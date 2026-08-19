https://ukraina.ru/20260819/turnir-po-smeshannym-edinoborstvam-sorvan-v-kieve-iz-za-mobilizatsii-1082630497.html
Турнир по смешанным единоборствам сорван в Киеве из-за мобилизации
Турнир по смешанным единоборствам сорван в Киеве из-за мобилизации - 19.08.2026 Украина.ру
Турнир по смешанным единоборствам сорван в Киеве из-за мобилизации
В Киеве сорвался главный бой турнира по MMA — его участник Рефат Абдуллаев не смог выйти в клетку из-за мобилизации. Об этом сообщает 19 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-19T18:01
2026-08-19T18:01
2026-08-19T18:01
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Спортсмен присутствовал на арене и даже успел дать краткое интервью перед поединком. Однако позже рефери объявил, что "его уже нет в Киеве", добавив: "Мы сделали всё возможное, но сейчас такая ситуация"."А почему не было его боя с ТЦКшниками?", - задались вопросом авторы телеграм-канала. "Людоловы" - такой уничижительный термин используют на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово, по сути, приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. В 2024 году уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1500 обращений, связанных с подобными нарушениями.Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.Больше новостей дня представлено в обзоре Заявления Путина, отставка Мудрой. Итоги 19 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, тцк, украина.ру, спорт, единоборства, ситуация на украине, мобилизация на украине
Новости, Киев, Украина, ТЦК, Украина.ру, спорт, единоборства, ситуация на Украине, мобилизация на Украине
Турнир по смешанным единоборствам сорван в Киеве из-за мобилизации
В Киеве сорвался главный бой турнира по MMA — его участник Рефат Абдуллаев не смог выйти в клетку из-за мобилизации. Об этом сообщает 19 августа телеграм-канал Украина.ру
Спортсмен присутствовал на арене и даже успел дать краткое интервью перед поединком. Однако позже рефери объявил, что "его уже нет в Киеве", добавив: "Мы сделали всё возможное, но сейчас такая ситуация".
"А почему не было его боя с ТЦКшниками?", - задались вопросом авторы телеграм-канала.
"Людоловы" - такой уничижительный термин используют на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово, по сути, приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.
Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. В 2024 году уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1500 обращений, связанных с подобными нарушениями.
Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.
Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.
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