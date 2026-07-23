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Глава Черниговской области призвал украинцев готовиться к худшему сценарию. Новости к этому часу
Глава Черниговской области призвал украинцев готовиться к худшему сценарию. Новости к этому часу - 23.07.2026 Украина.ру
Глава Черниговской области призвал украинцев готовиться к худшему сценарию. Новости к этому часу
Глава Черниговской области Украины Вячеслав Чаус призвал украинцев этой зимой готовиться к худшему сценарию. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-23T12:25
2026-07-23T12:25
2026-07-23T12:26
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Чиновник считает, что грядущая зима будет сложнее, чем предыдущая.В июне министр энергетики Украины Денис Шмыгаль предупреждал украинцев, что зима будет тяжелой, и призывал готовиться к ней.🟦 С 2022 года к ВСУ присоединилось более 16,8 тысячи иностранных наемников, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.🟦 Политика США по продаже оружия Украине не изменилась, сказал американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы PURL по закупке американских вооружений за европейские средства.🟦 Объективная информация, которую министр иностранных дел России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марку Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле о реальной ситуации на Украине и деструктивной роли Европы, будет полезна США, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.🟦 Взаимопонимание президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время положительно скажется на разрешении многих ситуаций, включая конфликт на Украине, отметил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.🟦 Суда перестали заходить в порты Украины, движение приостановлено по решению судовладельцев, сообщил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.🟦 Украина возвращает своих пленных по избирательному принципу, рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее мнению, многие на Украине понимают, что в происходящих в стране событиях виновен киевский режим.О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, украина, сша, россия, марко рубио, сергей лавров, денис шмыгаль, украина.ру, вооруженные силы украины, следственный комитет
Новости, Украина, США, Россия, Марко Рубио, Сергей Лавров, Денис Шмыгаль, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет
Глава Черниговской области призвал украинцев готовиться к худшему сценарию. Новости к этому часу
12:25 23.07.2026 (обновлено: 12:26 23.07.2026)
Глава Черниговской области Украины Вячеслав Чаус призвал украинцев этой зимой готовиться к худшему сценарию. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру
Чиновник считает, что грядущая зима будет сложнее, чем предыдущая.
В июне министр энергетики Украины Денис Шмыгаль предупреждал украинцев, что зима будет тяжелой, и призывал готовиться к ней.
🟦 С 2022 года к ВСУ присоединилось более 16,8 тысячи иностранных наемников, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
🟦 Политика США по продаже оружия Украине не изменилась, сказал американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы PURL по закупке американских вооружений за европейские средства.
🟦 Объективная информация, которую министр иностранных дел России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марку Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле о реальной ситуации на Украине и деструктивной роли Европы, будет полезна США, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
🟦 Взаимопонимание президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время положительно скажется на разрешении многих ситуаций, включая конфликт на Украине, отметил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
🟦 Суда перестали заходить в порты Украины, движение приостановлено по решению судовладельцев, сообщил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.
🟦 Украина возвращает своих пленных по избирательному принципу, рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
По ее мнению, многие на Украине понимают, что в происходящих в стране событиях виновен киевский режим.
О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.