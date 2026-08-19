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Путин поручил оказать госпомощь пострадавшим владельцам складов

Путин поручил оказать госпомощь пострадавшим владельцам складов - 19.08.2026 Украина.ру

Путин поручил оказать госпомощь пострадавшим владельцам складов

Правительству России следует принять программу помощи предпринимателям, чьи логистические и складские объекты пострадали от атак ВСУ. Существующее распоряжение президент России Владимир Путин отдал 19 августа на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

2026-08-19T17:10

2026-08-19T17:10

2026-08-19T17:10

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Президент констатировал экономический рост с стране по игодам полугодия и отметил, что террористические атаки не смогли нанести катастрофического ущерба. По мнению Путина, российская торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво, задачи в этой сфере решаются."Вместе с тем логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. В этой связи прошу Правительство принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление повреждённых объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне", - сказал президент России.Он также указал на отдельное направление работы, связанное со строительством электросетей и генерирующих станций. По мнению главы государства, это тоже важнейшая задача для развития экономики.Кроме того, президент указал на выстроенную в России систему поддержки инвестиций, включая налоговые льготы, административные механизмы, субсидирование кредитов и прочее. Правительству России следует оценить эффективность этих мер на разных уровнях и вместе с Центробанком и деловыми объединениями сформулировать предложения по совершенствованию этой системы.Тем временем на Украине признали, что государство не может компенсировать ущерб владельцам складов и логистических мощностей. Вместо выплат предлагаются льготы, налоговые каникулы и меры по удешевлению кредитов. В украинском парламенте считают, что бизнес без бюджетных вливаний сам решит свои проблемы.Подробности в публикации "Ситуация сверхсложная. Бизнес в отчаянии": в парламенте Украины оценили удары ВС РФ Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру, логистика, инфраструктура