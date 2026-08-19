https://ukraina.ru/20260819/bednost-i-vymiranie-vsemirnyy-bank-priznal-sotsialnuyu-katastrofu-na-ukraine-1082627354.html

Бедность и вымирание: Всемирный банк признал социальную катастрофу на Украине

Бедность и вымирание: Всемирный банк признал социальную катастрофу на Украине - 19.08.2026 Украина.ру

Бедность и вымирание: Всемирный банк признал социальную катастрофу на Украине

42% украинских граждан живут за чертой бедности – их фактические доходы меньше официального прожиточного минимума.

2026-08-19T17:45

2026-08-19T17:45

2026-08-19T17:45

эксклюзив

украина

киев

вашингтон

всемирный банк

тцк

социальная политика

демография

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078438804_0:109:2852:1714_1920x0_80_0_0_12b195c4fe3f235ef8557ff9bea93a6d.jpg

Об этом свидетельствуют данные исследования Всемирного банка "Listening to Ukraine", которое основано на социологических данных украинского госстата, а также на результатах массового телефонного опроса украинцев. Провели исследование по заказу западных кредиторов Киева.Уровень бедности на Украине почти вдвое превышает показатель 2021 года, но украинские эксперты полагают, что опрос Всемирного банка не отражает реальной картины социального кризиса. Далеко не все люди признаются в опросах о своём бедственном положении, полагая, что говорить об этом зазорно и стыдно. А нарисованный украинскими властями прожиточный минимум серьёзно отличается от реальных расходов на товары первой необходимости.Прожиточный минимум составляет на Украине 3209 гривен (около 70 долларов). Все понимают, что выживать на эти деньги нельзя. А украинское министерство социальной политики недавно признало, что реальный минимум обеспечения базовых потребностей вырос в последнее время до 7570 гривен (170 долларов)."Фактический прожиточный минимум – сумма, необходимая для оплаты потребительской корзины – значительно превышает установленные бюджетом социальные стандарты. Пенсионер даже со средней выплатой получает меньше, чем ему нужно для обеспечения базовых потребностей. Кроме того, значительно отстает уровень минимальной заработной платы", – признаёт сложившуюся реальность украинский экономист Александр Литвин.Зеленский не может позволить себе поднять прожиточный минимум до фактического уровня, потому что это заставило бы украинское правительство поднять уровень минимальных пенсий и социальных выплат для уязвимых категорий населения. Денег для людей нет – их систематически воруют, вкладывая остатки в покупку вооружений. В результате Банковая манипулирует статистикой, удерживая миллионы граждан выше статистической черты бедности. Хотя в действительности их реальных доходов не хватает даже на еду. Исследование Всемирного банка указывает на чудовищный разрыв между большинством украинцев и узкой прослойкой элиты – коррумпированных чиновников, наживающихся на чужом горе бандитов и прикормленных Западном грантоедов. Доходы беднейших украинских домохозяйств сократились в 2025 году более чем на 30%. А благосостояние самых богатых украинцев выросло за этот срок на 10%. И это при том, что основная часть прибыли, которую загребают украинские богачи, остаётся в тени, не попадая ни в какую статистику."Эта тенденция соответствует снижению среднего реального дохода на душу населения в нижней части распределения благосостояния в 2025 году по сравнению с 2024 годом, в то время как в верхней части оно увеличивается", – комментирует данные опроса Всемирный банк.По данным исследования "Listening to Ukraine", одной из причин бедственного положения украинских граждан является подорожание всех базовых услуг и товаров первой необходимости.Информация Всемирного банка свидетельствует, что цены на жильё и коммунальные услуги выросли за последние пять лет примерно на 50-70%, продукты подорожали в этот период на 70-80%. При этом, у населения Украины почти не наблюдается увеличения реальных доходов. И в результате люди массово впадают в нищету, пытаясь экономить на еде и лекарствах.Такая ситуация провоцирует катастрофическое падение уровня рождаемости. Статистические данные Всемирного банка указывают на то, что Украина вошла в тройку стран с самым низким уровнем рождаемости в мире. Страна в буквальном смысле вымирает, потому что в ней приостановлен процесс естественного воспроизводства населения. С этим выводом соглашаются компетентные социологи."В 2025 году украинский Институт демографии и социальных исследований заявил, что в стране проживает от 28 до 30 миллионов человек. Однако министр социальной политики Денис Улютин озвучил цифру в 22–25 миллионов. Таким образом, за 33 года население Украины сократилось более чем вдвое. Коэффициент рождаемости в Украине колеблется от 0,7 до 1,0 ребенка у женщины детородного возраста и является одним из самых низких в мире. Тогда как для поддержания населения в стране на том же уровне требуется минимум 2,1 ребенка", – пишет об этом эксперт Центра прикладного анализа международной трансформации РУДН Владимир Котов.Эту статистику обсуждают сейчас даже на Украине – хотя тема депопуляции украинцев всегда была табуирована у пропагандистов из "телемарафона" Зеленского. Директор Киевского перинатального центра Дмитрий Говсеев прямо заявил, что страна переживает тяжелейший демографический кризис – с необратимыми последствиями для своего будущего."При сегодняшней численности населения Украины, оставшегося здесь, для того чтобы мы восстановили хотя бы тот потенциал, который был пять лет назад, необходимо, чтобы каждая женщина родила по восемь детей. Я слышал такие подсчеты. Но ведь это невозможно", – заявил в интервью медицинский специалист.По словам Говсеева, демографическую ситуацию может улучшить только завершение боевых действий и возвращение значительного числа бежавших за рубеж украинцев. Однако он прозрачно намекнул, что многие украинские мигранты совершенно не намерены возвращаться назад в концлагерь, откуда сейчас пытаются сбежать всеми возможными способами.Западные кредиторы проводят подобные опросы не просто так. Они прагматично заказывают аудит украинского населения, чтобы эффективнее использовать уцелевшие человеческие ресурсы – извлекая из этого экономическую прибыль и получая дивиденды в большой международной политике.Информация о массовой бедности и демографической катастрофе на Украине не разжалобит ни Вашингтон, ни Брюссель. Запад одобряет и покрывает массовую мобилизацию украинских мужчин, отказывая им в защите на территории Евросоюза. Хотя европейские политики понимают, что их решение является смертным приговором для множества украинцев.

https://ukraina.ru/20260818/rossiya-mozhet-prostit-ukraine-vse-dolgi-pri-odnom-edinstvennom-uslovii-1082607563.html

https://ukraina.ru/20260722/1081742848.html

украина

киев

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, украина, киев, вашингтон, всемирный банк, тцк, социальная политика, демография