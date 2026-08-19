"Ситуация сверхсложная. Бизнес в отчаянии": в парламенте Украины оценили удары ВС РФ - 19.08.2026 Украина.ру
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"Ситуация сверхсложная. Бизнес в отчаянии": в парламенте Украины оценили удары ВС РФ
"Ситуация сверхсложная. Бизнес в отчаянии": в парламенте Украины оценили удары ВС РФ - 19.08.2026 Украина.ру
"Ситуация сверхсложная. Бизнес в отчаянии": в парламенте Украины оценили удары ВС РФ
Армия России нанесла миллиардные убытки украинским компаниям и киевский режим не может их компенсировать. Об этом в опубликованном 19 августа интервью заявил председатель финансового комитета парламента Украины Даниил Гетманцев
2026-08-19T12:24
2026-08-19T12:24
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нацбанк
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Глава финансового комитета ВРУ рассказал изданию РБК-Украина о невозможности киевского режима компенсировать убытки украинским предпринимателям. Издание отметило, что "бизнес в отчаянии". Правительство Украины может увеличить сборы с посылок из Китая, повысить налоги и поддержать компании льготными кредитами и налоговыми каникулами, а также расширением лимитов страхования военных рисков и легализацией трети теневого сектора экономики."Ситуация сверхсложная. В таком отчаянии я бизнес еще не видел за все время войны", - констатировал глава украинского парламентского комитета.По его словам, удары ВС РФ по крупным украинским компаниям нанесли ущерб не только им, но и связанной с ними огромной системе из тысяч малых и средних предприятий."Обстрелами россияне буквально "с мясом" вырвали из этой экосистемы финансовую кровь. Убытки по каждому из таких субъектов измеряются миллиардами, и компании оказались на грани остановки", - казал Гетманцев.Он отметил, что "государство ограничено в ресурсах" и не в состоянии компенсировать убытки малому и среднему бизнесу."Бизнесу нужны две вещи, -с казал Гетманцев. - Первая – дешевые кредиты. Банковская система сейчас не дает дешевых денег. Программа "5-7-9%" компенсирует проценты только частично, но банки при арбитраже доходов отдают предпочтение безрисковому вложению средств в депозитные сертификаты Нацбанка и государственные ценные бумаги. Они получают процент, ничем не рискуя, вместо того, чтобы кредитовать реальный сектор".Портфельные гарантии также под вопросом. Предприятия потеряли недвижимость и её залог под кредитование невозможен. Государство должно выступать гарантом возврата кредитов, уверен парламентарий. Нацбанк Украины от этой проблемы устранился."Я считаю аномалией ситуацию, когда банковская отрасль зарабатывает сверхприбыли во время войны именно из-за того, что идет война, а Нацбанк применяет соответствующие инструменты для связывания инфляции. Такая аномалия требует реакции правительства", - сказал глава комитета ВРУ.Он упомянул также про "армию, которая финансируется исключительно за счет наших внутренних налогов"."Главные проблемы сейчас две, - заявил Гетманцев. - Первое – складские помещения. Владельцы складов боятся прилетов и не хотят сдавать помещения торговым сетям, а действующие арендодатели требуют выселения. Это бизнес и прагматичный расчет, поэтому государство должно предложить альтернативные площадки. Второе – это бронирование работников". Украинский парламентарий признал: в России мощная экономика и ожидания её краха оказались несостоятельными."Они приспособили ее к условиям войны, активизировали импортозамещение и создали целый международный союз для обхода санкций. Оснований ждать их экономического коллапса нет", - признал Гетманцев.При этом он заметил, что на Украине чрезвычайно трудно восстанавливаться под обстрелами и уже есть "конкретные огромные потери инфраструктуры, разрушенные склады, логистический коллапс и топливный кризис, который зависит от мировых цен". По мнению украинского парламентария, "любые наши правительственные или грантовые программы – это полумеры во время войны". "Без стабильного и долгосрочного мира никакие крупные инвестиции в страну не зайдут, какие бы инвестиционные или индустриальные парки мы ни строили. Мир – это задача номер один", - подчеркнул он.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Вызов Зеленскому, провалы ВСУ, ужесточение бусификации. Хроника событий на утро 19 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, китай, нацбанк, вооруженные силы украины, украина.ру, когда закончится война на украине, налоги
Новости, Украина, Россия, Китай, Нацбанк, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, когда закончится война на Украине, налоги

"Ситуация сверхсложная. Бизнес в отчаянии": в парламенте Украины оценили удары ВС РФ

12:24 19.08.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Danil Getmantsev / Перейти в фотобанкДаниил Гетманцев
Даниил Гетманцев - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Danil Getmantsev
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Армия России нанесла миллиардные убытки украинским компаниям и киевский режим не может их компенсировать. Об этом в опубликованном 19 августа интервью заявил председатель финансового комитета парламента Украины Даниил Гетманцев
Глава финансового комитета ВРУ рассказал изданию РБК-Украина о невозможности киевского режима компенсировать убытки украинским предпринимателям. Издание отметило, что "бизнес в отчаянии".
