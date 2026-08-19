Российские НПЗ вскоре завершат ремонты и топлива станет больше - Новак - 19.08.2026 Украина.ру
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Российские НПЗ вскоре завершат ремонты и топлива станет больше - Новак
Российские НПЗ вскоре завершат ремонты и топлива станет больше - Новак - 19.08.2026 Украина.ру
Российские НПЗ вскоре завершат ремонты и топлива станет больше - Новак
Российские нефтеперерабатывающие заводы вскоре выйдут из стадии ремонтов и ситуация на топливном рынке значительно улучшится. Такие надежды выразил 19 августа зампред правительства РФ Александр Новак
2026-08-19T18:41
2026-08-19T18:41
новости
россия
кабмин
александр новак
топливо
бензин
импорт
нпз
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Правительство держит руку на пульсе и в ежедневном режиме вместе с компаниями мониторит ситуацию на рынке. В этом заверил корреспондента "Вестей" Павла Зарубина вице-премьер Новак, курирующий в Кабмине ТЭК."Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов и ситуация значительно улучшится - будем всё делать для этого", - сказал Новак.Он отметил среди уже принятых мер запрет на экспорт."Пошёл импорт", - констатировал зампред правительства РФ.Он признал, что есть вопросы с логистикой. Они решаются."С каждым регионом работаем отдельно", - подчеркнул чиновник.Ранее сообщалось о закупках Россией нефтепродуктов в Белоруссии и Индии. Эти государства традиционно импортируют российскую нефть. Также стало известно, что в сентябре на плановый ремонт может уйти крупнейший белорусский Новополоцкий НПЗ "Нафтан". Второй белорусский завод в Мозыре продолжит перерабатывать российскую нефть. Интервью на эту тему: Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осеньюБольше новостей дня представлено в обзоре Заявления Путина, отставка Мудрой. Итоги 19 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, кабмин, александр новак, топливо, бензин, импорт, нпз
Новости, Россия, Кабмин, Александр Новак, топливо, Бензин, импорт, НПЗ

Российские НПЗ вскоре завершат ремонты и топлива станет больше - Новак

18:41 19.08.2026
 
© knpz.rosneft.ru Куйбышевский НПЗ
 Куйбышевский НПЗ
© knpz.rosneft.ru
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Российские нефтеперерабатывающие заводы вскоре выйдут из стадии ремонтов и ситуация на топливном рынке значительно улучшится. Такие надежды выразил 19 августа зампред правительства РФ Александр Новак
Правительство держит руку на пульсе и в ежедневном режиме вместе с компаниями мониторит ситуацию на рынке. В этом заверил корреспондента "Вестей" Павла Зарубина вице-премьер Новак, курирующий в Кабмине ТЭК.
"Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов и ситуация значительно улучшится - будем всё делать для этого", - сказал Новак.
Он отметил среди уже принятых мер запрет на экспорт.
"Пошёл импорт", - констатировал зампред правительства РФ.
Он признал, что есть вопросы с логистикой. Они решаются.
"С каждым регионом работаем отдельно", - подчеркнул чиновник.
Ранее сообщалось о закупках Россией нефтепродуктов в Белоруссии и Индии. Эти государства традиционно импортируют российскую нефть.
Также стало известно, что в сентябре на плановый ремонт может уйти крупнейший белорусский Новополоцкий НПЗ "Нафтан". Второй белорусский завод в Мозыре продолжит перерабатывать российскую нефть.
Интервью на эту тему: Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осенью
Больше новостей дня представлено в обзоре Заявления Путина, отставка Мудрой. Итоги 19 августа
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19:0219 августа 2026 года, вечерний эфир
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