных сил и кандидатов не заканчивается.О необходимости апгрейда политической системы Украины через выборы заговорил и любимец бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена, экс-глава МИД Дмитрий Кулеба. "Выборы Украине нужны... Идея о том, что выборы проведем после войны, основывается на двух гипотезах. Первая в том, что война скоро закончится, а вторая — что выборы после войны будут более цивилизованные, чем во время войны. Я считаю, что обе гипотезы ошибочны", - сказал дипломат в одном из интервью. По мнению бывшего руководителя внешнеполитического ведомства, проводить выборы во время военного положения - это рискованно, однако не проводить их – это ещё большие риски. "Ничто не вечно. И наступает момент, когда система начинает деградировать. Не потому, что Петр, Вася плохие, а потому что система прошла свой пик, а мы не можем себе позволить упадок политической системы... Поэтому мы должны найти механизм обновления этой системы. Есть два механизма. Это или выборы, или революция", - стращает Зеленского Кулеба. Вернее, стращают глобалисты - через своего доверенного и проверенного кадра. Сам Кулеба не раз заявлял о политических амбициях, видя себя даже в кресле №1 и готовясь баллотироваться в президенты Украины.Надо сказать, что столь внятная предвыборная движуха вызвала натуральный испуг на Банковой, и ее сателлиты в парламенте наперебой кинулись напоминать, что во время войны выборы недопустимы. "Выборы во время войны невозможны. В стране есть Конституция и президент, как её гарант. Первый не позволит качать страну в сложное время", - истерят ручные депутаты и блогеры Банковой. Судя по тональности заявления и ссылке на давно не работающий Основной закон, подгорело у них крепко. Тем более что со стороны новоявленных оппозиционеров звучат и напоминания о том, что Дональд Трамп неоднократно ставил вопрос о проведении выборов на Украине и называл Зеленского "диктатором без выборов с рейтингом 4%".По сути, мы наблюдаем сейчас, как на Украине разворачивается оппозиционный Зеленскому внутренний фронт. Федоров, Кулеба, Гончаренко… А ведь свое слово еще не сказали экс-глава ГУР Кирилл Буданов* или основатель "Азова" Андрей Билецкий*. К слову, буквально вчера пошли слухи о ликвидации "белого вождя", а к дому родителей Билецкого в Харькове начали привозить траурные букеты и венки. Такое внимание, хоть и со знаком минус, подтверждает, что Билецкий - в обойме сменщиков Зеленского. Поэтому ему и устроили предварительные "похороны" - с намеком. Впрочем, вряд ли другие потенциальные кандидаты в президенты, начиная от Валерия Залужного и заканчивая тем же Билецким, будут спокойно смотреть, как Илон Маск и другие американские цифровики тащат экс-главу Минобороны Федорова к власти. Начнется "драка бульдогов под ковром", которая не просто обострит внутреннюю ситуацию в стране, но и поднимет вопрос о нелегитимности Зеленского.А это уже выгодно России, где не раз заявляли, что переговоры о завершении войны будут вести только с законным главой государства. И если во время войны выборы все-таки пройдут, то формально требование Кремля будет выполнено. Означает ли это, что противники "Голобородько" сразу пойдут на переговоры с Москвой? Открыто - нет, но разговоры о том, что Зеленский был главным тормозом мирных переговоров, зазвучат, как и очередные обещания "договариваться хоть с чертом" об окончании войны. Еще раз повторим: кукловоды оппозиционеров ни стратегию, ни лозунги менять не будут, зная, что такую позицию поддержит большинство граждан Украины, уставших от перспектив "войны до Урала и до последнего украинца". Так что для "95 квартала" наступают непростые времена: с одной стороны, представители глобалистов грозят Зеленскому Майданом, с другой - соратники Трампа продвигают выборы, которые для бывшего артиста страшнее смерти.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ukraina.ru/20260818/terrarium-zatryaslo-zelenskiy-ostatsya-bez-vazhnykh-polnotsennykh-ministrov-1082590200.html
https://ukraina.ru/20260819/andrey-sidorov-ukraina-voyuet-s-rossiey-chtoby-pomoch-ssha-reshit-ikh-glavnuyu-problemu-na-dalnem-1082604581.html
украина
