https://ukraina.ru/20260819/vyzov-zelenskomu-provaly-vsu-uzhestochenie-busifikatsii-khronika-sobytiy-na-utro-19-avgusta-1082611277.html

Вызов Зеленскому, провалы ВСУ, ужесточение бусификации. Хроника событий на утро 19 августа

Вызов Зеленскому, провалы ВСУ, ужесточение бусификации. Хроника событий на утро 19 августа - 19.08.2026 Украина.ру

Вызов Зеленскому, провалы ВСУ, ужесточение бусификации. Хроника событий на утро 19 августа

Федоров бросил вызов Зеленскому. ВС РФ уничтожают противника и технику. Бусификация украинцев при Драпатом продолжится и ужесточится

2026-08-19T09:00

2026-08-19T09:00

2026-08-19T09:03

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дмитрий кулеба

вооруженные силы украины

верховная рада

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Внутренний политический кризис в Киеве обострился после новых кадровых перестановок. Как сообщил член Верховной рады Ярослав Железняк, Владимир Зеленский официально предложил парламенту утвердить Евгения Хмару на посту руководителя оборонного ведомства вместо ушедшего в отставку Михаила Федорова.Сразу после этого бывший министр обороны опубликовал видеообращение на своей странице в YouTube, в котором открыто заявил о системном управленческом кризисе в стране и потребовал возобновить электоральный процесс. Федоров подчеркнул, что государству необходимо разработать легитимный и безопасный способ проведения голосования даже в условиях длительных боевых действий. По его словам, люди не могут бесконечно жить в стране, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы движутся вперед, а другие блокируются. Он отметил, что на Украине – системный кризис управления, старая система живет по собственным правилам: защищает себя и боится изменений."Выборы - это не только бюллетень. Это момент, когда власть снова приходит к гражданину и говорит: "Вот, что мы сделали. Теперь вы решаете, доверяете ли нам дальше". Именно этот принцип отличает демократическое государство от системы, где власть сама решает, когда общество может ее оценивать", - добавил Федоров.На это заявление отреагировали в Москве: глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что подобным демаршем экс-министр фактически обозначил собственные президентские амбиции и бросил вызов Зеленскому. "Бывший министр обороны Украины призывает к выборам и предупреждает о повсеместной коррупции, фактически сигнализируя о своих президентских амбициях, бросая вызов Зеленскому", - написал Дмитриев в соцсети Х.Параллельно с призывом о проведении выборов выступил и бывший руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба. В разговоре с местными СМИ он назвал ошибочными расчеты на то, что конфликт завершится быстро, а послевоенные выборы пройдут более цивилизованно. Экс-дипломат предупредил, что отказ от перезагрузки ведет к деградации политической системы, которая уже миновала пик своей эффективности. По словам Кулебы, для выхода из этого тупика существует два пути — либо проведение выборов, либо очередная революция.В том же интервью бывший глава внешнеполитического ведомства поделился пессимистичными прогнозами на зиму, признавшись, что лично сделал запасы продуктов и дров. Кроме того, Кулеба признал очевидное превосходство российского оборонно-промышленного комплекса, указав, что объемы производства баллистических ракет в РФ превышают мировые возможности по выпуску систем перехвата для них. В связи с этим он добавил, что Киеву не стоит рассчитывать на решение проблемы противовоздушной обороны в текущем году.Официальный срок полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая 2024 года. Процедура голосования в стране была заблокирована под предлогом действия военного положения и всеобщей мобилизации, а сам Зеленский регулярно называет проведение выборов несвоевременным шагом.Провалы ВСУВ ночь на среду и утром российские военные нанесли серию комбинированных ударов по военным и инфраструктурным объектам в подконтрольных Киеву регионах. По сообщениям местных мониторинговых ресурсов, в Харькове прозвучали сирены воздушной тревоги из-за приближения беспилотников. В Одесской области серия мощных взрывов зафиксирована в районе Черноморска (Ильичевска), куда продолжали подлетать новые ракетные группы. Украинские паблики также информировали о движении ракет в направлении других целей внутри Одесского региона. Одновременно с этим Воздушно-космические силы (ВКС) России применили тяжелые авиабомбы по объектам противника в оккупированной части Запорожской области, а в самом административном центре после налетов дронов-камикадзе типа "Молния" вспыхнуло несколько крупных пожаров.На линии боевого соприкосновения одним из самых критических для ВСУ участков остается Запорожский фронт. Здесь российские подразделения продолжают наступательные действия сразу на нескольких участках, постепенно усиливая давление на Ореховский укрепрайон.