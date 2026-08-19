https://ukraina.ru/20260819/odessity-poluchili-millionnye-dotatsii-za-nesuschestvuyuschikh-zhivotnykh-1082632249.html
Одесситы получили миллионные дотации за "несуществующих животных"
Одесситы получили миллионные дотации за "несуществующих животных" - 19.08.2026 Украина.ру
Одесситы получили миллионные дотации за "несуществующих животных"
Налогоплательщики Одессы незаконно получили государственные дотации. Об этом 19 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-08-19T19:13
2026-08-19T19:13
2026-08-19T19:13
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криминал
мошенники
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домашние животные
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Государственные программы поддержки использовали одесситы для незаконного обогащения, констатировали в ГБР. Бюджету это обошлось в почти четыре миллиона гривен ($89 тыс), выделенных на содержание домашних "несуществующих животных"."На бумаге участники схемы "нарисовали" почти 2 тысячи голов, которых на самом деле не существовало. За каждое зарегистрированное животное государство выплачивало 2 тыс. грн в год. В результате, по предварительным подсчетам, из бюджета незаконно получили 3,8 млн грн", - поведали следователи.По делу проходят три работника Одесского филиала ГП "Агентство по идентификации и регистрации животных". В криминальную схему они вовлекли родственников и знакомых. На них оформляли сотни несуществующих животных, вносили ложные сведения в государственный реестр, а затем подавали документы на получение бюджетных средств.В схему также были вовлечены ветеринары. Регулярные выплаты давали столько наличности, что её пересылали даже почтовыми посылками. Больше новостей дня представлено в обзоре Заявления Путина, отставка Мудрой. Итоги 19 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, одесская область, гбр, одесса, криминал, мошенники, бюджет, домашние животные
Новости, Украина, Одесская область, ГБР, Одесса, криминал, мошенники, бюджет, домашние животные
Одесситы получили миллионные дотации за "несуществующих животных"
Налогоплательщики Одессы незаконно получили государственные дотации. Об этом 19 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
Государственные программы поддержки использовали одесситы для незаконного обогащения, констатировали в ГБР. Бюджету это обошлось в почти четыре миллиона гривен ($89 тыс), выделенных на содержание домашних "несуществующих животных".
"На бумаге участники схемы "нарисовали" почти 2 тысячи голов, которых на самом деле не существовало. За каждое зарегистрированное животное государство выплачивало 2 тыс. грн в год. В результате, по предварительным подсчетам, из бюджета незаконно получили 3,8 млн грн", - поведали следователи.
По делу проходят три работника Одесского филиала ГП "Агентство по идентификации и регистрации животных". В криминальную схему они вовлекли родственников и знакомых. На них оформляли сотни несуществующих животных, вносили ложные сведения в государственный реестр, а затем подавали документы на получение бюджетных средств.
В схему также были вовлечены ветеринары.
Регулярные выплаты давали столько наличности, что её пересылали даже почтовыми посылками.
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