одесса
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0d/1082464804_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_fb77bef6b061808f5d6c4dad2f447d2b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, одесса, владимир зеленский, михаил федоров, дмитрий кулеба
Эксклюзив, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Дмитрий Кулеба

"Выборы или революция"? На Украине формируется внутренний фронт против Зеленского

11:52 19.08.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Елена Кирюшкина
Все материалы
Экс-министр обороны Михаил Федоров перешел официально в оппозицию к режиму Владимира Зеленского, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* купил партию у бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, а отставной глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стоит перед дилеммой: либо выборы, либо революция
В день возвращения Рады с каникул и накануне голосования за новых министров обороны и иностранных дел, протеже Илона Маска - Михаил Федоров - вывел своих "картонных солдат" под здание парламента и объявил о том, что стал оппозиционером. Также он обратился к народу Украины и сообщил, что страна должна найти "законный, безопасный и реалистичный механизм" для возобновления выборов.
По словам Федорова, необходимо будет обеспечить право голоса для военных и миллионов украинцев за границей, людей, которые живут в прифронтовых регионах. Обязательными условиями он назвал безопасность избирательного процесса, независимость институций и доверие к результату.
"Люди не могут бесконечно жить в государстве, где они не знают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы продвигаются вперед, а другие блокируются, почему решения, которые нужны сегодня, месяцами ходят по кабинетам", - рассказал экс-министр.
Также он обвинил действующую власть в коррупции, прошелся по лидеру парламентского большинства Давиду Арахамии, который "наварился" на дронах, и напомнил, что источником власти в стране является народ, а не Зеленский.
"Государство существует для гражданина. Институции существуют ради результата. Армия - для защиты страны. Власть - для служения Украине, а не самим себе", - подчеркнул Федоров.
Это означает, что "соросята" снова готовы применить майданные технологии на Украине, но уже против "кровавой банды" Зеленского. Одновременно Федоров поведал согражданам, что в стране - кризис управления.
"Старая система слишком часто живет по собственным правилам, она защищает себя, она боится перемен, она медленно принимает решения", - сказал новый оппозиционер в видеообращении.
Ну просто какое-то дежавю: такие же слова 12 лет назад со сцены Майдана произносили Арсений Яценюк и Виталий Кличко, подбивая массы к госперевороту.
Как видим, американские кукловоды новоиспеченного лидера оппозиции руку не меняют, и сценарий тоже: коррупция, вседозволенность чиновников, отсутствие реформ.
Кстати, война тут на заднем плане: Федоров ничего не говорит о возможном прекращении боевых действий и необходимости мира для Украины. Не исключено, что пока просто пугает Зеленского выборами, вынуждая подчиниться воле внешних кураторов.
Задача соросят и их спонсоров состоит не столько в "сносе" нынешнего главы режима, сколько в принуждении его к покорности и выполнению требований западных хозяев. Но если тот будет артачиться, то можно и Майдан замутить: "картонки" настроены на долгоиграющие протесты, общество заряжено ненавистью к власти.
Особо стоит отметить, что обращение Федорова прозвучало вскоре после того, как Зеленский внес в парламент представление о назначении Евгения Хмары министром обороны, и тем самым окончательно обнулил бывшего "цифровика". А тот взбрыкнул. Не исключено, что попытается раскачать власть и "поджечь Рейхстаг", то есть парламент.
Тем более что там и без него неспокойно. Например, под угрозой развала оказалось "зеленое" большинство: пришлось даже возвращать назад депутата Марьяну Безуглую, чтобы получить 226 депутатов. Кроме того, НАБУ выписало подозрение руководителю фракции "Слуга народа" и негласному директору парламента Арахамии, тем самым лишая главу киевского режима контроля над Радой.
