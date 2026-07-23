https://ukraina.ru/20260723/morskaya-voyna-1081764545.html

Морская война

Морская война - 23.07.2026 Украина.ру

Морская война

В Маниле Сергей Лавров и Марко Рубио поговорили полчаса. За это время нельзя даже договориться договариваться. Фактически стороны "сверили часы" и выяснили, что они и дальше продолжают показывать разное время. Дополнительным свидетельством этого стали и их заявления накануне и после встречи

2026-07-23T10:44

2026-07-23T10:44

2026-07-23T10:44

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Рубио сообщил журналистам, что США — единственная страна, способная конструктивно содействовать заключению мира на Украине. Лавров заявил, что Соединенные Штаты напрямую участвуют в ударах Украины по российским мирным гражданам. Как вы понимаете, участник агрессии против России не может конструктивно организовывать переговоры о мире с ней. Так что и это тоже показатель несовместимости позиций РФ и США по ключевым вопросам урегулирования.Также Лавров, чтобы не упоминать всуе "дух Анкориджа", говорил о том, что основанием для урегулирования на Украине могут стать "договорённости, намеченные" (не достигнутые, а намеченные) 15 августа 2025 года — в дату встречи в Анкоридже. Но Рубио ясно дал понять, что, по его мнению, обсуждение должно начаться заново. И в этом вопросе — наличии или отсутствии базовых соглашений для начала переговоров по существу — мнения не совпали.Это значит, что в среднесрочной перспективе российско-американское глобальное противостояние будет продолжаться. Одним из элементов такого противостояния, инициированным США и их союзниками, была морская война, а по сути — каперство, то есть узаконенное государственным патентом пиратство, в отношении судов, обслуживающих торговлю России и дружественных ей стран, не только нефтью.Как водится, российское общество долго спрашивало: "Доколе терпеть будем?" — и так увлеклось, что не заметило начала ответных действий. Причём действует в данном случае Россия во взаимодействии со своими союзниками.США поставили своей целью поджечь границы Евразии — от Баренцева моря до Владивостока, причём так, чтобы пожар горел вдоль границ России и Китая: Финляндия, Прибалтика, Белоруссия, Польша, Украина, Кавказ, Иран, Средняя Азия, Индия — Пакистан, Тайвань плюс активизация межкорейского конфликта. Получилось не всё, хоть американцы вместе с британцами, которые взяли на себя организацию военных кризисов в Европе, продолжают стараться. Но главное, что даже там, где получилось, всё получилось совсем не так, как предполагалось.О том, что Запад бессмысленно и в ущерб себе проиграл Украину, можно даже не вспоминать. Но теперь, в придачу к проблемам на суше, у Киева с союзниками начались проблемы на море. Россия накопила достаточные силы и опыт для полноценной блокады украинских портов, после чего начали гореть суда, вывозящие сельскохозяйственную продукцию с Украины и ввозящие оружие. Ориентировочные прогнозируемые потери Украины только из-за прекращения экспорта сельхозпродукции и падения внутренних цен — 7–8 млрд долларов к концу текущего года. А потери Украины — это потери тех, кто её содержит.Попытка поджечь Иран привела к тому, что Тегеран во время перемирия смог вывезти через Ормузский пролив две трети от общего объёма заблокированной американцами иранской нефти. В то же время нефтяные монархии залива — союзники США — несут огромные убытки как в связи с сокращением нефтедобычи, так и из-за разрушения инфраструктуры, включая электрогенерацию и опреснительные системы, без которых жизнь в регионе становится скучной и неинтересной, а цивилизацию поглощают пески. Конечно, катастрофа наступает не сразу, и пока что её можно избежать, но для этого надо прекратить войну в заливе, а прекратить её можно только в рамках глобального урегулирования, неготовность к которому Запада показала встреча Лаврова и Рубио в Маниле. Значит, война, в том числе на море, будет продолжаться.