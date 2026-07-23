https://ukraina.ru/20260723/beskhoznoe-pvo-i-kontslagerya-skaly-chto-proiskhodit-v-sumakh-1081737771.html

"Бесхозное" ПВО и концлагеря "Скалы". Что происходит в Сумах

"Бесхозное" ПВО и концлагеря "Скалы". Что происходит в Сумах - 23.07.2026 Украина.ру

"Бесхозное" ПВО и концлагеря "Скалы". Что происходит в Сумах

Украинский город Сумы уже давно стал прифронтовым, поэтому оттуда постепенно всё больше гражданских уезжают вглубь страны, даже если там им не приходится рассчитывать на нормальное жильё

2026-07-23T06:06

2026-07-23T06:06

2026-07-23T06:06

эксклюзив

сумы

украина

сумская область

тцк

внутри и снаружи

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Опубликованные на этой неделе данные о демографической ситуации в регионах Украины свидетельствуют, что Сумская область является одной из наиболее депрессивных. На одного рождённого здесь приходится пять умерших. Рождаемость с каждым годом падает на 10%. Хуже ситуация только в Херсонской области, в подконтрольной Киеву части.По городу уже часто прилетают FPV-дроны на оптоволокне, что делает передвижение небезопасным. В частности, на днях такими дронами был атакован гипермаркет "Эпицентр", часто используемый для хранения грузов военного назначения. Местные власти жалуются, что в городе не хватает пожарных машин, и просят западные регионы поделиться ими.Депутат Сумского райсовета Владимир Бицак рассказал, что ещё в прошлом году по городу не прилетали авиабомбы, а только за последние шесть дней было 11 таких ударов. Чаще всего удары приходятся по автозаправкам и прочим объектам топливной инфраструктуры.В связи с этим топливо для населения сейчас продают преимущественно с автозаправщиков, которые стараются не задерживаться долго на одном месте. Сумчане жалуются, что платёжными терминалами они не оборудованы, поэтому бензин можно купить только за наличные.Как резюмирует украинский паблик "XUA-Фото войны", ситуация в Сумской области показывает, что приграничные районы остаются одной из наиболее уязвимых зон."Интенсивность ударов охватывает сразу несколько общин, а в качестве средств поражения используются как управляемые авиабомбы, так и беспилотники. Это свидетельствует о комплексном характере атак и постоянном давлении на приграничную инфраструктуру и население", — пишет паблик.Одной из причин участившихся "прилётов" в Сумах называют отсутствие ПВО. Кроме того, бывший министр обороны Михаил Федоров перед уходом с должности дал пресс-конференцию, на которой заявил, что за ПВО Сум на пятом году войны никто не отвечает."Есть группировка войск “Север”, есть тактическая группа “Сумы”, тероборона Сум, группа “Курск”. Но человека, который отвечал бы за защиту города и всей области и имел бы всё в оперативном подчинении, нет", — отметил Федоров.Сотрудник "Киевского авиационного института" Валерий Романенко рассказывает местным СМИ, что прикрыть Сумы очень сложно. По его словам, несмотря на бравурные заявления Сырского о борьбе с российскими авиабомбами методами РЭБ, сделать это на практике почти невозможно, поскольку летят они на большой скорости. Эксперт вспоминает, что в 2023 году в регион подвезли поближе к фронту две установки Patriot. С первого раза они, по его словам, отработали хорошо, но затем были обнаружены и уничтожены россиянами, поэтому везти эти системы в Сумы не имеет смысла. Авиаэксперт надеется пока только на поставки шведских истребителей Gripen.Тем временем в городе продолжается насильственная мобилизация, всё чаще приобретающая самые уродливые черты.В Сумской епархии канонической УПЦ на днях заявили о похищении военкомами архимандрита и проректора Сумской духовной семинарии Антония (Бондаренко). Он был похищен 19 июля, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем. По имеющейся информации, архимандрит в кратчайшие сроки прошёл медкомиссию без полного и объективного рассмотрения его состояния здоровья, после чего его доставили в одну из воинских частей в Винницкой области. В епархии подчеркнули, что, согласно канонам православной церкви, духовенство не может брать в руки оружие и участвовать в военных действиях."Принуждение священника к этому является грубым нарушением его религиозных убеждений и многовековой церковной традиции", — говорится в обращении Сумской епархии.На днях в Сумах произошло резонансное нападение военкомов: сотрудники ТЦК избили заведующего стоматологическим отделением местной больницы. У мужчины есть бронь, но это не остановило попытку насильственной мобилизации. Об инциденте сообщил в соцсетях местный журналист Тимур Веревкин. По его словам, военкомы совместно с полицейскими напали на хирурга высшей категории и кандидата медицинских наук Анатолия Чередниченко."Это уже переходит все границы. Толпа здоровых, упитанных хряков бегает по городу и нападает на медиков посреди белого дня. А вот FPV на Барановке или ТЭЦ сбить некому! И ничего им за это не будет. “Служебная проверка” — наше всё. А попробуй хоть пальцем зацепить их в рамках самообороны — сядешь", — написал журналист.В Сумском ТЦК заявили, что кандидат медицинских наук якобы сам полез в драку на группу военкомов и полицейских, сорвав с одного из них бодикамеру, что не позволило зафиксировать инцидент.Тех, кого удаётся мобилизовать, чаще всего бросают в печально известную издевательствами "Скалу" (425-й полк). На днях украинское издание "Слидство.инфо" обнародовало новую порцию свидетельств о том, что происходит на сумских полигонах этого полка. Один из героев расследования, Аркадий Кукушкин, говорит, что его мобилизовали, хотя он имел бронь — учился на дневном отделении вуза. При мобилизации ему выбили зуб, а затем бросили на полигон "Скалы". Ему удалось сбежать, однако ему прострелили руку и ногу. Аркадий выбирался через заминированную территорию вокруг полигона, после чего бежал через лес и болота. В лесу также стояли растяжки.Мужчине удалось добраться до Харькова, знакомый врач подпольно вытащил пули, однако с тех пор рука у мужчины плохо функционирует.Кукушкин обратился в Государственное бюро расследований, рассказал о произошедшем и передал фотографии с простреленными ногами и руками, однако в ответ оттуда ему прислали повестку из-за самовольного оставления части. После этого он передумал обращаться к властям и спустя некоторое время сумел покинуть Украину через Карпаты.О том, что сейчас происходит с украинской экономикой - в материале Экономика Украины и война: перестановка в Кабмине и эмиссия гривны.

сумы

украина

сумская область

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, сумы, украина, сумская область, тцк, внутри и снаружи