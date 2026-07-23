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Глава Черниговской области призвал украинцев готовиться к худшему сценарию. Новости к этому часу

Глава Черниговской области призвал украинцев готовиться к худшему сценарию. Новости к этому часу - 23.07.2026 Украина.ру

Глава Черниговской области призвал украинцев готовиться к худшему сценарию. Новости к этому часу

Глава Черниговской области Украины Вячеслав Чаус призвал украинцев этой зимой готовиться к худшему сценарию. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-23T12:25

2026-07-23T12:25

2026-07-23T12:26

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Чиновник считает, что грядущая зима будет сложнее, чем предыдущая.В июне министр энергетики Украины Денис Шмыгаль предупреждал украинцев, что зима будет тяжелой, и призывал готовиться к ней.🟦 С 2022 года к ВСУ присоединилось более 16,8 тысячи иностранных наемников, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.🟦 Политика США по продаже оружия Украине не изменилась, сказал американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы PURL по закупке американских вооружений за европейские средства.🟦 Объективная информация, которую министр иностранных дел России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марку Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле о реальной ситуации на Украине и деструктивной роли Европы, будет полезна США, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.🟦 Взаимопонимание президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время положительно скажется на разрешении многих ситуаций, включая конфликт на Украине, отметил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.🟦 Суда перестали заходить в порты Украины, движение приостановлено по решению судовладельцев, сообщил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.🟦 Украина возвращает своих пленных по избирательному принципу, рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее мнению, многие на Украине понимают, что в происходящих в стране событиях виновен киевский режим.О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, россия, марко рубио, сергей лавров, денис шмыгаль, украина.ру, вооруженные силы украины, следственный комитет