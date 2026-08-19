"Выгоняют пинками": Ищенко о том, как катастрофа на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США - 19.08.2026 Украина.ру
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"Выгоняют пинками": Ищенко о том, как катастрофа на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США
"Выгоняют пинками": Ищенко о том, как катастрофа на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США - 19.08.2026 Украина.ру
"Выгоняют пинками": Ищенко о том, как катастрофа на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США
Соединенные Штаты могут потерпеть геополитический крах на Ближнем Востоке еще до того, как завершится украинский конфликт. При этом для Вашингтона этот регион важнее Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-08-19T18:05
2026-08-19T18:05
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Ранее президент Дональд Трамп заявил, что сокращение запасов боеприпасов в США вызвано не войной с Ираном, а их передачей киевскому режиму при Джо Байдене на сумму около 300 миллиардов долларов. При этом он отметил, что текущие поставки Украине осуществляются за деньги и через Евросоюз.Рассуждая об истощении американских арсеналов и приоритетах Вашингтона, Ищенко заявил, что США могут потерпеть крах на Ближнем Востоке еще до завершения украинского конфликта.Политолог отметил, что Ближний Восток для США приоритетнее Украины. "Ближний Восток – это солнечное сплетение мировой торговли, энергетики и финансов. А Украина – это лишь эффективное оружие против России", — отметил эксперт.По его словам, американцев прогоняют с Ближнего Востока, и это грозит катастрофой. "Трамп неудачно сыграл в войну с Ираном, поэтому американцев с Ближнего Востока выгоняют пинками. А им, чтобы оставаться сверхдержавой, за Ближний Восток надо держаться", — пояснил он.Ищенко резюмировал, что если США вышвырнут с Ближнего Востока, то для них это обернется катастрофой. По его словам, даже если Зеленский на американских ракетах продержится еще год-полтора, это не спасет Вашингтон — пока Киев будет держаться, у США уже наступит геополитический крах.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено" на сайте Украина.ру.Москва и Токио обменялись дипломатическими демаршами после посещения российским президентом острова Итуруп. О том, насколько велик риск конфронтации на дальневосточных рубежах России — в материале "Андрей Сидоров: Украина воюет с Россией, чтобы помочь США решить их главную проблему на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.
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Новости, Ближний Восток, США, Украина, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, Главные новости, главное, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, война, ракеты, дальнобойные ракеты, война на Украине, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"Выгоняют пинками": Ищенко о том, как катастрофа на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США

18:05 19.08.2026
 
© AP / Mario TamaАмериканские военные садятся в самолет
Американские военные садятся в самолет - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© AP / Mario Tama
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Соединенные Штаты могут потерпеть геополитический крах на Ближнем Востоке еще до того, как завершится украинский конфликт. При этом для Вашингтона этот регион важнее Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что сокращение запасов боеприпасов в США вызвано не войной с Ираном, а их передачей киевскому режиму при Джо Байдене на сумму около 300 миллиардов долларов. При этом он отметил, что текущие поставки Украине осуществляются за деньги и через Евросоюз.
Рассуждая об истощении американских арсеналов и приоритетах Вашингтона, Ищенко заявил, что США могут потерпеть крах на Ближнем Востоке еще до завершения украинского конфликта.
Политолог отметил, что Ближний Восток для США приоритетнее Украины. "Ближний Восток – это солнечное сплетение мировой торговли, энергетики и финансов. А Украина – это лишь эффективное оружие против России", — отметил эксперт.
По его словам, американцев прогоняют с Ближнего Востока, и это грозит катастрофой. "Трамп неудачно сыграл в войну с Ираном, поэтому американцев с Ближнего Востока выгоняют пинками. А им, чтобы оставаться сверхдержавой, за Ближний Восток надо держаться", — пояснил он.
Ищенко резюмировал, что если США вышвырнут с Ближнего Востока, то для них это обернется катастрофой. По его словам, даже если Зеленский на американских ракетах продержится еще год-полтора, это не спасет Вашингтон — пока Киев будет держаться, у США уже наступит геополитический крах.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено" на сайте Украина.ру.
Москва и Токио обменялись дипломатическими демаршами после посещения российским президентом острова Итуруп. О том, насколько велик риск конфронтации на дальневосточных рубежах России — в материале "Андрей Сидоров: Украина воюет с Россией, чтобы помочь США решить их главную проблему на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.
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