Правительство Украины может увеличить сборы с посылок из Китая, повысить налоги и поддержать компании льготными кредитами и налоговыми каникулами, а также расширением лимитов страхования военных рисков и легализацией трети теневого сектора экономики.
"Ситуация сверхсложная. В таком отчаянии я бизнес еще не видел за все время войны", - констатировал глава украинского парламентского комитета.
По его словам, удары ВС РФ по крупным украинским компаниям нанесли ущерб не только им, но и связанной с ними огромной системе из тысяч малых и средних предприятий.
"Обстрелами россияне буквально "с мясом" вырвали из этой экосистемы финансовую кровь. Убытки по каждому из таких субъектов измеряются миллиардами, и компании оказались на грани остановки", - казал Гетманцев.
Он отметил, что "государство ограничено в ресурсах" и не в состоянии компенсировать убытки малому и среднему бизнесу.
"Бизнесу нужны две вещи, -с казал Гетманцев. - Первая – дешевые кредиты. Банковская система сейчас не дает дешевых денег. Программа "5-7-9%" компенсирует проценты только частично, но банки при арбитраже доходов отдают предпочтение безрисковому вложению средств в депозитные сертификаты Нацбанка и государственные ценные бумаги. Они получают процент, ничем не рискуя, вместо того, чтобы кредитовать реальный сектор".
Портфельные гарантии также под вопросом. Предприятия потеряли недвижимость и её залог под кредитование невозможен. Государство должно выступать гарантом возврата кредитов, уверен парламентарий. Нацбанк Украины от этой проблемы устранился.
"Я считаю аномалией ситуацию, когда банковская отрасль зарабатывает сверхприбыли во время войны именно из-за того, что идет война, а Нацбанк применяет соответствующие инструменты для связывания инфляции. Такая аномалия требует реакции правительства", - сказал глава комитета ВРУ.
Он упомянул также про "армию, которая финансируется исключительно за счет наших внутренних налогов".
"Главные проблемы сейчас две, - заявил Гетманцев. - Первое – складские помещения. Владельцы складов боятся прилетов и не хотят сдавать помещения торговым сетям, а действующие арендодатели требуют выселения. Это бизнес и прагматичный расчет, поэтому государство должно предложить альтернативные площадки. Второе – это бронирование работников".
Украинский парламентарий признал: в России мощная экономика и ожидания её краха оказались несостоятельными.
"Они приспособили ее к условиям войны, активизировали импортозамещение и создали целый международный союз для обхода санкций. Оснований ждать их экономического коллапса нет", - признал Гетманцев.
При этом он заметил, что на Украине чрезвычайно трудно восстанавливаться под обстрелами и уже есть "конкретные огромные потери инфраструктуры, разрушенные склады, логистический коллапс и топливный кризис, который зависит от мировых цен".
По мнению украинского парламентария, "любые наши правительственные или грантовые программы – это полумеры во время войны".
"Без стабильного и долгосрочного мира никакие крупные инвестиции в страну не зайдут, какие бы инвестиционные или индустриальные парки мы ни строили. Мир – это задача номер один", - подчеркнул он.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Вызов Зеленскому, провалы ВСУ, ужесточение бусификации. Хроника событий на утро 19 августа
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