https://ukraina.ru/20260702/dogovor-kotorogo-ne-bylo-i-dogovor-kotoryy-mozhet-byt-o-novykh-obstoyatelstvakh-svo-i-plane-kieva-1080891234.html

Договор, которого не было и договор, который может быть. О новых обстоятельствах СВО и плане Киева

Договор, которого не было и договор, который может быть. О новых обстоятельствах СВО и плане Киева - 02.07.2026 Украина.ру

Договор, которого не было и договор, который может быть. О новых обстоятельствах СВО и плане Киева

Через год после встречи в Анкоридже выяснилось, что никакого соглашения не было, только компромиссные предложения США, с которыми согласилась Россия. Что это за предложения, актуальны ли они сегодня, будет ли Трамп им следовать и согласится ли Украина?

2026-07-02T06:30

2026-07-02T06:30

2026-07-02T06:30

россия

украина

киев

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

нпз

ес

будет ли мир между россией и украиной

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Соглашение, которого не былоЗаявление госсекретаря США Рубио о том, что на саммите в Анкоридже "были лишь предложения, а не соглашения" по завершению войны в Украине вызвало настоящий ажиотаж, хотя причина не понятна. Глава МИД РФ Лавров сначала сказал, что "заявления Рубио об отсутствии соглашения на Аляске вызывают вопросы", затем призвал его "внести ясность" в ситуацию, а в итоге вообще опроверг слова Рубио. По версии Лаврова, на Аляске Путин зачитывал пункт за пунктом предложения Трампа, после каждого пункта уточнял у Уиткоффа правильно ли он понял написанное, а Уиткофф отвечал положительно. "На Аляске были обсуждены предложения США, которые были приняты российской стороной", — подытожил Лавров.И это так: Америка выдвинула предложения, и Россия с ними согласилась. Президент Путин и сам подтверждал, что согласился с предложениями, которые выдвинул Трамп, одним из которых было завершение войны при условии вывода украинских войск из Донбасса. Мало того, американцы начали давить на Зеленского, чтобы он вывел войска. Помимо слов Трампа о том, что "Россия побеждает", а у Зеленского "нет козырей", США неоднократно приостанавливали поставки противоракет для ПВО, отказались давать Киеву баллистические ракеты и даже приостановили действие санкций против российской нефтянки. Зеленский сам говорил, что Штаты давят на Киев, чтоб побудить его вывести войска из Донбасса. "Экспертные" же предположения, что Трамп мог бы прекратить делиться с Украиной разведданными и отключить "Старлинк", как обычно, не имеют отношения к реальности, поскольку ЦРУ возглавляет неокон Рэтклифф, а Маск — частный предприниматель, услуги которого на Украине оплачивает Польша. Трамп не самодержец, он президент страны со сложными внутриэлитными отношениями, в которых часто приходится играть, а не приказывать. Далеко не все даже в Республиканской партии придерживаются его взглядов на отношения с Россией. Кроме того, Трампу совершенно не нужно, чтобы ВС РФ разгромили ВСУ. Ему нужно остановить войну, с одной стороны, сохранив украинскую государственность и влияние США на Украину, а с другой, не допустив стратегического сближения России с Китаем. Это сложный процесс, в котором для достижения цели иногда приходится делать шаг вперед и два назад.Месяца полтора назад Трамп в ответ на вопрос журналиста сказал, что не брал на себя в Анкоридже никаких обязательств. Это ответ на нынешний призыв Лаврова "внести ясность". А исходя из интервью Путина журналисту "Вестей" Павлу Зарубину, ответ становится предельно ясным. Российская сторона убедила американцев, что ВС РФ активно наступают, Донбасс (а скорее всего не только Донбасс) и так скоро будет взят. Тогда американцы сделали предложение — а что, если Киев сам выведет войска из Донбасса? Тогда мир? И вот Путин, подтверждая слова Трампа, сообщает, что в Анкоридже действительно не было никаких договоренностей, там обсуждали возможности завершения конфликта, американцы предложили компромисс, Россия согласилась. Но да, Трамп не брал на себя обязательств "заставить" Зеленского вывести войска. Требованием от Рубио подтвердить такие обязательства Лавров в свое время в каком-то смысле сорвал намечавшиеся переговоры в Будапеште. Трамп лишь предложил вариант и действительно стал убеждать Зеленского в том, что так будет лучше.