Российские штурмовые группы ведут бои в городской черте и продолжают расширять контролируемую зону. В сводках говорится о продвижении российских подразделений вдоль железной дороги и боях за новые позиции в застройке Орехова.Восточнее и северо-восточнее города российские части продвигаются по лесополосам, стремясь расширить фронт наступления и создать дополнительное давление на оборонительную систему ВСУ.Группировка войск "Восток" ведет наступательные действия юго-западнее Чудесного и севернее Белогорья. В результате формируется широкий охват Ореховского района с восточного и северо-восточного направлений.На Западно-Запорожском направлении штурмовые подразделения 42-й дивизии расширяют зону присутствия в Новоданиловке, одновременно продолжая тяжелые бои на окраинах Орехова.Таким образом, основная особенность нынешнего этапа боев заключается в давлении сразу на нескольких участках. Вместо концентрации всех сил на прямом штурме российские подразделения пытаются улучшить положение на флангах и осложнить снабжение обороняющейся группировки.Южнее группировка войск "Днепр" продолжает операции после продвижения вдоль побережья бывшего Каховского водохранилища. Боевые действия идут в районе Приморского и Степногорска, одновременно российские подразделения развивают активность в направлении Новояковлевки, Лукьяновского и Юрковки.Напряженная обстановка сохраняется и в ДНР. Группировка "Центр" продолжает наступление на Добропольском направлении. Особенно интенсивные боевые действия идут севернее ранее занятых рубежей, где российские подразделения стремятся сократить выступ фронта и выйти на более выгодные позиции.Важное значение приобретает район Красноподолья. Военный эксперт Андрей Марочко считает, что продвижение в районе Красноподолья расширяет возможности российских войск для давления на Доброполье с южного направления и позволяет угрожать путям снабжения украинской группировки.Активные боевые действия продолжаются и в Харьковской области. Россияне продвигаются в районе Ковшаровки южнее Купянска-Узлового на Купянском направлении. Сложность положения украинских подразделений на левом берегу Оскола признают и украинские источники. В публикациях противника от 18 августа отмечается ухудшение обстановки для ВСУ в Купянском районе и возрастающие трудности с удержанием левобережного плацдарма.Ужесточение бусификацииНасильственные методы мобилизации на Украине не просто сохранятся, но и станут более жесткими после назначения Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ, считает военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, новый главком прекрасно понимает всю токсичность и болезненность темы принудительного призыва для украинского общества, поэтому постарается дистанцироваться от нее. Эксперт полагает, что Драпатый переложит прямую ответственность за мобилизационные мероприятия на подчиненных, чтобы обезопасить собственный имидж от волны народного негатива — точно так же, как ранее поступил Владимир Зеленский, перенаправив весь шквал критики за "бусификацию" на Александра Сырского. Процесс принудительного рекрутинга и вседозволенность силовиков в тылу регулярно выливаются в громкие скандалы и проявления жестокости по отношению к мирному населению. Одним из примеров беспредела украинских формирований стал недавний инцидент в Константиновке в ДНР. Как рассказал РИА Новости местный житель Николай Терзи, боевики ВСУ возле храма жестоко избили молодого человека с аутизмом. Тяжелобольной парень просто перепутал украинских военных с российскими солдатами и приветственно им крикнул. Избиению также подвергся и отец юноши, который попытался заступиться за своего сына.Константиновка в ДНР была полностью освобождена 3 июля. Президент России Владимир Путин назвал это событие ключевым этапом, открывающим прямую дорогу для дальнейшего продвижения на Краматорск и Славянск.Не менее резонансный случай зафиксирован в Одессе, где на фоне массового недовольства действиями военкомов вспыхнул конфликт с участием несовершеннолетнего. По сведениям украинских СМИ, сотрудник ТЦК набросился на подростка, который бросал камни в их служебный микроавтобус, и начал его душить. В Одесском областном военкомате поспешили отреагировать на опубликованные видеозаписи, заявив о начале служебной проверки. Представители ведомства пообещали установить все обстоятельства инцидента и наказать виновных военнослужащих, если их причастность к правонарушению подтвердится официальным расследованием.Однако подобные единичные проверки не способны остановить системный кризис принудительной мобилизации, а растущая агрессия со стороны силовиков только усиливает социальное напряжение внутри украинского общества.Подробнее о мобилизации - в материале "Мясозаготовители из ТЦК рыщут по остаткам страны" - Константинов на сайте Украина.ру.

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