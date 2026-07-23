Госсекретарь США рассказал о встрече с Лавровым - 23.07.2026 Украина.ру
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Госсекретарь США рассказал о встрече с Лавровым
Госсекретарь США рассказал о встрече с Лавровым - 23.07.2026 Украина.ру
Госсекретарь США рассказал о встрече с Лавровым
Госсекретарь США Марко Рубио 23 июля в соцсети X сообщил, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсуждались вопросы отношений двух стран, а также конфликт на Украине
2026-07-23T10:51
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"Встретился сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Мы обсудили российско-американские отношения и необходимость прекращения конфликта России и Украины", - написал Рубио.Он охарактеризовал разговор с Лавровым как хороший и откровенный.В четверг утром Лавров и Рубио провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.Подробнее - в материале Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, сергей лавров, марко рубио, асеан, украина.ру
Новости, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, АСЕАН, Украина.ру

Госсекретарь США рассказал о встрече с Лавровым

10:51 23.07.2026 (обновлено: 11:26 23.07.2026)
 
© commons.wikimedia.org / Michael Vadon
- РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© commons.wikimedia.org / Michael Vadon
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Госсекретарь США Марко Рубио 23 июля в соцсети X сообщил, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсуждались вопросы отношений двух стран, а также конфликт на Украине
"Встретился сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Мы обсудили российско-американские отношения и необходимость прекращения конфликта России и Украины", - написал Рубио.
Он охарактеризовал разговор с Лавровым как хороший и откровенный.
В четверг утром Лавров и Рубио провели встречу в Маниле.
Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.
Подробнее - в материале Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине на сайте Украина.ру.
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