Комплекс обстоятельств и действий, связанных с "соглашением, которого не было", привел к переговорам конца 2025 — начала 2026 гг., которые завершились обсуждением создания свободной экономической зоны (СЭЗ) на Донбассе как компромиссной форме вывода ВСУ. Но военная и экономическая ситуация в 2025 году и в 2026 году — не одно и то же. И расстановка сил не та.По всем ли направлениям наступают ВС РФ?Прежде всего, за год, в который, как говорил Трамп, надо "дать сторонам повоевать", ничего принципиально не изменилось на линии фронта. Кстати, бывший спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог недавно подтвердил, что США на Аляске согласились временно отойти в сторону и дать Путину добиться своих целей военной силой по принципу "давайте оставим все как есть, и посмотрим, что будет". Посмотрели. За год не только не был взят Донбасс, но Украина даже местами начала контратаковать. Например, отбили Приморское, Плавни и частично Степногорск в Запорожской области, что срывает планы ВС РФ по продвижению на восток вдоль реки Конки в сторону Камышевахи для охватывания Орехова с северо-запада. В то же время с юго-востока от Орехова российские войска уперлись в уже ставшую притчей во языцех Малую Токмачку. Таким образом планы взять Орехов до конца года актуальность теряют.Есть однозначный успех в Константиновке — до конца лета, может быть, в начале осени, ее возьмут. Но надо понимать, что бои за Константиновку начались уже почти год назад, а впереди из крупных населенных пунктов на Донбассе еще Дружковка, Краматорск и Славянск. Такой расклад и стал основной причиной отказа Зеленского даже от СЭЗ. Он понимает, что бои за Донбасс при нынешних темпах продвижения могут длиться еще несколько лет и нет никакой необходимости выводить оттуда войска.Что касается этих и других участков фронта, президент Путин дал расклад журналисту Зарубину, зачитав с телесуфлера сводки, которые ему, вероятно, передало военное командование. А передает оно данные довольно специфического характера. Например, заявление о заходе ВС РФ в Анновку на окраинах Доброполья не подтверждается не только украинскими и западными аналитическими группами, которые делают военные карты, но и российскими. Также на снимках из космоса за Добропольем видны три линии украинских укреплений. Что касается почти полного контроля за Красным Лиманом, о том же самом глава Генштаба Герасимов докладывал полтора месяца назад, т.е. с тех пор ничего не изменилось. В Лимане — бои. О полном контроле над Купянском генерал Кузовлев докладывал в феврале этого года, за что получил звание Героя России. Сейчас президент говорит, что бои идут в нескольких километрах от западной черты Купянска, а контратаки ВСУ не имеют успехов. Но ни для кого не секрет, что ВСУ выбили российских военных на левый берег реки Оскол и сейчас там идут бои уже с целью выбить ВСУ на правый берег. Кстати, это и сам Путин подтвердил, заявив, что на левом берегу Оскола "нами практически заблокирована группировка противника численностью около 5000 человек". Но здесь тоже все неясно. Еще в ноябре 2025 года президент утверждал, что в районе станции Купянск-Узловой (как раз на левом берегу Оскола) заблокированы 15 батальонов ВСУ, т.е. как раз в районе 5 тысяч человек. Те ли это батальоны или какие-то другие? До Сум действительно осталось порядка 10 км, но такое положение вещей сохраняется 1,5 года, войска там почти не двигаются. Про положение ГВ "Днепр" на Ореховском направлении мы уже поговорили.Вероятно, исходя из переданных военным командованием данных вот такого характера, президент в том же интервью заявил, что военные планы России заключаются в том, чтобы занять весь Донбасс и Новороссию (правда непонятно, в каких границах и идет ли речь о городах Запорожье и Херсоне), а также создать зону безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей. Понятно, что такие планы в совокупности с отказом Зеленского выводить войска из Донбасса, возможность переговоров пока закрывают. Не исключено, что по результатам летней военной кампании стороны каким-то образом свои планы пересмотрят и смогут осенью вернуться за переговорный стол. Вот только осенью Трамп может значительно ослабнуть, а американские сторонники помощи Украине "как при Байдене", наоборот, усилиться.Деньги и оружие дают несмотря на коррупциюВторой фактор отказа от "соглашения, которого не было" после ситуации на фронте — деньги для Украины. Если в прошлом году еврокредит в 90 млрд блокировал Орбан, то в этом сдерживающий фактор исчез. Не оправдались наши предположения о том, что Европа не даст денег из-за того, что Зеленский и Верховная Рада саботируют принятие законопроектов из т.н. пакета Качки-Кос о выводе силовых структур Украины под внешнее европейское управление и по повышению налогов. Не были выполнены также условия МВФ. Но Киеву все простили и деньги он начал получать.Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении первого транша ЕС на 3,2 млрд на бюджетную поддержку Украины. Опасаясь коррупции, из него исключили 5,9 млрд на производство дронов, за что надо сказать спасибо Миндичу и компании. Но дроны будут — Евросоюз просто закупит и поставит их самостоятельно. С точки зрения обороноспособности Украины так даже лучше — дроны скорее всего закупят на всю сумму, а не на то, что останется после Миндича. Второй транш на 3,7 млрд поступит в сентябре.Впрочем, по словам министра финансов Украины Марченко, в 2026-2029 гг. Украине понадобится 146 млрд внешнего финансирования. Пока таких денег нет, но война так долго может и не продлиться. На 2 ближайших года бюджет Украины пускай по минимуму, но все же будет закрыт. Тем более, что на саммите НАТО в Анкаре в начале июля страны Альянса будут обсуждать утверждение дополнительных 10-12 млрд военной помощи для Украины. Сначала речь шла о 70 млрд, из которых 30 млрд — это часть уже согласованного еврокредита в 90 млрд, а 40 млрд — дополнительные средства. Но по данным итальянской газеты Corriere della Sera, сумму уменьшили из-за "утраты Вашингтоном желания поддерживать Киев и его борьбу".Насколько адекватны выводы итальянской прессы, пока сказать сложно. На самом деле, согласно отчету Офиса Генерального инспектора Министерства обороны США об операции "Атлантическая решимость", с октября 2025 года по март 2026 года Украина получила от США в рамках программы USAI военную помощь на сумму 8,2 млрд и должна получить еще помощи на 13,5 млрд. Такая вот утрата желания. Конечно, это гораздо меньше, чем давал Байден, американские вливания 2023 года беспрецедентны, но Рубио прав, когда говорит, что США при Трампе — не нейтральная страна, а сторона конфликта, просто с иной позицией по его завершению, чем у предыдущей администрации Белого дома. На этом фоне слова Пескова о том, что США "нельзя назвать абсолютно нейтральными в украинском конфликте" выглядят как слишком мягкая оценка.Если военные потребности Украины худо-бедно, но закрывает Запад, Россия воюет "на свои". С деньгами же в 2026 году начались проблемы. Мы уже писали, что бюджет РФ на 2026 год верстался с учетом "духа Анкориджа", т.е. предполагалось окончание войны и резкое снижение затрат на ВПК, но все пошло не по плану. Не помог и связанный с войной в Иране временный рост цен на нефть, он только замедлил истощение бюджета. Теперь же цены вернулись к норме, стоимость российской марки Urals с учетом дисконта стремится к 40 долларам, Китай резко сократил импорт до десятилетнего минимума, ОАЭ вышли из ОПЕК и наращивают добычу, что сбивает цену, а Иран вот-вот вернется на мировой рынок и предложение нефти еще вырастет при упавшем спросе. Отсутствие рынков усугубляет то, что в результате украинских ударов по российским НПЗ РФ вынуждена пытаться продать за границу ту нефть, которую раньше могла переработать сама. Американцы же возобновили санкции, и российская нефть снова стала накапливаться в танкерах в море — ее некому продать. В качестве антикризисной меры Госдума в экстренном режима приняла поправки в Бюджетный кодекс и теперь правительство может в "ручном режиме" неограниченно наращивать госдолг, без согласования увеличивать расходы на СВО и направлять на СВО фонды, предназначенные для ЖКХ регионов. Если в обозримом времени мирного решения не будет, уровень жизни в России продолжит падение, что и требуется Киеву в рамках "40-дневной операции влияния"."40-дневная операция влияния"Третий фактор — экономические проблемы России, которые усугубляются дроновыми ударами Украины и могут перерасти в социальные. Дронов, как мы увидели выше, у Киева много, а будет еще больше. Газета "Коммерсант" на основе сообщений МО РФ подсчитала, что с начала года Украина запускает в среднем по 6 тысяч беспилотников в месяц. Россия же в мае запустила по Украине примерно 8 тысяч БПЛА, то есть уже почти паритет.Примерно месяц основные российские ЛОМы о вызванном дроновыми атаками топливном кризисе не то, чтобы совсем не говорили, но были не слишком убедительными. В Крыму же до последнего тянули с введением ЧП. Но теперь, когда удары по НПЗ и очереди на заправках признал президент, говорить можно прямо. Путин резонно не стал нагнетать панику, сообщив о том, что рынок обеспечат накопленным запасом топлива, который с прошлого года снизился всего на 4%. Но основная проблема не в этом. Цель Украины — сделать так, чтобы "война внезапно оказалась рядом". Об этом заявил Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, Россия может воевать еще долго, а единственный способ ее остановить — если сами россияне этого потребуют. Но для этого они должны почувствовать войну. "А если войну не завершить, то в дальнейшем зимовать без света и тепла уже будем не только мы, но и большая часть жителей средней полосы России", — заявил Бескрестнов. Американское издание Axios считает, что объявление Зеленским "40-дневной операции влияния" как раз и касается попытки принудить Россию подписать мир по ЛБС путем масштабирования ударов беспилотниками по чувствительным российским объектам.Опять же, Путин, как политик, утверждает, что удары по НПЗ и другой инфраструктуре "абсолютно не влияют на положение на фронте" и являются "информационной операцией". Мы же, как аналитики, должны признать, что это действительно операция по принуждению РФ к миру по ЛБС, но как минимум на логистику в зоне СВО влияние она оказывает серьезное. По транспорту бьют все больше и больше, причем сейчас сфокусировались на Донецке и окрестностях. Задача — сорвать снабжение ВС РФ в зоне основного наступления, а также усложнить снабжение ГВ "Днепр" на юге. Стоимость рейсов с гражданскими грузами выросла колоссально, потому что водители просто не хотят рисковать жизнью. Также Украина пытается изолировать Крым. Несколько десятков ударов по автомобильным мостам на перешейке и по ж/д мостам в районе Керчи застопорили автоперевозки и перекрыли движение поездов от Керчи вглубь Крыма. Уничтожение мостов на трассе "Новороссия" тоже усложняет логистику южной группировки войск. Начались удары по энергомосту через Керченский пролив, то есть Украина пытается создать в Крыму кризис не только с топливом, но и с электричеством. Что касается НПЗ, то их, конечно, ремонтируют, но это нельзя делать вечно, у всего есть свой ресурс, а удары прекращаться не собираются. На воздушное перемирие с Украиной России идти пока не хочет. Правда и Киев уже не предлагает, теперь это ему не нужно.Стоит обратить внимание и на поражение завода в Волгограде ракетами "Фламинго" украинского производства. Половину сбили, но половина долетела. Ракета не флагманская, по нынешним временам — медленная, сделана на основе старых советских технологий, но при этом оказалась эффективной. Что будет, если Украина получит или сама произведет полноценную баллистику? А еще Киев атакует российские центры космической связи в Дубне и во Владимирской области (всего таких центров в России шесть), чтобы лишить РФ космической разведки и связи и пытается уничтожить цепочку производства и запуска российских крылатых и баллистических ракет. Соответственно, если удары продолжатся хотя бы с той же эффективностью, а мирного соглашения в ближайшее время не будет, к ожидаемому многими военному конфликту с Европой Россия может подойти в очень уязвимом состоянии.Ответная же стратегия России непонятна. Прошлой зимой бомбили электростанции, чтобы вызвать гуманитарный кризис в Киеве и крупных городах и принудить Зеленского к миру на условиях РФ. Не получилось. Сейчас как будто все происходит в точности наоборот. А на удары по НПЗ РФ отвечает ударами по украинским заправкам, что вряд ли может привести к равноценному ущербу.