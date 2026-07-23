Морская война - 23.07.2026 Украина.ру
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Морская война
Морская война - 23.07.2026 Украина.ру
Морская война
В Маниле Сергей Лавров и Марко Рубио поговорили полчаса. За это время нельзя даже договориться договариваться. Фактически стороны "сверили часы" и выяснили, что они и дальше продолжают показывать разное время. Дополнительным свидетельством этого стали и их заявления накануне и после встречи
2026-07-23T10:44
2026-07-23T10:44
мнения
украина
сша
россия
сергей лавров
марко рубио
весь ищенко
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Рубио сообщил журналистам, что США — единственная страна, способная конструктивно содействовать заключению мира на Украине. Лавров заявил, что Соединенные Штаты напрямую участвуют в ударах Украины по российским мирным гражданам. Как вы понимаете, участник агрессии против России не может конструктивно организовывать переговоры о мире с ней. Так что и это тоже показатель несовместимости позиций РФ и США по ключевым вопросам урегулирования.Также Лавров, чтобы не упоминать всуе "дух Анкориджа", говорил о том, что основанием для урегулирования на Украине могут стать "договорённости, намеченные" (не достигнутые, а намеченные) 15 августа 2025 года — в дату встречи в Анкоридже. Но Рубио ясно дал понять, что, по его мнению, обсуждение должно начаться заново. И в этом вопросе — наличии или отсутствии базовых соглашений для начала переговоров по существу — мнения не совпали.Это значит, что в среднесрочной перспективе российско-американское глобальное противостояние будет продолжаться. Одним из элементов такого противостояния, инициированным США и их союзниками, была морская война, а по сути — каперство, то есть узаконенное государственным патентом пиратство, в отношении судов, обслуживающих торговлю России и дружественных ей стран, не только нефтью.Как водится, российское общество долго спрашивало: "Доколе терпеть будем?" — и так увлеклось, что не заметило начала ответных действий. Причём действует в данном случае Россия во взаимодействии со своими союзниками.США поставили своей целью поджечь границы Евразии — от Баренцева моря до Владивостока, причём так, чтобы пожар горел вдоль границ России и Китая: Финляндия, Прибалтика, Белоруссия, Польша, Украина, Кавказ, Иран, Средняя Азия, Индия — Пакистан, Тайвань плюс активизация межкорейского конфликта. Получилось не всё, хоть американцы вместе с британцами, которые взяли на себя организацию военных кризисов в Европе, продолжают стараться. Но главное, что даже там, где получилось, всё получилось совсем не так, как предполагалось.О том, что Запад бессмысленно и в ущерб себе проиграл Украину, можно даже не вспоминать. Но теперь, в придачу к проблемам на суше, у Киева с союзниками начались проблемы на море. Россия накопила достаточные силы и опыт для полноценной блокады украинских портов, после чего начали гореть суда, вывозящие сельскохозяйственную продукцию с Украины и ввозящие оружие. Ориентировочные прогнозируемые потери Украины только из-за прекращения экспорта сельхозпродукции и падения внутренних цен — 7–8 млрд долларов к концу текущего года. А потери Украины — это потери тех, кто её содержит.Попытка поджечь Иран привела к тому, что Тегеран во время перемирия смог вывезти через Ормузский пролив две трети от общего объёма заблокированной американцами иранской нефти. В то же время нефтяные монархии залива — союзники США — несут огромные убытки как в связи с сокращением нефтедобычи, так и из-за разрушения инфраструктуры, включая электрогенерацию и опреснительные системы, без которых жизнь в регионе становится скучной и неинтересной, а цивилизацию поглощают пески. Конечно, катастрофа наступает не сразу, и пока что её можно избежать, но для этого надо прекратить войну в заливе, а прекратить её можно только в рамках глобального урегулирования, неготовность к которому Запада показала встреча Лаврова и Рубио в Маниле. Значит, война, в том числе на море, будет продолжаться.