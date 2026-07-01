Олег Измайлов: ВСУ пропустили удар под Добропольем, потому что не могут держать фронт от Херсона до Сум - 01.07.2026 Украина.ру
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Олег Измайлов: ВСУ пропустили удар под Добропольем, потому что не могут держать фронт от Херсона до Сум
Олег Измайлов: ВСУ пропустили удар под Добропольем, потому что не могут держать фронт от Херсона до Сум - 01.07.2026 Украина.ру
Олег Измайлов: ВСУ пропустили удар под Добропольем, потому что не могут держать фронт от Херсона до Сум
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов - член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников", который хорошо знает места военных действий и плотно общается с бойцами на передовой
2026-07-01T17:35
2026-07-01T17:35
эксклюзив
спецоперация
доброполье
олег измайлов
херсон
владимир путин
вооруженные силы украины
донбасс
сумы
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Ранее СМИ и картографические ресурсы подтвердили заявления Владимира Путина о важных событиях в районе Доброполья на западе Донбасса. Тогда российский лидер сообщил, что подразделения группировки войск "Центр" прорвали трехполосную линию инженерных заграждений, зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка и зашли в сам город. По его словам, за Добропольем у ВСУ нет заранее подготовленных оборонительных рубежей, но противник сейчас пытаются в спешке создать локальный опорный пункт. В связи с этим надо понимать следующее.Этот успех обусловлен дикой усталостью украинских войск. У них налицо нехватка живой силы. Да и громадные материальные ресурсы приходится использовать на снабжение огромного фронта от Сум до Херсона. Наше командование видит эти слабые места во вражеской обороне, где можно накопить достаточно сил и долбить в одну точку. Скорее всего, именно это произошло в случае с Добропольем.Как мы будем устанавливать контроль над многочисленными поселками южнее города? Это зависит от того, как будет развиваться наше наступление. Если поднажмем со стороны Белицкого, то все остальное не будет иметь значение, потому что они совсем рядом находятся. Понятно, что ВСУ понастроили там укрепрайоны, поэтому простого решения вопроса с Добропольем не будет. Но мы же видим, как бьются наши ребята в Славянском районе. Хорошо пошли от Закотного и Ильичевки, а также взяли Рай-Александровку. Я это наступление оцениваю оптимистично.Теоретически после падения Доброполья могут зацепиться за линию "Новосергеевка-Белозерское-Нововодяное" (она располагается на высоте), а также за Александровку, которая расположена в районе бассейна реки Самара (приток Днепра).Белозерское – это маленький шахтерский городок с одной маленькой шахтой. Там местность обводненная, поэтому эти она подтапливалась неоднократно. Не знаю, насколько там можно оборудовать укрепрайоны. Но если это высота, то понятно, что ВСУ будут за нее какое-то время цепляться.Что касается Александровки, то в 1943 году Красная армия преодолела все эти рубежи гитлеровской обороны и на Молочной, и на Волчьей, и на Самаре. Эти водные преграды задержали нас на несколько дней, а потом мы прошли. Понятно, что сейчас масштаб боевых действий не тот. Понятно, что в условиях украинских дронов очень просто тут ничего не будет. Но я не думаю, что с точки зрения ландшафта это какой-то непреодолимый район.Тем более, кроме самой Александровки там более-менее крупных населенных пунктов нет. Только мелкие села. Это сугубо сельскохозяйственный район. Но к нему надо еще подойти. Поэтому давайте дождемся освобождения Доброполья. Это подскажет нам необходимые решения.
https://ukraina.ru/20260630/1080821274.html
доброполье
херсон
донбасс
сумы
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, доброполье, олег измайлов, херсон, владимир путин, вооруженные силы украины, донбасс, сумы
Эксклюзив, Спецоперация, Доброполье, Олег Измайлов, Херсон, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Сумы

Олег Измайлов: ВСУ пропустили удар под Добропольем, потому что не могут держать фронт от Херсона до Сум

17:35 01.07.2026
 
© Украина.руОлег Измайлов (СВО)
Олег Измайлов (СВО) - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов - член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников", который хорошо знает места военных действий и плотно общается с бойцами на передовой
Ранее СМИ и картографические ресурсы подтвердили заявления Владимира Путина о важных событиях в районе Доброполья на западе Донбасса. Тогда российский лидер сообщил, что подразделения группировки войск "Центр" прорвали трехполосную линию инженерных заграждений, зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка и зашли в сам город. По его словам, за Добропольем у ВСУ нет заранее подготовленных оборонительных рубежей, но противник сейчас пытаются в спешке создать локальный опорный пункт. В связи с этим надо понимать следующее.
Этот успех обусловлен дикой усталостью украинских войск. У них налицо нехватка живой силы. Да и громадные материальные ресурсы приходится использовать на снабжение огромного фронта от Сум до Херсона. Наше командование видит эти слабые места во вражеской обороне, где можно накопить достаточно сил и долбить в одну точку. Скорее всего, именно это произошло в случае с Добропольем.
Как мы будем устанавливать контроль над многочисленными поселками южнее города? Это зависит от того, как будет развиваться наше наступление. Если поднажмем со стороны Белицкого, то все остальное не будет иметь значение, потому что они совсем рядом находятся. Понятно, что ВСУ понастроили там укрепрайоны, поэтому простого решения вопроса с Добропольем не будет. Но мы же видим, как бьются наши ребята в Славянском районе. Хорошо пошли от Закотного и Ильичевки, а также взяли Рай-Александровку. Я это наступление оцениваю оптимистично.
Теоретически после падения Доброполья могут зацепиться за линию "Новосергеевка-Белозерское-Нововодяное" (она располагается на высоте), а также за Александровку, которая расположена в районе бассейна реки Самара (приток Днепра).
Белозерское – это маленький шахтерский городок с одной маленькой шахтой. Там местность обводненная, поэтому эти она подтапливалась неоднократно. Не знаю, насколько там можно оборудовать укрепрайоны. Но если это высота, то понятно, что ВСУ будут за нее какое-то время цепляться.
Что касается Александровки, то в 1943 году Красная армия преодолела все эти рубежи гитлеровской обороны и на Молочной, и на Волчьей, и на Самаре. Эти водные преграды задержали нас на несколько дней, а потом мы прошли. Понятно, что сейчас масштаб боевых действий не тот. Понятно, что в условиях украинских дронов очень просто тут ничего не будет. Но я не думаю, что с точки зрения ландшафта это какой-то непреодолимый район.
Тем более, кроме самой Александровки там более-менее крупных населенных пунктов нет. Только мелкие села. Это сугубо сельскохозяйственный район. Но к нему надо еще подойти. Поэтому давайте дождемся освобождения Доброполья. Это подскажет нам необходимые решения.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Вчера, 12:51
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наносят удары по Чугуеву, чтобы занять северо-восток Харьковской областиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
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ЭксклюзивСпецоперацияДобропольеОлег ИзмайловХерсонВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныДонбассСумы
 
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