https://ukraina.ru/20260703/proryv-pod-dobropolem-izmaylov-rasskazal-o-perspektivakh-nastupleniya-vs-rf-v-donbasse-1080977298.html

Прорыв под Добропольем: Измайлов рассказал о перспективах наступления ВС РФ в Донбассе

Прорыв под Добропольем: Измайлов рассказал о перспективах наступления ВС РФ в Донбассе - 03.07.2026 Украина.ру

Прорыв под Добропольем: Измайлов рассказал о перспективах наступления ВС РФ в Донбассе

Успех под Добропольем открывает новые возможности для наступления, но ключевым фактором станет давление со стороны Белицкого. Войска освободили Рай-Александровку и успешно продвигаются в Славянском районе. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов

2026-07-03T06:00

2026-07-03T06:00

2026-07-03T06:00

новости

россия

доброполье

донбасс

олег измайлов

украина.ру

владимир путин

сводка сво

новости сво россия

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057202256_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34a7fcee05bf465c639b1db703252afd.jpg

Ранее СМИ и картографические ресурсы подтвердили заявления президента РФ Владимира Путина о прорыве обороны ВСУ под Добропольем на западе Донбасса. Подразделения группировки "Центр" преодолели трехполосную линию инженерных заграждений, заняли Анновку и вошли в сам город, при этом за Добропольем у ВСУ нет заблаговременно подготовленных рубежей, а противник в спешке пытается создать локальный опорный пункт.Продолжая тему Добропольского направления, Измайлов заявил, что ключевым фактором здесь может стать давление со стороны Белицкого."Если поднажмем со стороны Белицкого, то все остальное не будет иметь значение, потому что они совсем рядом находятся. Понятно, что ВСУ понастроили там укрепрайоны, поэтому простого решения вопроса с Добропольем не будет", — сказал эксперт.Измайлов обратил внимание на успехи в Славянском районе, где российские бойцы продвинулись от Закотного и Ильичевки и взяли Рай-Александровку."Но мы же видим, как бьются наши ребята в Славянском районе. Хорошо пошли от Закотного и Ильичевки, а также взяли Рай-Александровку. Я это наступление оцениваю оптимистично", — пояснил собеседник издания.Успехи на других участках создают благоприятные условия для развития наступления ВС РФ на Добропольском направлении, подытожил Олег Измайлов.Полный текст материала "Олег Измайлов: ВСУ пропустили удар под Добропольем, потому что не могут держать фронт от Херсона до Сум" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.

россия

доброполье

донбасс

славянск

славянско-краматорская агломерация

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, доброполье, донбасс, олег измайлов, украина.ру, владимир путин, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, главные новости, главное, славянск, славянско-краматорская агломерация, война, война на украине, военный эксперт