Уже продолжается. Помимо блокады Ормузского пролива Ираном, проиранские хуситы в Йемене, которых так и не смогла задавить саудовская коалиция, объявили о блокаде Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море с Индийским океаном. С этого момента все пути доставки нефти с Аравийского полуострова в Юго-Восточную Азию перерезаны. В ограниченных количествах она может поступать только в Европу через Суэцкий канал, где всегда тесно, и не факт, что вскоре чьи-нибудь беспилотники — хуситов или, может быть, "Хезболлы" или ХАМАС — не начнут бить по судам в канале, а на подходах к нему их не будут встречать безэкипажные катера таких же борцов за свободу.Вместо того чтобы распространяться по Евразии, приближаясь к российским границам, пал пошёл на Ближний Восток, угрожая перебраться дальше, в нестабильную со времён "арабской весны" Северо-Восточную Африку.Американцы считали, что огромный флот гарантирует им контроль морских путей. Когда-то в XVI веке ту же ошибку допустили испанцы в борьбе с англичанами. Важно не количество кораблей, а возможность наносить удары в нужное время, в нужном месте. Корсары Тортуги принадлежали ко всем нациям, представленным в то время в Америке, но все они предпочитали грабить испанские галеоны, которые везли в Европу золото и серебро в монетах и слитках. В результате все силы испанского флота уходили на организацию конвоев из десятков судов, но до Кадиса всё равно добирались далеко не все.Сейчас американцы вынуждены постоянно держать крупные силы в Тихом океане для противовеса растущему китайскому флоту. По их же сведениям, до трети боеготовых кораблей и судов обеспечения задействованы против Ирана. Европейские союзники по НАТО пытаются ловить суда так называемого российского теневого флота у своих берегов. И внезапно выяснилось, что все военные флоты Запада не в состоянии контролировать ключевые точки важнейших морских путей, обеспечивающих морскую торговлю Европы с Азией. Иранские ракеты и йеменские партизаны надёжно блокируют два ключевых пролива. При этом Иран готов также перенести военные действия в Восточное Средиземноморье: среди заявленных целей Ирана — американская база на Крите, а также имеющий протяжённое морское побережье Израиль.Поскольку США не планируют переходить к процессу глобального урегулирования, продолжая играть в глобальную эскалацию, Восточное Средиземноморье должно превратиться в арену морской войны уже в ближайшем будущем. Причём действия, как в Красном и Чёрном морях, так и в Персидском заливе, будут направлены против западной торговли. Предназначенные для борьбы с флотами противника, бешено дорогие военно-морские монстры окажутся в данном случае бесполезными. Они уязвимы для ракетных атак с берега и для безэкипажных катеров, а выход из строя даже одного современного фрегата или эсминца делает нерентабельной всю операцию против хуситов, от которых трофеев — длинная рубашка да пара тапочек. Как показала операция саудовской коалиции, бить "Томагавками" по хуситам в пустыне бесполезно и очень дорого. Нет пока что у "цивилизованного мира" методов против родоплеменного ополчения, имеющего современные ракеты.США постепенно теряют контроль над ключевыми для их глобальной стратегии акваториями: Персидский залив, Чёрное море, Красное море. На очереди Аравийское море и Восточное Средиземноморье, а там и Индийский океан, после чего Запад будет наглухо замкнут в Северной Атлантике и оспариваемой Китаем акватории Тихого океана.Всё потому, что наглая самоуверенность — "надо бахнуть!" — никогда никого до добра не доводила. Всегда надо просчитывать возможности противника. В том числе и вариант непрямых ответных действий.Мнение Ростислава Ищенко о происходящем на Украине - в материале О Сырском с удовольствием.