Уже продолжается. Помимо блокады Ормузского пролива Ираном, проиранские хуситы в Йемене, которых так и не смогла задавить саудовская коалиция, объявили о блокаде Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море с Индийским океаном. С этого момента все пути доставки нефти с Аравийского полуострова в Юго-Восточную Азию перерезаны. В ограниченных количествах она может поступать только в Европу через Суэцкий канал, где всегда тесно, и не факт, что вскоре чьи-нибудь беспилотники — хуситов или, может быть, "Хезболлы" или ХАМАС — не начнут бить по судам в канале, а на подходах к нему их не будут встречать безэкипажные катера таких же борцов за свободу.Вместо того чтобы распространяться по Евразии, приближаясь к российским границам, пал пошёл на Ближний Восток, угрожая перебраться дальше, в нестабильную со времён "арабской весны" Северо-Восточную Африку.Американцы считали, что огромный флот гарантирует им контроль морских путей. Когда-то в XVI веке ту же ошибку допустили испанцы в борьбе с англичанами. Важно не количество кораблей, а возможность наносить удары в нужное время, в нужном месте. Корсары Тортуги принадлежали ко всем нациям, представленным в то время в Америке, но все они предпочитали грабить испанские галеоны, которые везли в Европу золото и серебро в монетах и слитках. В результате все силы испанского флота уходили на организацию конвоев из десятков судов, но до Кадиса всё равно добирались далеко не все.Сейчас американцы вынуждены постоянно держать крупные силы в Тихом океане для противовеса растущему китайскому флоту. По их же сведениям, до трети боеготовых кораблей и судов обеспечения задействованы против Ирана. Европейские союзники по НАТО пытаются ловить суда так называемого российского теневого флота у своих берегов. И внезапно выяснилось, что все военные флоты Запада не в состоянии контролировать ключевые точки важнейших морских путей, обеспечивающих морскую торговлю Европы с Азией. Иранские ракеты и йеменские партизаны надёжно блокируют два ключевых пролива. При этом Иран готов также перенести военные действия в Восточное Средиземноморье: среди заявленных целей Ирана — американская база на Крите, а также имеющий протяжённое морское побережье Израиль.Поскольку США не планируют переходить к процессу глобального урегулирования, продолжая играть в глобальную эскалацию, Восточное Средиземноморье должно превратиться в арену морской войны уже в ближайшем будущем. Причём действия, как в Красном и Чёрном морях, так и в Персидском заливе, будут направлены против западной торговли. Предназначенные для борьбы с флотами противника, бешено дорогие военно-морские монстры окажутся в данном случае бесполезными. Они уязвимы для ракетных атак с берега и для безэкипажных катеров, а выход из строя даже одного современного фрегата или эсминца делает нерентабельной всю операцию против хуситов, от которых трофеев — длинная рубашка да пара тапочек. Как показала операция саудовской коалиции, бить "Томагавками" по хуситам в пустыне бесполезно и очень дорого. Нет пока что у "цивилизованного мира" методов против родоплеменного ополчения, имеющего современные ракеты.США постепенно теряют контроль над ключевыми для их глобальной стратегии акваториями: Персидский залив, Чёрное море, Красное море. На очереди Аравийское море и Восточное Средиземноморье, а там и Индийский океан, после чего Запад будет наглухо замкнут в Северной Атлантике и оспариваемой Китаем акватории Тихого океана.Всё потому, что наглая самоуверенность — "надо бахнуть!" — никогда никого до добра не доводила. Всегда надо просчитывать возможности противника. В том числе и вариант непрямых ответных действий.Мнение Ростислава Ищенко о происходящем на Украине - в материале О Сырском с удовольствием.

https://ukraina.ru/20260722/vizit-trampa-v-moskvu-kuda-ssha-popytayutsya-zamanit-rossiyu--ischenko-1081741973.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, украина, сша, россия, сергей лавров, марко рубио, весь ищенко