Союзники и партнеры России не поддерживают СВОЧетвертый фактор — Белоруссия, хотя, если смотреть глобальнее, то внешняя поддержка России как таковая. Просто Белоруссия ближе всего и в последнее время стала объектом политических авантюр. Как известно, Зеленский заявил, что в Белоруссии работают некие российские ретрансляторы для корректировки ударов "Шахедами" и дал Лукашенко время, чтобы их отключить. В противном случае угрожал начать боевые действия против РБ. Через неделю Зеленский сообщил, что Лукашенко все выключил, но при этом разворачивает войска у границы. Украинские военные это опровергли. Зеленский потребовал от РБ перестать снабжать Россию топливом. Главком ВСУ Сырский опроверг отключение ретрансляторов, но сказал, что думает, что их все-таки выключат. Белорусское руководство заявило, что не хочет войны и открыло границу для украинских грибников. Одновременно Лукашенко встретился с послом РФ Грызловым и потребовал не втягивать Белоруссию в войну. На следующий день Лукашенко поехал к Путину, но о чем конкретно они говорили, общественности не сообщили. Единственное, что стало известно со слов Пескова — Лукашенко не передавал сообщений от Зеленского, то есть он не приезжал как переговорщик. В таком случае, вероятнее всего, что президент РБ после явно неприятного разговора с Грызловым поехал к Путину объяснять, почему он не хочет вступать в войну в той или иной форме.Маловероятно, что от Лукашенко хотели прямого участия в СВО "на земле". Другое дело — использование территории Белоруссии для запуска БПЛА и ракет, чтобы эффективнее поражать объекты на северо-западе Украины. Но для РБ это означает принять удары украинскими дронами по собственным предприятиям и снова оказаться под санкциями, которые недавно снял Трамп. Экономический кризис может вызвать кризис социально-политический, а после событий 2020 года это никому не нужно. С другой стороны, Белоруссия находится в дурацком положении. Никто не может гарантировать, что Зеленский на кураже не нанесет удары по, скажем, белорусским НПЗ под тем предлогом, что они заправляют российскую армию. На Западе на такое глаза закроют, а Россия вряд ли окажет существенную помощь ­— у нее у самой не хватает ПВО. Последнее, кстати, может стать для Зеленского убедительным аргументом и никакие заявления Лукашенко о нейтральности не помогут. Вариант развития событий сомнительный, но не невозможный.И вот, сразу же после России президент РБ едет в Китай. Очевидно, за помощью. По результатам встречи Лукашенко с Си вышло китайское коммюнике, в котором указано, что КНР поддерживает Белоруссию в ее стремлении защитить суверенитет. Политическая солидарность и не более того. Впрочем, наивно думать, что Китай станет воевать за чьи-то интересы. Он и за свои интересы в вооруженные конфликты не стремится ввязываться и пока такая стратегия дает результат. Китаю нужно торговать, а не воевать. Интересно, что "строго соблюдать суверенитет, независимость и территориальную целостность любого государства" КНР требует и в российско-украинском конфликте.Выводы о промежуточных итогах попыток втягивания в войну Белоруссии можно сделать по выступлениям на заседании Совбеза ООН. Белорусский постпред Рыбаков, конечно, назвал тех, кто оказывает военную поддержку Украине, "прямыми участниками войны", но это общая декларация. По сути же конкретной проблемы он сказал, что между Минском и Киевом продолжается диалог, который "дает свои результаты". Итак, Белоруссия не воюет, пока Украина не нападет. Это было предсказуемо. А вот китайское заявление интересно. Среди ключевых тезисов представителя КНР Сунь Лея: "конфликты не решают никаких проблем", "призываем воздерживаться от нападений на гражданских и гражданскую инфраструктуру", "призываем положить конец этому конфликту как можно скорее", "призываем возобновить переговоры и сделать все для того, чтобы искоренить первопричины этого конфликта". Имеющий уши да услышит. У России есть партнеры, половина мира совершенно не собирается от нее закрываться, но, если Россия намерена продолжать воевать, то делать это она будет в одиночку. В отличие от Украины. И в Киеве это понимают.