https://ukraina.ru/20260722/vizit-trampa-v-moskvu-kuda-ssha-popytayutsya-zamanit-rossiyu--ischenko-1081741973.html
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Ростислав Ищенко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, украина, сша, россия, сергей лавров, марко рубио, весь ищенко
Мнения, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Марко Рубио, весь Ищенко

Морская война

10:44 23.07.2026
 
© AP / U.S. Navy, Walter T. Ham IVРакетные эсминцы ВМС США в Тихом океане
Ракетные эсминцы ВМС США в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP / U.S. Navy, Walter T. Ham IV
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
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В Маниле Сергей Лавров и Марко Рубио поговорили полчаса. За это время нельзя даже договориться договариваться. Фактически стороны "сверили часы" и выяснили, что они и дальше продолжают показывать разное время. Дополнительным свидетельством этого стали и их заявления накануне и после встречи
Рубио сообщил журналистам, что США — единственная страна, способная конструктивно содействовать заключению мира на Украине. Лавров заявил, что Соединенные Штаты напрямую участвуют в ударах Украины по российским мирным гражданам. Как вы понимаете, участник агрессии против России не может конструктивно организовывать переговоры о мире с ней. Так что и это тоже показатель несовместимости позиций РФ и США по ключевым вопросам урегулирования.
Также Лавров, чтобы не упоминать всуе "дух Анкориджа", говорил о том, что основанием для урегулирования на Украине могут стать "договорённости, намеченные" (не достигнутые, а намеченные) 15 августа 2025 года — в дату встречи в Анкоридже. Но Рубио ясно дал понять, что, по его мнению, обсуждение должно начаться заново. И в этом вопросе — наличии или отсутствии базовых соглашений для начала переговоров по существу — мнения не совпали.
Это значит, что в среднесрочной перспективе российско-американское глобальное противостояние будет продолжаться. Одним из элементов такого противостояния, инициированным США и их союзниками, была морская война, а по сути — каперство, то есть узаконенное государственным патентом пиратство, в отношении судов, обслуживающих торговлю России и дружественных ей стран, не только нефтью.
Как водится, российское общество долго спрашивало: "Доколе терпеть будем?" — и так увлеклось, что не заметило начала ответных действий. Причём действует в данном случае Россия во взаимодействии со своими союзниками.
США поставили своей целью поджечь границы Евразии — от Баренцева моря до Владивостока, причём так, чтобы пожар горел вдоль границ России и Китая: Финляндия, Прибалтика, Белоруссия, Польша, Украина, Кавказ, Иран, Средняя Азия, Индия — Пакистан, Тайвань плюс активизация межкорейского конфликта. Получилось не всё, хоть американцы вместе с британцами, которые взяли на себя организацию военных кризисов в Европе, продолжают стараться. Но главное, что даже там, где получилось, всё получилось совсем не так, как предполагалось.
О том, что Запад бессмысленно и в ущерб себе проиграл Украину, можно даже не вспоминать. Но теперь, в придачу к проблемам на суше, у Киева с союзниками начались проблемы на море. Россия накопила достаточные силы и опыт для полноценной блокады украинских портов, после чего начали гореть суда, вывозящие сельскохозяйственную продукцию с Украины и ввозящие оружие. Ориентировочные прогнозируемые потери Украины только из-за прекращения экспорта сельхозпродукции и падения внутренних цен — 7–8 млрд долларов к концу текущего года. А потери Украины — это потери тех, кто её содержит.
Попытка поджечь Иран привела к тому, что Тегеран во время перемирия смог вывезти через Ормузский пролив две трети от общего объёма заблокированной американцами иранской нефти. В то же время нефтяные монархии залива — союзники США — несут огромные убытки как в связи с сокращением нефтедобычи, так и из-за разрушения инфраструктуры, включая электрогенерацию и опреснительные системы, без которых жизнь в регионе становится скучной и неинтересной, а цивилизацию поглощают пески.
Конечно, катастрофа наступает не сразу, и пока что её можно избежать, но для этого надо прекратить войну в заливе, а прекратить её можно только в рамках глобального урегулирования, неготовность к которому Запада показала встреча Лаврова и Рубио в Маниле. Значит, война, в том числе на море, будет продолжаться.
