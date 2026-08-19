Алексей Фененко: На Западе имитируют переговоры, чтобы выиграть время для ВСУ - 19.08.2026 Украина.ру
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Алексей Фененко: На Западе имитируют переговоры, чтобы выиграть время для ВСУ
Алексей Фененко: На Западе имитируют переговоры, чтобы выиграть время для ВСУ - 19.08.2026 Украина.ру
Алексей Фененко: На Западе имитируют переговоры, чтобы выиграть время для ВСУ
Запад знает ахиллесову пяту России — желание получить мир, и использует это, чтобы выиграть время для Украины. Эта тактика отрабатывалась на зерновой сделке 2022 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2026-08-19T17:26
2026-08-19T17:27
новости
украина
россия
запад
джей ди вэнс
владимир зеленский
переговоры
новости переговоров
итоги переговоров
удары
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Ранее Financial Times сообщила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Владимира Зеленского о необходимости прекратить удары по объектам Каспийского трубопроводного консорциума. При этом Украина вряд ли получит что-то взамен — президент США Дональд Трамп отказался передавать Киеву лицензии на производство Patriot, а Илон Маск не разрешает использовать Starlink для атак по российской территории.Отвечая на вопрос о возможном торге вокруг ударов по КТК, Фененко заявил, что американцы будут играть на желании России получить мир.По словам эксперта, американцы попытаются использовать ситуацию в своих интересах. "Боюсь, американцы зайдут с другой стороны. Они могут поставить вопрос так: Украина согласилась ограничить свои удары по вашей территории. А вы готовы, хотя бы частично ограничить свои удары по украинской территории, то есть ослабить удары по инфраструктуре Украины?" — отметил Фененко.Он подчеркнул, что Запад хорошо чувствует слабое место России. "Поскольку они понимают, что наша ахиллесова пята — это желание получить мир, то они на этом хорошо играют. Имитируют переговоры, ограничения, чтобы выиграть время для перевооружения Украины и получить передышку для украинского тыла", — пояснил аналитик.Фененко резюмировал, напомнив об опыте зерновой сделки в июле 2022 года, когда Россия вывела силы с острова Змеиный, а НАТО использовала это как морской коридор для поставок оружия Украине.Полный текст интервью: "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики: "Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, запад, джей ди вэнс, владимир зеленский, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, удары, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, война, война на украине
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Алексей Фененко: На Западе имитируют переговоры, чтобы выиграть время для ВСУ

17:26 19.08.2026 (обновлено: 17:27 19.08.2026)
 
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
- РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
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Запад знает ахиллесову пяту России — желание получить мир, и использует это, чтобы выиграть время для Украины. Эта тактика отрабатывалась на зерновой сделке 2022 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Ранее Financial Times сообщила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Владимира Зеленского о необходимости прекратить удары по объектам Каспийского трубопроводного консорциума.
При этом Украина вряд ли получит что-то взамен — президент США Дональд Трамп отказался передавать Киеву лицензии на производство Patriot, а Илон Маск не разрешает использовать Starlink для атак по российской территории.
Отвечая на вопрос о возможном торге вокруг ударов по КТК, Фененко заявил, что американцы будут играть на желании России получить мир.
По словам эксперта, американцы попытаются использовать ситуацию в своих интересах. "Боюсь, американцы зайдут с другой стороны. Они могут поставить вопрос так: Украина согласилась ограничить свои удары по вашей территории. А вы готовы, хотя бы частично ограничить свои удары по украинской территории, то есть ослабить удары по инфраструктуре Украины?" — отметил Фененко.
Он подчеркнул, что Запад хорошо чувствует слабое место России. "Поскольку они понимают, что наша ахиллесова пята — это желание получить мир, то они на этом хорошо играют. Имитируют переговоры, ограничения, чтобы выиграть время для перевооружения Украины и получить передышку для украинского тыла", — пояснил аналитик.
Фененко резюмировал, напомнив об опыте зерновой сделки в июле 2022 года, когда Россия вывела силы с острова Змеиный, а НАТО использовала это как морской коридор для поставок оружия Украине.
Полный текст интервью: "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики: "Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее" на сайте Украина.ру.
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