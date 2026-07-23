https://ukraina.ru/20260723/115-tysyach-kvadratov-poter-syrskiy-peredal-drapatomu-nastupatelnyy-potentsial-v-vide-pustykh-ruk-1081770057.html
"11,5 тысяч квадратов потерь": Сырский передал Драпатому "наступательный" потенциал в виде пустых рук
"11,5 тысяч квадратов потерь": Сырский передал Драпатому "наступательный" потенциал в виде пустых рук - 23.07.2026 Украина.ру
"11,5 тысяч квадратов потерь": Сырский передал Драпатому "наступательный" потенциал в виде пустых рук
За время руководства Александра Сырского Вооруженными силами Украины киевский режим потерял контроль над территорией площадью около 11,5 тысячи квадратных километров. Такие данные приводят авторы Телеграм-канала "Война с фейками", проанализировавшие результаты работы бывшего главнокомандующего ВСУ
2026-07-23T13:15
2026-07-23T13:15
2026-07-23T13:15
украина
новости
волчанск
северск
александр сырский
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
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Как отмечается в публикации, за время пребывания Сырского у власти украинская армия оставила целый ряд стратегически важных населенных пунктов. В список утраченных вошли Волчанск, Северск, Димитров (Мирноград), Красноармейск (Покровск) и Часов Яр. При этом, подчеркивают авторы, военачальник "упорно отрицал ситуацию даже тогда, когда скрывать это уже не представлялось возможным".В сообщении также развенчивается миф о том, что Сырский передал своему преемнику Михаилу Драпатому армию в состоянии наступления. Реальность выглядит диаметрально противоположной: российские силы сохраняют устойчивую динамику продвижения вперед, освобождая все новые территории.Цифры говорят сами за себя. За первую половину 2026 года ВС РФ взяли под контроль 2226 квадратных километров. Только в июне этого года под контроль перешли 260 квадратных километров, включая город Константиновку в Донецкой Народной Республике. К моменту перехода этого города общее число освобожденных российскими войсками населенных пунктов достигло 133.Авторы канала подчеркивают полную несостоятельность информационных вбросов киевской пропаганды о мнимых успехах украинского командования. Факты упорно свидетельствуют об обратном: ВСУ под руководством Сырского не наступали, а отступали, оставляя одну позицию за другой.Напомним, что Сырский стал главкомом ВСУ в феврале 2024 года, сменив на этом посту Валерия Залужного. За время службы военачальник неоднократно подвергался критике со стороны военных, волонтеров и общественности — за высокие потери, неэффективные подходы к управлению войсками и сомнительные кадровые решения. Летом 2026 года на Украине прошли протесты, участники которых требовали отправить Сырского в отставку.21 июля Владимир Зеленский объявил об увольнении Сырского и назначении на его место Михаила Драпатого. Глава киевского режима не стал называть конкретных причин кадрового решения, ограничившись дежурными фразами о "необходимости обновления". Соответствующие указы уже вступили в силу. Сам Сырский после отставки заявил, что продолжит службу на другой должности — впрочем, как отмечают эксперты, это вряд ли изменит общую картину системного кризиса украинской армии.О том, что происходит после назначения нового главнокомандующего ВСУ, — в ежедневном обзоре Новое поколение: в Драпатом нашли разрыв с "советским прошлым". Хроника событий на 13:00 23 июля.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, волчанск, северск, александр сырский, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу
Украина, Новости, Волчанск, Северск, Александр Сырский, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ
"11,5 тысяч квадратов потерь": Сырский передал Драпатому "наступательный" потенциал в виде пустых рук
За время руководства Александра Сырского Вооруженными силами Украины киевский режим потерял контроль над территорией площадью около 11,5 тысячи квадратных километров. Такие данные приводят авторы Телеграм-канала "Война с фейками", проанализировавшие результаты работы бывшего главнокомандующего ВСУ
Как отмечается в публикации, за время пребывания Сырского у власти украинская армия оставила целый ряд стратегически важных населенных пунктов.
В список утраченных вошли Волчанск, Северск, Димитров (Мирноград), Красноармейск (Покровск) и Часов Яр. При этом, подчеркивают авторы, военачальник "упорно отрицал ситуацию даже тогда, когда скрывать это уже не представлялось возможным".
В сообщении также развенчивается миф о том, что Сырский передал своему преемнику Михаилу Драпатому армию в состоянии наступления. Реальность выглядит диаметрально противоположной: российские силы сохраняют устойчивую динамику продвижения вперед, освобождая все новые территории.
Цифры говорят сами за себя. За первую половину 2026 года ВС РФ взяли под контроль 2226 квадратных километров. Только в июне этого года под контроль перешли 260 квадратных километров, включая город Константиновку в Донецкой Народной Республике.
К моменту перехода этого города общее число освобожденных российскими войсками населенных пунктов достигло 133.
Авторы канала подчеркивают полную несостоятельность информационных вбросов киевской пропаганды о мнимых успехах украинского командования. Факты упорно свидетельствуют об обратном: ВСУ под руководством Сырского не наступали, а отступали, оставляя одну позицию за другой.
Напомним, что Сырский стал главкомом ВСУ в феврале 2024 года, сменив на этом посту Валерия Залужного.
За время службы военачальник неоднократно подвергался критике со стороны военных, волонтеров и общественности — за высокие потери, неэффективные подходы к управлению войсками и сомнительные кадровые решения. Летом 2026 года на Украине прошли протесты, участники которых требовали отправить Сырского в отставку.
21 июля Владимир Зеленский объявил об увольнении Сырского и назначении на его место Михаила Драпатого. Глава киевского режима не стал называть конкретных причин кадрового решения, ограничившись дежурными фразами о "необходимости обновления".
Соответствующие указы уже вступили в силу. Сам Сырский после отставки заявил, что продолжит службу на другой должности — впрочем, как отмечают эксперты, это вряд ли изменит общую картину системного кризиса украинской армии.