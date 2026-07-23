https://ukraina.ru/20260723/polkovnik-gennadiy-alekhin-vsu-stroyat-oboronu-vokrug-kharkova-v-ozhidanii-proryva-armii-rossii-1081767196.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии России

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии России - 23.07.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии России

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2026-07-23T12:33

2026-07-23T12:33

2026-07-23T12:33

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россия

харьковская область

геннадий алехин

вооруженные силы украины

украина.ру

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Строительство фортификации вокруг Харьковской окружной автомобильной трассы ведется ускоренными темпами. По поступающей информации противник на этом направлении перебросил отдельный инженерно-строительный батальон из состава 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ. Подобные инженерные работы здесь велись и ранее — еще в 2024 году там натягивали антидроновые сетки, привлекали и местных жителей из близлежащих поселков, тероборонщиков из состава мобилизованных.Командование группировки ВСУ, которое действует в Харьковской области, понимает, что перед подразделениями двух группировок войск “Север” и “Запад” стоит задача по блокированию Харькова. Поэтому, так как окружная дорога является важным звеном в тактическом и оперативном плане, они сейчас усилили работы по всем этим инженерным и фортификационным сооружениям. Линию обороны, на мой взгляд, трудно назвать или сравнить с линией, которая была возведена в Запорожской области в 2023 году. Это была глубоко эшелонированная система фортификационных сооружений, которая включала многоуровневые минные поля, противотанковые рвы, "зубы дракона" и развитую сеть траншей.Тем временем подразделения российской армии продвигаются в сторону Харькова, создавая зону безопасности. Бои продолжаются в поселке Казачья Лопань. Наши войска контролируют большую часть населенного пункта, а также проводят зачистку вокруг него. На сегодняшний день основной целью наших штурмовых групп является выход на бывшую федеральную трассу, которая как раз идет в сторону Харькова. Вдоль этой дороги сейчас противник в спешном порядке пытается выстроить узел обороны в районе населенного пункта Слатино.В этом районе есть участок автомобильной трассы, который соединяет этот поселок с важным населенным пунктом Липцы через Малые Проходы и Большие Проходы. Автомобильная дорога выходит на Травянское водохранилище, где находится дамба, с двух сторон которой противник укрепляет господствующие высоты. Вооруженные силы РФ регулярно наносят по этим местам огневое поражение, активно действуют российские разведывательные группы и группы спецназа.Кроме того, усиливается продвижение подразделений группировки войск "Север" в районе Волчанска, чтобы срезать выступ у Великого Бурлука, где действительно хорошо укрепленный узел обороны ВСУ. Сейчас также уже идут бои на подступах и на окраине поселка Белый Колодезь, до недавнего времени это был важным логистическим и транспортным маршрутом для переброски подразделений украинской армии.С падением поселка Белый Колодезь у нас появляется хорошая возможность как вести наступательные действия по направлению к Великому Бурлуку, так и в сторону населенного пункта Печенеги, Печенежского водохранилища и Старого Салтова. Через поселок Печенеги, кстати, идет путь к Чугуеву. В лесной зоне недалеко от этого города расположены несколько учебных центров, где проходили подготовку наемники и диверсанты.Штурмовые подразделения 127-го мотострелкового полка в ходе ожесточенных боев выбили украинские подразделения из состава 113-й отдельной бригады территориальной обороны из села Волоховское (Волчанский район) и освободили населенный пункт. Наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

https://ukraina.ru/20260722/mayor-aleksey-ramm-posle-proryva-k-slavyansku-rossii-ne-nuzhna-slozhnaya-operatsiya-chtoby-osvobodit-1081740363.html

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Денис Рудометов

эксклюзив, харьков, россия, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру