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Одесситы получили миллионные дотации за "несуществующих животных"

Одесситы получили миллионные дотации за "несуществующих животных" - 19.08.2026 Украина.ру

Одесситы получили миллионные дотации за "несуществующих животных"

Налогоплательщики Одессы незаконно получили государственные дотации. Об этом 19 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-08-19T19:13

2026-08-19T19:13

2026-08-19T19:13

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Государственные программы поддержки использовали одесситы для незаконного обогащения, констатировали в ГБР. Бюджету это обошлось в почти четыре миллиона гривен ($89 тыс), выделенных на содержание домашних "несуществующих животных"."На бумаге участники схемы "нарисовали" почти 2 тысячи голов, которых на самом деле не существовало. За каждое зарегистрированное животное государство выплачивало 2 тыс. грн в год. В результате, по предварительным подсчетам, из бюджета незаконно получили 3,8 млн грн", - поведали следователи.По делу проходят три работника Одесского филиала ГП "Агентство по идентификации и регистрации животных". В криминальную схему они вовлекли родственников и знакомых. На них оформляли сотни несуществующих животных, вносили ложные сведения в государственный реестр, а затем подавали документы на получение бюджетных средств.В схему также были вовлечены ветеринары. Регулярные выплаты давали столько наличности, что её пересылали даже почтовыми посылками. Больше новостей дня представлено в обзоре Заявления Путина, отставка Мудрой. Итоги 19 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, одесская область, гбр, одесса, криминал, мошенники, бюджет, домашние животные