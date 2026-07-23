https://ukraina.ru/20260723/vlast-dala-slabinu-chto-govoryat-na-ukraine-o-prodolzhenii-kartonnogo-maydana-1081764264.html

Власть дала слабину. Что говорят на Украине о продолжении "картонного Майдана"

Власть дала слабину. Что говорят на Украине о продолжении "картонного Майдана" - 23.07.2026 Украина.ру

Власть дала слабину. Что говорят на Украине о продолжении "картонного Майдана"

Владимир Зеленский на этой неделе отправил в отставку главкома ВСУ Александра Сырского, что было одним из основных требований "соросят", протестовавших на "картонном Майдане"

2026-07-23T10:33

2026-07-23T10:33

2026-07-23T10:34

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Тем не менее протесты продолжаются, а на пятницу, 24 июля, анонсированы массовые акции по всем областным центрам. Требуют они теперь вернуть в Министерство обороны Михаила Фёдорова.Особенно активно требуют этого благообразные девочки с картонками лет пятнадцати, позирующие перед камерами западных журналистов. По их словам, без Фёдорова Украина проиграет войну. Их также убедили, что в свои юные годы они уже участвуют в строительстве "новой державы", хотя бы тем, что митингуют в поддержку отставного министра. По крайней мере, так некоторые из них объясняют своё решение в TikTok. Но и лишние 500 грн (875 руб.), которые платят участникам, тоже на дороге не валяются.Британская The Guardian сообщила 22 июля, что активисты намерены продолжать бессрочные общенациональные протесты до тех пор, пока Фёдоров не вернётся на свой пост. В статье нынешний "картонный Майдан" назван "политическим кризисом".Украинский оппозиционный паблик "ЗеРада" пишет, что в погоне за освоением траншей ЕС Зеленский собственноручно дал идеальный пас "соросятам" и раскрутил Фёдорова. А дальше, как говорится, коготок увяз — всей птичке пропасть.Выходить на протесты требует и неонацист Сергей Стерненко, бывший советник Фёдорова, лишившийся хлебной должности после его отставки. "Министерству необходимы реформы, а со сменой Сырского исчез и конфликт между Министерством обороны и Генеральным штабом, поэтому не вижу никаких причин, чтобы не вернуть Фёдорова на должность", — пишет Стерненко, делая акцент на волшебном слове "реформы", производящем магическое воздействие на западных политиков.Организаторами протестов считаются западные либеральные круги, которые ещё в прошлом году организовали "картонный Майдан" в защиту антикоррупционных органов в их борьбе с СБУ. Как и в прошлом году, Зеленский сейчас частично пошёл навстречу их требованиям, что только раззадорило пыл организаторов. Западные СМИ весьма комплиментарно отзываются о протестах, тогда как украинские провластные блогеры зачастую пребывают в нерешительности."Соросятам" отставка Сырского придала решительности. Как пишет издание "Страна.ua", теперь грантовые круги увидели уникальную возможность прогнуть Зеленского и на все остальные уступки, а ключевым элементом этого является лишение главы режима контроля над армией. В целом же, по данным издания, "соросята" хотели бы превратить Зеленского в аналог британской королевы, оставив ему лишь формальную должность президента и возможность пиариться. Силовой блок, финансовые и экономические рычаги они хотели бы контролировать сами. Под это Киеву и выделяли щедрые кредиты."Страна.ua" также подчёркивает, что Зеленский реагирует исключительно на сильное давление европейцев, тогда как "картонные Майданы" выступают лишь декорациями.Если же Зеленский будет сильно артачиться или напустит на "картонок" своих архаровцев из СБУ, то в распоряжении СМИ могут оказаться новые "плёнки Миндича", на которых будет фигурировать уже и знакомый украинцам хриплый голос.Периодически к акциям пытаются пристроиться люди с лозунгами против насильственной мобилизации и беспредела ТЦК, но их оперативно изгоняют. Как подчёркивает украинский оппозиционный блогер Ростислав Шапошников, даже если представить невозможное и новый главком ВСУ Михаил Драпатый подпишет указ о полной ликвидации ТЦК и запрете "бусификации", то все сто процентов грантовиков организуют "картонный Майдан" уже против Драпатого — за возвращение ТЦК. Сейчас, по его словам, протестующие празднуют победу: по всем аккаунтам "соросята" радуются, что смогли прогнуть Зеленского и вынудить его уволить Сырского.Парламентарий Александр Дубинский, обвинённый в госизмене, считает, что время для давления на Зеленского "соросята" выбрали идеально, так как осень будет очень непростой для власти в целом, а зайти в зимний политический кризис Зеленский позволить себе не может. Тем более что, по мнению Дубинского, за его спиной разворачивается второй фронт: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия собрал 20 депутатов, которые требовали отставки Сырского, а если эта фронда откажется голосовать, то Рада перестанет работать.По мнению Дубинского, западным либеральным кругам нужен Фёдоров на посту министра обороны, поскольку они поняли, что на земле российскую армию не победить. "Понимая, что война за территории, по сути, проиграна, а вложения в обычную армию не наносят ущерба РФ в тех объёмах, которых хотели бы спонсоры войны, они пытаются переориентировать на это остающиеся на Украине ресурсы. Пусть Украина проиграет, потеряет Донбасс или какие-то другие области, — главное, чтобы за это время сильнее пострадала экономика РФ", — считает депутат. Ради этого, дескать, и все эти картонные протесты.Тем не менее Зеленского, похоже, они не особо пугают: он на неделю улетает в США хоронить "ястреба"-русофоба Линдси Грэма*. Поскольку власть Зеленского шатают круги, близкие к Демпартии США и европейским либералам, то и заручиться поддержкой он хочет среди "ястребов" Республиканской партии.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаБольше о кадровых перестановках на Украине в материале "А теперь – Драпатый!" Кое-что о кадровой политике Зеленского.

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эксклюзив, украина, сша, киев, владимир зеленский, михаил федоров, александр сырский, внутри и снаружи