Глава Черниговской области призвал украинцев готовиться к худшему сценарию. Новости к этому часу - 23.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260723/glava-chernigovskoy-oblasti-prizval-ukraintsev-gotovitsya-k-khudshemu-stsenariyu-novosti-k-etomu-chasu-1081765500.html
Глава Черниговской области призвал украинцев готовиться к худшему сценарию. Новости к этому часу
Глава Черниговской области призвал украинцев готовиться к худшему сценарию. Новости к этому часу - 23.07.2026 Украина.ру
Глава Черниговской области призвал украинцев готовиться к худшему сценарию. Новости к этому часу
Глава Черниговской области Украины Вячеслав Чаус призвал украинцев этой зимой готовиться к худшему сценарию. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-23T12:25
2026-07-23T12:26
новости
украина
сша
россия
марко рубио
сергей лавров
денис шмыгаль
украина.ру
вооруженные силы украины
следственный комитет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_f8fe64d9da1adecac541c158317fd1e8.jpg
Чиновник считает, что грядущая зима будет сложнее, чем предыдущая.В июне министр энергетики Украины Денис Шмыгаль предупреждал украинцев, что зима будет тяжелой, и призывал готовиться к ней.🟦 С 2022 года к ВСУ присоединилось более 16,8 тысячи иностранных наемников, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.🟦 Политика США по продаже оружия Украине не изменилась, сказал американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы PURL по закупке американских вооружений за европейские средства.🟦 Объективная информация, которую министр иностранных дел России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марку Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле о реальной ситуации на Украине и деструктивной роли Европы, будет полезна США, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.🟦 Взаимопонимание президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время положительно скажется на разрешении многих ситуаций, включая конфликт на Украине, отметил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.🟦 Суда перестали заходить в порты Украины, движение приостановлено по решению судовладельцев, сообщил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.🟦 Украина возвращает своих пленных по избирательному принципу, рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее мнению, многие на Украине понимают, что в происходящих в стране событиях виновен киевский режим.О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_144:0:1423:959_1920x0_80_0_0_78d24480a3a4c9d1bf3673b9230786c6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, марко рубио, сергей лавров, денис шмыгаль, украина.ру, вооруженные силы украины, следственный комитет
Новости, Украина, США, Россия, Марко Рубио, Сергей Лавров, Денис Шмыгаль, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет

Глава Черниговской области призвал украинцев готовиться к худшему сценарию. Новости к этому часу

12:25 23.07.2026 (обновлено: 12:26 23.07.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський / Перейти в фотобанкУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Глава Черниговской области Украины Вячеслав Чаус призвал украинцев этой зимой готовиться к худшему сценарию. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру
Чиновник считает, что грядущая зима будет сложнее, чем предыдущая.
В июне министр энергетики Украины Денис Шмыгаль предупреждал украинцев, что зима будет тяжелой, и призывал готовиться к ней.
🟦 С 2022 года к ВСУ присоединилось более 16,8 тысячи иностранных наемников, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

🟦 Политика США по продаже оружия Украине не изменилась, сказал американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы PURL по закупке американских вооружений за европейские средства.
🟦 Объективная информация, которую министр иностранных дел России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марку Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле о реальной ситуации на Украине и деструктивной роли Европы, будет полезна США, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
🟦 Взаимопонимание президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время положительно скажется на разрешении многих ситуаций, включая конфликт на Украине, отметил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
🟦 Суда перестали заходить в порты Украины, движение приостановлено по решению судовладельцев, сообщил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.

🟦 Украина возвращает своих пленных по избирательному принципу, рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
По ее мнению, многие на Украине понимают, что в происходящих в стране событиях виновен киевский режим.
О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияМарко РубиоСергей ЛавровДенис ШмыгальУкраина.руВооруженные силы УкраиныСледственный комитет
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:33Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии России
12:25Глава Черниговской области призвал украинцев готовиться к худшему сценарию. Новости к этому часу
12:10Это для Киева хуже, чем война на истощение! Суслов о глубоком внутриполитическом кризисе на Украине
12:04Мирзаян о том, станет ли 21-й пакет антироссийских санкций последним
11:56ВКС РФ уничтожили авиабомбами опорный пункт ВСУ в Харьковской области. Новости СВО
11:23ЕС согласовал новый пакет антироссийских санкций в сокращенном варианте. Главные новости к этому часу
10:51Госсекретарь США рассказал о встрече с Лавровым
10:44Морская война
10:33Власть дала слабину. Что говорят на Украине о продолжении "картонного Майдана"
10:28Сотрудничали с Киевом. ФСБ задержала жителей ЛНР по подозрению в госизмене
10:10Дмитрий Выдрин: Россия получит все по Украине, если не помешает США в конфликте с Ираном
10:09Не было бы счастья, да несчастье помогло: как Запад невольно подыграл России
09:59ВС РФ поразили объекты инфраструктуры в порту Одессы. Новости СВО
09:28Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине
09:11Что делала Франция в Одессе и Севастополе? Стоякин и Орленко об оккупации Новороссии. Скоро в эфире!
09:05Преемник: Сырский слил пост, чтобы Драпатый стал крайним за разгром ВСУ. Хроника событий на утро 23 июля
08:57Атака на ТЭК и гражданские объекты. ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией
08:28Главное за ночь 23 июля
07:51Эскалация набирает обороты. Новости Ближнего Востока
07:23Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле
Лента новостейМолния