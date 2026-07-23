Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии России - 23.07.2026 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии России
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии России - 23.07.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии России
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2026-07-23T12:33
2026-07-23T12:33
эксклюзив
харьков
россия
харьковская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
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Строительство фортификации вокруг Харьковской окружной автомобильной трассы ведется ускоренными темпами. По поступающей информации противник на этом направлении перебросил отдельный инженерно-строительный батальон из состава 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ. Подобные инженерные работы здесь велись и ранее — еще в 2024 году там натягивали антидроновые сетки, привлекали и местных жителей из близлежащих поселков, тероборонщиков из состава мобилизованных.Командование группировки ВСУ, которое действует в Харьковской области, понимает, что перед подразделениями двух группировок войск “Север” и “Запад” стоит задача по блокированию Харькова. Поэтому, так как окружная дорога является важным звеном в тактическом и оперативном плане, они сейчас усилили работы по всем этим инженерным и фортификационным сооружениям. Линию обороны, на мой взгляд, трудно назвать или сравнить с линией, которая была возведена в Запорожской области в 2023 году. Это была глубоко эшелонированная система фортификационных сооружений, которая включала многоуровневые минные поля, противотанковые рвы, "зубы дракона" и развитую сеть траншей.Тем временем подразделения российской армии продвигаются в сторону Харькова, создавая зону безопасности. Бои продолжаются в поселке Казачья Лопань. Наши войска контролируют большую часть населенного пункта, а также проводят зачистку вокруг него. На сегодняшний день основной целью наших штурмовых групп является выход на бывшую федеральную трассу, которая как раз идет в сторону Харькова. Вдоль этой дороги сейчас противник в спешном порядке пытается выстроить узел обороны в районе населенного пункта Слатино.В этом районе есть участок автомобильной трассы, который соединяет этот поселок с важным населенным пунктом Липцы через Малые Проходы и Большие Проходы. Автомобильная дорога выходит на Травянское водохранилище, где находится дамба, с двух сторон которой противник укрепляет господствующие высоты. Вооруженные силы РФ регулярно наносят по этим местам огневое поражение, активно действуют российские разведывательные группы и группы спецназа.Кроме того, усиливается продвижение подразделений группировки войск "Север" в районе Волчанска, чтобы срезать выступ у Великого Бурлука, где действительно хорошо укрепленный узел обороны ВСУ. Сейчас также уже идут бои на подступах и на окраине поселка Белый Колодезь, до недавнего времени это был важным логистическим и транспортным маршрутом для переброски подразделений украинской армии.С падением поселка Белый Колодезь у нас появляется хорошая возможность как вести наступательные действия по направлению к Великому Бурлуку, так и в сторону населенного пункта Печенеги, Печенежского водохранилища и Старого Салтова. Через поселок Печенеги, кстати, идет путь к Чугуеву. В лесной зоне недалеко от этого города расположены несколько учебных центров, где проходили подготовку наемники и диверсанты.Штурмовые подразделения 127-го мотострелкового полка в ходе ожесточенных боев выбили украинские подразделения из состава 113-й отдельной бригады территориальной обороны из села Волоховское (Волчанский район) и освободили населенный пункт. Наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.
https://ukraina.ru/20260722/mayor-aleksey-ramm-posle-proryva-k-slavyansku-rossii-ne-nuzhna-slozhnaya-operatsiya-chtoby-osvobodit-1081740363.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, харьков, россия, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру
Эксклюзив, Харьков, Россия, Харьковская область, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии России

12:33 23.07.2026
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Украина.ру
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
Строительство фортификации вокруг Харьковской окружной автомобильной трассы ведется ускоренными темпами. По поступающей информации противник на этом направлении перебросил отдельный инженерно-строительный батальон из состава 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ. Подобные инженерные работы здесь велись и ранее — еще в 2024 году там натягивали антидроновые сетки, привлекали и местных жителей из близлежащих поселков, тероборонщиков из состава мобилизованных.
Командование группировки ВСУ, которое действует в Харьковской области, понимает, что перед подразделениями двух группировок войск “Север” и “Запад” стоит задача по блокированию Харькова. Поэтому, так как окружная дорога является важным звеном в тактическом и оперативном плане, они сейчас усилили работы по всем этим инженерным и фортификационным сооружениям. Линию обороны, на мой взгляд, трудно назвать или сравнить с линией, которая была возведена в Запорожской области в 2023 году. Это была глубоко эшелонированная система фортификационных сооружений, которая включала многоуровневые минные поля, противотанковые рвы, "зубы дракона" и развитую сеть траншей.
Тем временем подразделения российской армии продвигаются в сторону Харькова, создавая зону безопасности. Бои продолжаются в поселке Казачья Лопань. Наши войска контролируют большую часть населенного пункта, а также проводят зачистку вокруг него. На сегодняшний день основной целью наших штурмовых групп является выход на бывшую федеральную трассу, которая как раз идет в сторону Харькова. Вдоль этой дороги сейчас противник в спешном порядке пытается выстроить узел обороны в районе населенного пункта Слатино.
В этом районе есть участок автомобильной трассы, который соединяет этот поселок с важным населенным пунктом Липцы через Малые Проходы и Большие Проходы. Автомобильная дорога выходит на Травянское водохранилище, где находится дамба, с двух сторон которой противник укрепляет господствующие высоты. Вооруженные силы РФ регулярно наносят по этим местам огневое поражение, активно действуют российские разведывательные группы и группы спецназа.
Кроме того, усиливается продвижение подразделений группировки войск "Север" в районе Волчанска, чтобы срезать выступ у Великого Бурлука, где действительно хорошо укрепленный узел обороны ВСУ. Сейчас также уже идут бои на подступах и на окраине поселка Белый Колодезь, до недавнего времени это был важным логистическим и транспортным маршрутом для переброски подразделений украинской армии.
С падением поселка Белый Колодезь у нас появляется хорошая возможность как вести наступательные действия по направлению к Великому Бурлуку, так и в сторону населенного пункта Печенеги, Печенежского водохранилища и Старого Салтова. Через поселок Печенеги, кстати, идет путь к Чугуеву. В лесной зоне недалеко от этого города расположены несколько учебных центров, где проходили подготовку наемники и диверсанты.
Штурмовые подразделения 127-го мотострелкового полка в ходе ожесточенных боев выбили украинские подразделения из состава 113-й отдельной бригады территориальной обороны из села Волоховское (Волчанский район) и освободили населенный пункт. Наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.
Алексей Рамм (СВО) - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Вчера, 15:49
Майор Алексей Рамм: После прорыва к Славянску России не нужна сложная операция, чтобы освободить ДонбассЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру
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