С кем Трамп?Последний фактор отказа от "соглашения, которого не было" — позиция США как таковая.Путин сообщил Зарубину, что ожидает приезда американских переговорщиков после завершения "горячей фазы" событий вокруг Ирана и готов продолжить обсуждение с США всех модальностей, которые были в Анкоридже. Но будет ли в новых условиях обсуждение таких модальностей? Ведь модальностью Анкориджа, в чем мы недавно удостоверились со слов первых лиц РФ и США, было "дать еще повоевать", чтобы Россия захватила Донбасс и после этого подписала мир по ЛБС, на что согласны Украина и ЕС. Повторим, Трампу все равно, в чьих руках окажется Дружковка и будут ли на Украине разговаривать по-русски. Он ищет максимально простой способ закончить войну. В прошлом году, когда Россия действительно активно наступала, а у Украины были большие проблемы с деньгами и нарастал кризис с личным составом ВСУ, предложенный в Анкоридже вариант казался наиболее простым. Ведь для его реализации нужно было по плану максимум надавить только на Зеленского, а по плану минимум — просто дождаться, пока Россия захватит Донбасс. Сейчас очевидно, что несмотря на огромное количество дезертиров и скандалы с избиениями и пытками в штурмовых подразделениях ВСУ, "бусификация" свои задачи выполняет и для того, чтобы более-менее держать фронт в условиях дроновой войны у Украины войск хватает. Как показывает практика, хватает даже для точечных контрнаступлений.Плюс Трамп на несколько месяцев оказался занят Ираном, а, как известно, делать несколько дел одновременно он не умеет. Теперь он подтвердил, что намерен снова заняться Украиной. То, что переговорный процесс возобновился, не заметить невозможно. О результатах прямых контактов России с Украиной через Абрамовича мы уже писали. То, что омбудсмены договорились о неких механизмах подтверждения документов для находящихся на территории России граждан Украины тоже выглядит серьезным шагом. Теперь в Кремле ожидают очередного приезда "посикунчиков" Уиткоффа и Кушнера. Путин условия России публично заявил, они принципиально не изменились. Но, как справедливо интересуется Лавров, не изменилась ли позиция США после саммита G7 во Франции?Мнение Трампа как флюгер, но он не шизофреник. Он просто меняет тактику для достижения своей цели в связи со сменой обстоятельств. В конце прошлого года он говорил, что Россия находится в более сильной переговорной позиции, что у нее есть и всегда было преимущество, что она намного больше и сильнее, а "Зеленский должен взяться за дело и начать принимать вещи такими, как они есть, потому что он проигрывает". Но теперь Трамп считает, что "у него [Зеленского] все хорошо", "он [Зеленский] смелый, у него хорошее вооружение, хорошие люди, у него есть солдаты". А замгоссекретаря США Левин вообще сказал, что Украина "побеждает в войне", а Путин "не готов садиться за стол переговоров".Мы-то понимаем, что Путин как раз готов, но готов в рамках, как он сам сказал, модальностей Анкориджа, а для американцев это уже прошлогодний снег. Вопрос в том, решил ли Трамп теперь давить именно на Россию, как, по его нынешнему мнению, на проигрывающую сторону? Логика "мира через силу" подсказывает, что да. Зеленский хочет закончить войну осенью, снова пошли разговоры о выборах, даже Залужный впервые публично подтвердил, что будет баллотироваться. Киев планирует уничтожать экономическую основу России и создавать гуманитарный кризис в Крыму и Новороссии в надежде, что по завершению летней военной кампании Путин решит все-таки подписать мир по ЛБС. Все понимают, что перед выборами в Госдуму это легко можно будет преподнести как победу президента и его партии (впервые за много лет теряющая рейтинги "Единая Россия" идет на выборы как партия более популярного, чем она, Путина). Успех украинского плана во многом будет зависеть от поддержки Трампа. Украинские и западные СМИ убеждены, что поддержка будет.Дополнительно по теме — в материале "Новое окно возможности для заключения мира: "реалии на земле" против "духа Анкориджа".

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