Одновременно американские надзиратели-антикоррупционеры разваливают партию "Разумная Украина" во главе с бывшим спикером Рады Дмитрием Разумковым: за одним из депутатов группы тоже пришли следователи НАБУ. А вот Алексей Гончаренко на этом фоне решил покинуть партийный корабль Петра Порошенко** и создать собственную политсилу. Он приобрел "Блок Михаила Саакашвили" и переименовал его в "Новую партию".
- РИА Новости, 1920, 18.08.2026
Вчера, 15:30
Террариум затрясло: Зеленский остаётся без важных полноценных министров
Сведения об изменении регистрационных данных "Блока Саакашвили" засветились в украинских реестрах, а новый регистрационный адрес партии совпадает с адресом общественной организации "Черноморский форум безопасности", работающей под крышей одесского депутата-порохобота.
Вдобавок зиц-председателем партии назначен технический директор сети "Гончаренко-центра" Максим Колесников. Вопрос лишь в том, кто будет платить за новую партию и ее участие в выборах, призрак которых бродит по Украине.
По инсайдерским данным, оплачивать предвыборную деятельность "Новой партии" согласился аграрный олигарх Олег Бахматюк. Также в Одессе ходят устойчивые слухи о том, что Гончаренко договорился с опальными "смотрящими" за Одессой, бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским. Они готовы проспонсировать данный проект ради обеспечения себе надёжной политической "крыши". Но на этом парад предвыборных сил и кандидатов не заканчивается.
О необходимости апгрейда политической системы Украины через выборы заговорил и любимец бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена, экс-глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Выборы Украине нужны... Идея о том, что выборы проведем после войны, основывается на двух гипотезах. Первая в том, что война скоро закончится, а вторая — что выборы после войны будут более цивилизованные, чем во время войны. Я считаю, что обе гипотезы ошибочны", - сказал дипломат в одном из интервью.
По мнению бывшего руководителя внешнеполитического ведомства, проводить выборы во время военного положения - это рискованно, однако не проводить их – это ещё большие риски.
"Ничто не вечно. И наступает момент, когда система начинает деградировать. Не потому, что Петр, Вася плохие, а потому что система прошла свой пик, а мы не можем себе позволить упадок политической системы... Поэтому мы должны найти механизм обновления этой системы. Есть два механизма. Это или выборы, или революция", - стращает Зеленского Кулеба.
Вернее, стращают глобалисты - через своего доверенного и проверенного кадра. Сам Кулеба не раз заявлял о политических амбициях, видя себя даже в кресле №1 и готовясь баллотироваться в президенты Украины.
Надо сказать, что столь внятная предвыборная движуха вызвала натуральный испуг на Банковой, и ее сателлиты в парламенте наперебой кинулись напоминать, что во время войны выборы недопустимы.
"Выборы во время войны невозможны. В стране есть Конституция и президент, как её гарант. Первый не позволит качать страну в сложное время", - истерят ручные депутаты и блогеры Банковой.
Судя по тональности заявления и ссылке на давно не работающий Основной закон, подгорело у них крепко. Тем более что со стороны новоявленных оппозиционеров звучат и напоминания о том, что Дональд Трамп неоднократно ставил вопрос о проведении выборов на Украине и называл Зеленского "диктатором без выборов с рейтингом 4%".
По сути, мы наблюдаем сейчас, как на Украине разворачивается оппозиционный Зеленскому внутренний фронт. Федоров, Кулеба, Гончаренко… А ведь свое слово еще не сказали экс-глава ГУР Кирилл Буданов* или основатель "Азова" Андрей Билецкий*.
