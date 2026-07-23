https://ukraina.ru/20260723/unizheniya-ili-protesty-zelenskiy-stolknulsya-so-slozhnoy-dilemmoy---guardian-1081769002.html

Унижения или протесты. Зеленский столкнулся со сложной дилеммой - Guardian

Унижения или протесты. Зеленский столкнулся со сложной дилеммой - Guardian - 23.07.2026 Украина.ру

Унижения или протесты. Зеленский столкнулся со сложной дилеммой - Guardian

Владимир Зеленский столкнулся со сложной дилеммой из-за перестановок в правительстве, пишет газета Guardian со ссылкой на высокопоставленный источник в военных кругах

2026-07-23T12:54

2026-07-23T12:54

2026-07-23T12:54

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Ему придется выбирать, либо быть униженным возвращением на пост главы Минобороны Украины Михаила Федорова, либо столкнуться с продолжением протестов в стране, отмечает издание.На прошлой неделе Верховная Рада Украины утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. При этом на фоне отставки главы Минобороны Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в его поддержку, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского, который был позднее уволен.Подробнее - в материале "Как в сказке про Золушку": Вайнер о том, зачем из Федорова лепят "национального лидера" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, михаил федоров, владимир зеленский, александр сырский, минобороны, верховная рада, мид