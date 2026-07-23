https://ukraina.ru/20260723/unizheniya-ili-protesty-zelenskiy-stolknulsya-so-slozhnoy-dilemmoy---guardian-1081769002.html
Унижения или протесты. Зеленский столкнулся со сложной дилеммой - Guardian
Унижения или протесты. Зеленский столкнулся со сложной дилеммой - Guardian - 23.07.2026 Украина.ру
Унижения или протесты. Зеленский столкнулся со сложной дилеммой - Guardian
Владимир Зеленский столкнулся со сложной дилеммой из-за перестановок в правительстве, пишет газета Guardian со ссылкой на высокопоставленный источник в военных кругах
2026-07-23T12:54
2026-07-23T12:54
2026-07-23T12:54
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минобороны
верховная рада
мид
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Ему придется выбирать, либо быть униженным возвращением на пост главы Минобороны Украины Михаила Федорова, либо столкнуться с продолжением протестов в стране, отмечает издание.На прошлой неделе Верховная Рада Украины утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. При этом на фоне отставки главы Минобороны Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в его поддержку, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского, который был позднее уволен.Подробнее - в материале "Как в сказке про Золушку": Вайнер о том, зачем из Федорова лепят "национального лидера" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, михаил федоров, владимир зеленский, александр сырский, минобороны, верховная рада, мид
Новости, Украина, Киев, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Минобороны, Верховная Рада, МИД
Унижения или протесты. Зеленский столкнулся со сложной дилеммой - Guardian
Владимир Зеленский столкнулся со сложной дилеммой из-за перестановок в правительстве, пишет газета Guardian со ссылкой на высокопоставленный источник в военных кругах
Ему придется выбирать, либо быть униженным возвращением на пост главы Минобороны Украины Михаила Федорова, либо столкнуться с продолжением протестов в стране, отмечает издание.
"Если он отменит свое решение (в отношении смены главы МО), это будет большой победой для Федорова. Это будет унизительно для (Зеленского - ред.) и покажет его слабость. Но если он этого не сделает, протесты продолжатся", - говорится в материале.
На прошлой неделе Верховная Рада Украины утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. При этом на фоне отставки главы Минобороны Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в его поддержку, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского, который был позднее уволен.