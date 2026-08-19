https://ukraina.ru/20260819/zayavleniya-putina-otstavka-mudroy-itogi-19-avgusta-1082628921.html

Заявления Путина, отставка Мудрой. Итоги 19 августа

Заявления Путина, отставка Мудрой. Итоги 19 августа - 19.08.2026 Украина.ру

Заявления Путина, отставка Мудрой. Итоги 19 августа

Президент РФ Владимир Путин обсудил на заседании Совета по стратегическому развитию основные вызовы, стоящие перед российской экономикой. Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с поста замглавы Офиса президента на фоне обысков и коррупционного скандала

2026-08-19T17:25

2026-08-19T17:25

2026-08-19T17:29

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Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию рассказал об основных вызовах, которые стоят перед экономикой РФ. По его словам, экономическая динамика в России позитивная"."Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. <...> За первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, во втором квартале было 1,3%", – отметил Путин.Он указал, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление."Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно, мы это понимаем, видим и знаем", – указал Путин.Он подчеркнул, что нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфер.Президент России заявил, что торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Все, кто работает в этой сфере, справляются с задачами."Логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу", — добавил Путин.По его словам, при этом нужно учесть, что восстановление повреждённых объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне."Отдельное направление – строительство электросетей и генерирующих станций. Это тоже важнейшая задача, так как при развитии экономики, регионов и территорий, при запуске новых проектов и цифровых сервисов потребление электроэнергии, конечно же, всегда – мы это с вами хорошо знаем, – всегда растёт и будет расти", – также сообщил президент России.Путин указал на то, что в РФ уже выстроена линейка поддержки инвестиций, включая налоговые льготы, административные механизмы, субсидирование кредитов и так далее."Считаю правильным, если Правительство ещё раз оценит эффективность этих мер, проанализирует их востребованность бизнесом как на федеральном, так и на региональном уровне, а затем – вместе с Центральным банком и деловыми объединениями – даст предложения, как донастроить систему поддержки инвестиций", – заявил Путин.Он повторил, что задача – выйти на уверенный, устойчивый рост капитальных вложений, в том числе в модернизацию производств, в повышение производительности труда на новой технологической базе, с использованием автономных систем и промышленных роботов, цифровых платформ и решений в области искусственного интеллекта."Это особенно важно в условиях дефицита кадров в отдельных отраслях. И при донастройке системы поддержки инвестиций обязательно нужно сделать акцент на стимулирование инноваций. Мы с вами много раз к этому возвращаемся, но без этого нам достичь нужных темпов экономического роста, структурных изменений будет невозможно", – подчеркнул президент России.Кроме того, Путин обратил внимание на важность выполнения нацпроектов в срок и в запланированных объемах. Проведенный Счетной палатой аудит нашел их слабые и сильные места. По его результатам были сделаны конкретные выводы и рекомендации.Также российский лидер поставил задачу качественно и интенсивно развивать российскую экономику, в частности, через реализацию плана структурных изменений."В их числе развитие рынка труда за счет создания современных производительных рабочих мест, увеличение выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью", — пояснил он.Говоря о рабочих местах, Путин отдельно вспомнил о бойцах в зоне специальной военной операции."Есть ещё один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. И много людей, их и трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьёзная работа, к которой надо заранее готовиться", — заявил Путин.Он акцентировал внимание на том, что речь идёт не только о формальном предоставлении рабочих мест, но и о комплексной интеграции ветеранов в мирную жизнь с учётом их опыта и запросов.Также Путин сделал ряд и других заявлений. Так, срок погашения бюджетных кредитов регионами перенесли за пределы 2030-го, это сэкономит около 100 миллиардов рублей. Путин подчеркнул и то, что необходимо кратно нарастить применение технологий в социальной сфере. По словам президента России, многие мегапроекты прошли основную фазу инвестиций, сейчас задача — запустить новый цикл.Он ещё раз подчеркнул, что нужно укреплять суверенитет России, повышать эффективность в области обороны, безопасности и социально-экономической сфере. Каждый министр и вице-премьер должен сотрудничать с регионами, отдельные направления там проседают, указал Путин.Офис без МудройВладимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя главы Офиса президента. Соответствующий указ №734/2026 от 19 августа появился на сайте ОП."Уволить Мудрую Ирину Романовну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", – гласит текст документа.Ни Зеленский, ни глава Офиса президента Кирилл Буданов* (внесён в списки экстремистов и террористов – Ред.), ни сама Мудрая дополнительно не прокомментировали это решение.Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о спецоперации "Форрест Гамп" по расследованию деятельности предполагаемой преступной организации с участием действующих и бывших депутатов, чиновников Офиса президента и других лиц. Утром 19 августа стало известно об обысках у Мудрой, которая в ОП курировала юридические и правовые вопросы. Зеленский назначил её на эту должность в марте 2024 года. До этого она была замминистра юстиции.Также, как сообщил ряд СМИ, операция "Форрест Гамп" также касается нардепа Вадима Столара, а также бывшего нардепа Максима Микитася. Позднее Столар также подтвердил, что у него дома проводятся обыски."В связи с обращением представителей СМИ информирую, что следственные действия НАБУ проводятся у меня дома. Я открыто сотрудничаю с представителями Бюро. Никаких препятствий работе правоохранителей не чиню", – писал Столар в соцсетях.При этом сам Столар находится не на Украине."По моей информации, Вадим Столар со вчерашнего дня находится в Лондоне. Накануне он провел отпуск во Франции на яхте, а зимой планирует переехать в Дубай. В Лондон он улетел, так как знал о том, что НАБУ выдадут о нём расследование и решил себя обезопасить", – отмечал медиаэксперт Анатолий Шарий.По его информации, компрометирующую информацию для НАБУ собирал экс-нардеп Микитась."Грустная история. Похоже, Микитась любил Ирину Мудрую и записывал ее при этом для НАБУ. Какие времена суровые…", – отметил он.В операции "Форрест Гамп" фигурируют чиновники министерства юстиции и представители Sense Bank (до 1 декабря 2022-го "Альфа-банк Украина"). Источники ряда СМИ сообщили о том, что обыски провели и у главы набсовета банка Николая Гладищенко.Как свидетельствуют опубликованные НАБУ данные прослушки, дело касается и Тимура Миндича – одиозного бизнесмена, связанного с экс-главой Офиса президента Украина Андреем Ермаком. Также в обнародованных файлах прослушки упоминается глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.17 августа издание "Зеркало недели" писало, что НАБУ готовит первое подозрение Арахамии и второе подозрение самому Ермаку.Подробнее о происходящем на Украине – в статье Елены Кирюшкиной ""Выборы или революция"? На Украине формируется внутренний фронт против Зеленского".

https://ukraina.ru/20260819/vyzov-zelenskomu-provaly-vsu-uzhestochenie-busifikatsii-khronika-sobytiy-na-utro-19-avgusta-1082611277.html

https://ukraina.ru/20260818/moskva-perezhila-krupneyshuyu-za-dva-goda-ataku-vsu-ssha-ischut-peregovorschikov-po-ukraine-itogi-18-1082596508.html

https://ukraina.ru/20260818/terror-vsu-uspekhi-vs-rf-razoritelnaya-pomosch-kievu-khronika-sobytiy-na-utro-18-avgusta-1082578528.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, владимир путин, владимир зеленский, офис президента, набу, счетная палата, лондон, украина, россия