Уже продолжается. Помимо блокады Ормузского пролива Ираном, проиранские хуситы в Йемене, которых так и не смогла задавить саудовская коалиция, объявили о блокаде Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море с Индийским океаном. С этого момента все пути доставки нефти с Аравийского полуострова в Юго-Восточную Азию перерезаны.
Вчера, 16:06
Визит Трампа в Москву? Куда США попытаются заманить Россию — Ищенко
В ограниченных количествах она может поступать только в Европу через Суэцкий канал, где всегда тесно, и не факт, что вскоре чьи-нибудь беспилотники — хуситов или, может быть, "Хезболлы" или ХАМАС — не начнут бить по судам в канале, а на подходах к нему их не будут встречать безэкипажные катера таких же борцов за свободу.
Вместо того чтобы распространяться по Евразии, приближаясь к российским границам, пал пошёл на Ближний Восток, угрожая перебраться дальше, в нестабильную со времён "арабской весны" Северо-Восточную Африку.
Американцы считали, что огромный флот гарантирует им контроль морских путей. Когда-то в XVI веке ту же ошибку допустили испанцы в борьбе с англичанами. Важно не количество кораблей, а возможность наносить удары в нужное время, в нужном месте. Корсары Тортуги принадлежали ко всем нациям, представленным в то время в Америке, но все они предпочитали грабить испанские галеоны, которые везли в Европу золото и серебро в монетах и слитках. В результате все силы испанского флота уходили на организацию конвоев из десятков судов, но до Кадиса всё равно добирались далеко не все.
Сейчас американцы вынуждены постоянно держать крупные силы в Тихом океане для противовеса растущему китайскому флоту. По их же сведениям, до трети боеготовых кораблей и судов обеспечения задействованы против Ирана. Европейские союзники по НАТО пытаются ловить суда так называемого российского теневого флота у своих берегов. И внезапно выяснилось, что все военные флоты Запада не в состоянии контролировать ключевые точки важнейших морских путей, обеспечивающих морскую торговлю Европы с Азией.
Иранские ракеты и йеменские партизаны надёжно блокируют два ключевых пролива. При этом Иран готов также перенести военные действия в Восточное Средиземноморье: среди заявленных целей Ирана — американская база на Крите, а также имеющий протяжённое морское побережье Израиль.
Поскольку США не планируют переходить к процессу глобального урегулирования, продолжая играть в глобальную эскалацию, Восточное Средиземноморье должно превратиться в арену морской войны уже в ближайшем будущем. Причём действия, как в Красном и Чёрном морях, так и в Персидском заливе, будут направлены против западной торговли.
Предназначенные для борьбы с флотами противника, бешено дорогие военно-морские монстры окажутся в данном случае бесполезными. Они уязвимы для ракетных атак с берега и для безэкипажных катеров, а выход из строя даже одного современного фрегата или эсминца делает нерентабельной всю операцию против хуситов, от которых трофеев — длинная рубашка да пара тапочек.
Как показала операция саудовской коалиции, бить "Томагавками" по хуситам в пустыне бесполезно и очень дорого. Нет пока что у "цивилизованного мира" методов против родоплеменного ополчения, имеющего современные ракеты.
США постепенно теряют контроль над ключевыми для их глобальной стратегии акваториями: Персидский залив, Чёрное море, Красное море. На очереди Аравийское море и Восточное Средиземноморье, а там и Индийский океан, после чего Запад будет наглухо замкнут в Северной Атлантике и оспариваемой Китаем акватории Тихого океана.
Всё потому, что наглая самоуверенность — "надо бахнуть!" — никогда никого до добра не доводила. Всегда надо просчитывать возможности противника. В том числе и вариант непрямых ответных действий.
Мнение Ростислава Ищенко о происходящем на Украине - в материале О Сырском с удовольствием.
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