https://ukraina.ru/20260723/115-tysyach-kvadratov-poter-syrskiy-peredal-drapatomu-nastupatelnyy-potentsial-v-vide-pustykh-ruk-1081770057.html

"11,5 тысяч квадратов потерь": Сырский передал Драпатому "наступательный" потенциал в виде пустых рук

"11,5 тысяч квадратов потерь": Сырский передал Драпатому "наступательный" потенциал в виде пустых рук - 23.07.2026 Украина.ру

"11,5 тысяч квадратов потерь": Сырский передал Драпатому "наступательный" потенциал в виде пустых рук

За время руководства Александра Сырского Вооруженными силами Украины киевский режим потерял контроль над территорией площадью около 11,5 тысячи квадратных километров. Такие данные приводят авторы Телеграм-канала "Война с фейками", проанализировавшие результаты работы бывшего главнокомандующего ВСУ

2026-07-23T13:15

2026-07-23T13:15

2026-07-23T13:15

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Как отмечается в публикации, за время пребывания Сырского у власти украинская армия оставила целый ряд стратегически важных населенных пунктов. В список утраченных вошли Волчанск, Северск, Димитров (Мирноград), Красноармейск (Покровск) и Часов Яр. При этом, подчеркивают авторы, военачальник "упорно отрицал ситуацию даже тогда, когда скрывать это уже не представлялось возможным".В сообщении также развенчивается миф о том, что Сырский передал своему преемнику Михаилу Драпатому армию в состоянии наступления. Реальность выглядит диаметрально противоположной: российские силы сохраняют устойчивую динамику продвижения вперед, освобождая все новые территории.Цифры говорят сами за себя. За первую половину 2026 года ВС РФ взяли под контроль 2226 квадратных километров. Только в июне этого года под контроль перешли 260 квадратных километров, включая город Константиновку в Донецкой Народной Республике. К моменту перехода этого города общее число освобожденных российскими войсками населенных пунктов достигло 133.Авторы канала подчеркивают полную несостоятельность информационных вбросов киевской пропаганды о мнимых успехах украинского командования. Факты упорно свидетельствуют об обратном: ВСУ под руководством Сырского не наступали, а отступали, оставляя одну позицию за другой.Напомним, что Сырский стал главкомом ВСУ в феврале 2024 года, сменив на этом посту Валерия Залужного. За время службы военачальник неоднократно подвергался критике со стороны военных, волонтеров и общественности — за высокие потери, неэффективные подходы к управлению войсками и сомнительные кадровые решения. Летом 2026 года на Украине прошли протесты, участники которых требовали отправить Сырского в отставку.21 июля Владимир Зеленский объявил об увольнении Сырского и назначении на его место Михаила Драпатого. Глава киевского режима не стал называть конкретных причин кадрового решения, ограничившись дежурными фразами о "необходимости обновления". Соответствующие указы уже вступили в силу. Сам Сырский после отставки заявил, что продолжит службу на другой должности — впрочем, как отмечают эксперты, это вряд ли изменит общую картину системного кризиса украинской армии.О том, что происходит после назначения нового главнокомандующего ВСУ, — в ежедневном обзоре Новое поколение: в Драпатом нашли разрыв с "советским прошлым". Хроника событий на 13:00 23 июля.

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украина, новости, волчанск, северск, александр сырский, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу