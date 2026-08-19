Заявления Путина, отставка Мудрой. Итоги 19 августа
17:25 19.08.2026 (обновлено: 17:29 19.08.2026)
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин обсудил на заседании Совета по стратегическому развитию основные вызовы, стоящие перед российской экономикой. Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с поста замглавы Офиса президента на фоне обысков и коррупционного скандала
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию рассказал об основных вызовах, которые стоят перед экономикой РФ. По его словам, экономическая динамика в России позитивная".
"Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. <...> За первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, во втором квартале было 1,3%", – отметил Путин.
Он указал, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление.
"Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно, мы это понимаем, видим и знаем", – указал Путин.
Он подчеркнул, что нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфер.
Президент России заявил, что торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Все, кто работает в этой сфере, справляются с задачами.
"Логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу", — добавил Путин.
По его словам, при этом нужно учесть, что восстановление повреждённых объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.
"Отдельное направление – строительство электросетей и генерирующих станций. Это тоже важнейшая задача, так как при развитии экономики, регионов и территорий, при запуске новых проектов и цифровых сервисов потребление электроэнергии, конечно же, всегда – мы это с вами хорошо знаем, – всегда растёт и будет расти", – также сообщил президент России.
Путин указал на то, что в РФ уже выстроена линейка поддержки инвестиций, включая налоговые льготы, административные механизмы, субсидирование кредитов и так далее.
"Считаю правильным, если Правительство ещё раз оценит эффективность этих мер, проанализирует их востребованность бизнесом как на федеральном, так и на региональном уровне, а затем – вместе с Центральным банком и деловыми объединениями – даст предложения, как донастроить систему поддержки инвестиций", – заявил Путин.
Он повторил, что задача – выйти на уверенный, устойчивый рост капитальных вложений, в том числе в модернизацию производств, в повышение производительности труда на новой технологической базе, с использованием автономных систем и промышленных роботов, цифровых платформ и решений в области искусственного интеллекта.
"Это особенно важно в условиях дефицита кадров в отдельных отраслях. И при донастройке системы поддержки инвестиций обязательно нужно сделать акцент на стимулирование инноваций. Мы с вами много раз к этому возвращаемся, но без этого нам достичь нужных темпов экономического роста, структурных изменений будет невозможно", – подчеркнул президент России.
Кроме того, Путин обратил внимание на важность выполнения нацпроектов в срок и в запланированных объемах. Проведенный Счетной палатой аудит нашел их слабые и сильные места. По его результатам были сделаны конкретные выводы и рекомендации.
Также российский лидер поставил задачу качественно и интенсивно развивать российскую экономику, в частности, через реализацию плана структурных изменений.
"В их числе развитие рынка труда за счет создания современных производительных рабочих мест, увеличение выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью", — пояснил он.
Говоря о рабочих местах, Путин отдельно вспомнил о бойцах в зоне специальной военной операции.
"Есть ещё один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. И много людей, их и трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьёзная работа, к которой надо заранее готовиться", — заявил Путин.
Он акцентировал внимание на том, что речь идёт не только о формальном предоставлении рабочих мест, но и о комплексной интеграции ветеранов в мирную жизнь с учётом их опыта и запросов.
Также Путин сделал ряд и других заявлений. Так, срок погашения бюджетных кредитов регионами перенесли за пределы 2030-го, это сэкономит около 100 миллиардов рублей. Путин подчеркнул и то, что необходимо кратно нарастить применение технологий в социальной сфере. По словам президента России, многие мегапроекты прошли основную фазу инвестиций, сейчас задача — запустить новый цикл.
Он ещё раз подчеркнул, что нужно укреплять суверенитет России, повышать эффективность в области обороны, безопасности и социально-экономической сфере. Каждый министр и вице-премьер должен сотрудничать с регионами, отдельные направления там проседают, указал Путин.
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Офис без Мудрой
Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя главы Офиса президента. Соответствующий указ №734/2026 от 19 августа появился на сайте ОП.
"Уволить Мудрую Ирину Романовну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", – гласит текст документа.
Ни Зеленский, ни глава Офиса президента Кирилл Буданов* (внесён в списки экстремистов и террористов – Ред.), ни сама Мудрая дополнительно не прокомментировали это решение.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о спецоперации "Форрест Гамп" по расследованию деятельности предполагаемой преступной организации с участием действующих и бывших депутатов, чиновников Офиса президента и других лиц. Утром 19 августа стало известно об обысках у Мудрой, которая в ОП курировала юридические и правовые вопросы. Зеленский назначил её на эту должность в марте 2024 года. До этого она была замминистра юстиции.
Также, как сообщил ряд СМИ, операция "Форрест Гамп" также касается нардепа Вадима Столара, а также бывшего нардепа Максима Микитася. Позднее Столар также подтвердил, что у него дома проводятся обыски.
"В связи с обращением представителей СМИ информирую, что следственные действия НАБУ проводятся у меня дома. Я открыто сотрудничаю с представителями Бюро. Никаких препятствий работе правоохранителей не чиню", – писал Столар в соцсетях.
При этом сам Столар находится не на Украине.
"По моей информации, Вадим Столар со вчерашнего дня находится в Лондоне. Накануне он провел отпуск во Франции на яхте, а зимой планирует переехать в Дубай. В Лондон он улетел, так как знал о том, что НАБУ выдадут о нём расследование и решил себя обезопасить", – отмечал медиаэксперт Анатолий Шарий.
По его информации, компрометирующую информацию для НАБУ собирал экс-нардеп Микитась.
"Грустная история. Похоже, Микитась любил Ирину Мудрую и записывал ее при этом для НАБУ. Какие времена суровые…", – отметил он.
В операции "Форрест Гамп" фигурируют чиновники министерства юстиции и представители Sense Bank (до 1 декабря 2022-го "Альфа-банк Украина"). Источники ряда СМИ сообщили о том, что обыски провели и у главы набсовета банка Николая Гладищенко.
Как свидетельствуют опубликованные НАБУ данные прослушки, дело касается и Тимура Миндича – одиозного бизнесмена, связанного с экс-главой Офиса президента Украина Андреем Ермаком. Также в обнародованных файлах прослушки упоминается глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
17 августа издание "Зеркало недели" писало, что НАБУ готовит первое подозрение Арахамии и второе подозрение самому Ермаку.
Подробнее о происходящем на Украине – в статье Елены Кирюшкиной ""Выборы или революция"? На Украине формируется внутренний фронт против Зеленского".
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