К слову, буквально вчера пошли слухи о ликвидации "белого вождя", а к дому родителей Билецкого в Харькове начали привозить траурные букеты и венки. Такое внимание, хоть и со знаком минус, подтверждает, что Билецкий - в обойме сменщиков Зеленского. Поэтому ему и устроили предварительные "похороны" - с намеком.
Андрей Сидоров интервью - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
06:30
Андрей Сидоров: Украина воюет с Россией, чтобы помочь США решить их главную проблему на Дальнем ВостокеГлавной проблемой США на Дальнем Востоке является Китай. Вообще, одна из стратегических задач украинского кризиса — это исключить Россию из дальневосточного уравнения. То есть мы должны заниматься проблемами Европы, этого полуострова великого Евроазиатского континента, а на дальневосточном направлении нас не должно быть как самостоятельной единицы.
Впрочем, вряд ли другие потенциальные кандидаты в президенты, начиная от Валерия Залужного и заканчивая тем же Билецким, будут спокойно смотреть, как Илон Маск и другие американские цифровики тащат экс-главу Минобороны Федорова к власти. Начнется "драка бульдогов под ковром", которая не просто обострит внутреннюю ситуацию в стране, но и поднимет вопрос о нелегитимности Зеленского.
А это уже выгодно России, где не раз заявляли, что переговоры о завершении войны будут вести только с законным главой государства. И если во время войны выборы все-таки пройдут, то формально требование Кремля будет выполнено. Означает ли это, что противники "Голобородько" сразу пойдут на переговоры с Москвой? Открыто - нет, но разговоры о том, что Зеленский был главным тормозом мирных переговоров, зазвучат, как и очередные обещания "договариваться хоть с чертом" об окончании войны.
Еще раз повторим: кукловоды оппозиционеров ни стратегию, ни лозунги менять не будут, зная, что такую позицию поддержит большинство граждан Украины, уставших от перспектив "войны до Урала и до последнего украинца". Так что для "95 квартала" наступают непростые времена: с одной стороны, представители глобалистов грозят Зеленскому Майданом, с другой - соратники Трампа продвигают выборы, которые для бывшего артиста страшнее смерти.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаОдессаВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровДмитрий Кулеба
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:50Правительство Украины освободило Хмару от временных обязанностей в Минобороны
12:36Армия России освободила Водянское в ДНР
12:24"Ситуация сверхсложная. Бизнес в отчаянии": в парламенте Украины оценили удары ВС РФ
12:21Спецслужба и тотальный онлайн-контроль: Моравецкий придумал, как очистить Польшу от нелегалов
11:52"Выборы или революция"? На Украине формируется внутренний фронт против Зеленского
11:52Дмитриев отреагировал на спецоперацию НАБУ против чиновников Зеленского
11:35Новый глава МОУ назвал приоритетом дальнобойные удары по России
11:20СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП
11:16В новых "плёнках НАБУ" фигурирует бывший министр энергетики и юстиции Украины
10:47Комитет Рады одобрил назначение Хмары главой Минобороны Украины - Железняк
10:20Силовики обыскивают замруководителя Офиса Зеленского - Гончаренко*
09:50Удары по портам и в море: ВС РФ поразили резервуары с ГСМ и сухогруз
09:24НАБУ и САП громят преступную организацию, связанную с Офисом Зеленского и нардепами
09:00Вызов Зеленскому, провалы ВСУ, ужесточение бусификации. Хроника событий на утро 19 августа
08:58В Нижегородской и Ярославской областях за ночь сбили более 50 БПЛА
08:24Закрыли для полётов аэропорт Ставрополя, 12 авиагаваней открыли для полётов
07:54Шведские истребители Gripen не остановят СВО — посол России
07:05Оператор ВСУ направил дрон с ядовитым дымом в подвал с женщинами
07:04Дмитрий Юрков: Россия запустила мобилизационную подготовку в связи с Украиной и вероятной войной с НАТО
06:35От братьев до халявщиков: как белорусы относятся к украинцам
Лента новостейМолния