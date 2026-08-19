Путин поручил оказать госпомощь пострадавшим владельцам складов - 19.08.2026 Украина.ру
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Путин поручил оказать госпомощь пострадавшим владельцам складов
Путин поручил оказать госпомощь пострадавшим владельцам складов - 19.08.2026 Украина.ру
Путин поручил оказать госпомощь пострадавшим владельцам складов
Правительству России следует принять программу помощи предпринимателям, чьи логистические и складские объекты пострадали от атак ВСУ. Существующее распоряжение президент России Владимир Путин отдал 19 августа на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
2026-08-19T17:10
2026-08-19T17:10
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логистика
инфраструктура
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Президент констатировал экономический рост с стране по игодам полугодия и отметил, что террористические атаки не смогли нанести катастрофического ущерба. По мнению Путина, российская торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво, задачи в этой сфере решаются."Вместе с тем логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. В этой связи прошу Правительство принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление повреждённых объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне", - сказал президент России.Он также указал на отдельное направление работы, связанное со строительством электросетей и генерирующих станций. По мнению главы государства, это тоже важнейшая задача для развития экономики.Кроме того, президент указал на выстроенную в России систему поддержки инвестиций, включая налоговые льготы, административные механизмы, субсидирование кредитов и прочее. Правительству России следует оценить эффективность этих мер на разных уровнях и вместе с Центробанком и деловыми объединениями сформулировать предложения по совершенствованию этой системы.Тем временем на Украине признали, что государство не может компенсировать ущерб владельцам складов и логистических мощностей. Вместо выплат предлагаются льготы, налоговые каникулы и меры по удешевлению кредитов. В украинском парламенте считают, что бизнес без бюджетных вливаний сам решит свои проблемы.Подробности в публикации "Ситуация сверхсложная. Бизнес в отчаянии": в парламенте Украины оценили удары ВС РФ Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру, логистика, инфраструктура
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, логистика, инфраструктура

Путин поручил оказать госпомощь пострадавшим владельцам складов

17:10 19.08.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . POOL
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Правительству России следует принять программу помощи предпринимателям, чьи логистические и складские объекты пострадали от атак ВСУ. Существующее распоряжение президент России Владимир Путин отдал 19 августа на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент констатировал экономический рост с стране по игодам полугодия и отметил, что террористические атаки не смогли нанести катастрофического ущерба. По мнению Путина, российская торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво, задачи в этой сфере решаются.
"Вместе с тем логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. В этой связи прошу Правительство принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление повреждённых объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне", - сказал президент России.
Он также указал на отдельное направление работы, связанное со строительством электросетей и генерирующих станций. По мнению главы государства, это тоже важнейшая задача для развития экономики.
Кроме того, президент указал на выстроенную в России систему поддержки инвестиций, включая налоговые льготы, административные механизмы, субсидирование кредитов и прочее. Правительству России следует оценить эффективность этих мер на разных уровнях и вместе с Центробанком и деловыми объединениями сформулировать предложения по совершенствованию этой системы.
Тем временем на Украине признали, что государство не может компенсировать ущерб владельцам складов и логистических мощностей. Вместо выплат предлагаются льготы, налоговые каникулы и меры по удешевлению кредитов. В украинском парламенте считают, что бизнес без бюджетных вливаний сам решит свои проблемы.
Подробности в публикации "Ситуация сверхсложная. Бизнес в отчаянии": в парламенте Украины оценили удары ВС РФ
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