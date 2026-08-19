Турнир по смешанным единоборствам сорван в Киеве из-за мобилизации - 19.08.2026 Украина.ру
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Турнир по смешанным единоборствам сорван в Киеве из-за мобилизации
Турнир по смешанным единоборствам сорван в Киеве из-за мобилизации - 19.08.2026 Украина.ру
Турнир по смешанным единоборствам сорван в Киеве из-за мобилизации
В Киеве сорвался главный бой турнира по MMA — его участник Рефат Абдуллаев не смог выйти в клетку из-за мобилизации. Об этом сообщает 19 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-19T18:01
2026-08-19T18:01
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единоборства
ситуация на украине
мобилизация на украине
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Спортсмен присутствовал на арене и даже успел дать краткое интервью перед поединком. Однако позже рефери объявил, что "его уже нет в Киеве", добавив: "Мы сделали всё возможное, но сейчас такая ситуация"."А почему не было его боя с ТЦКшниками?", - задались вопросом авторы телеграм-канала. "Людоловы" - такой уничижительный термин используют на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово, по сути, приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. В 2024 году уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1500 обращений, связанных с подобными нарушениями.Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.Больше новостей дня представлено в обзоре Заявления Путина, отставка Мудрой. Итоги 19 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, киев, украина, тцк, украина.ру, спорт, единоборства, ситуация на украине, мобилизация на украине
Новости, Киев, Украина, ТЦК, Украина.ру, спорт, единоборства, ситуация на Украине, мобилизация на Украине

Турнир по смешанным единоборствам сорван в Киеве из-за мобилизации

18:01 19.08.2026
 
© Фото : Суспільне
- РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© Фото : Суспільне
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В Киеве сорвался главный бой турнира по MMA — его участник Рефат Абдуллаев не смог выйти в клетку из-за мобилизации. Об этом сообщает 19 августа телеграм-канал Украина.ру
Спортсмен присутствовал на арене и даже успел дать краткое интервью перед поединком. Однако позже рефери объявил, что "его уже нет в Киеве", добавив: "Мы сделали всё возможное, но сейчас такая ситуация".

"А почему не было его боя с ТЦКшниками?", - задались вопросом авторы телеграм-канала.
"Людоловы" - такой уничижительный термин используют на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово, по сути, приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.
Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. В 2024 году уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1500 обращений, связанных с подобными нарушениями.
Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.
Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.
Больше новостей дня представлено в обзоре Заявления Путина, отставка Мудрой. Итоги 19 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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