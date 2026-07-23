Новый глава Кабмина Украины поручил министерствам подумать над эффективностью - 23.07.2026 Украина.ру
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Новый глава Кабмина Украины поручил министерствам подумать над эффективностью
Новый глава Кабмина Украины поручил министерствам подумать над эффективностью - 23.07.2026 Украина.ру
Новый глава Кабмина Украины поручил министерствам подумать над эффективностью
Новый украинский премьер-министр Сергей Корецкий предписал министерствам экстренно провести анализ работы и представить предложения по оптимизации. Об этом он проинформировал 22 июля в своём телеграм-канале
2026-07-23T13:44
2026-07-23T13:45
новости
украина
сергей корецкий
кабмин
кабинет министров
владимир зеленский
нафтогаз
украина.ру
кадровые перестановки
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Корецкий указал на сжатые сроки проведения анализа работы министерств."Дал поручение до 27 июля подготовить предложения по проведению экспресс-анализа всех министерств для верификации текущего положения дел, в частности выполнения бюджетных программ, реализации планов устойчивости и других направлений работы. При необходимости привлечем Госаудитслужбу".Анализом поручение не ограничивается."Кроме того, в двухнедельный срок каждое министерство должно подать предложения по актуализации комиссий, комитетов, рабочих групп, координационных центров и других вспомогательных органов — обновлению состава, переформатированию или ликвидации в случае нецелесообразности дальнейшей работы", - добавил Корецкий.Неделей ранее 7 дней назад парламент Украины утвердил главу госкомпании "Нафтогаз" Сергея Корецкого премьер-министром Украины. Он сменил Юлию Свириденко, что повлекло ротацию всего состава правительства вместе с главой Кабмина.Владимир Зеленский встретился с Корецким и дал ему ценные указания по кадровой политике. Программу деятельности и план приоритетных действий Кабмина запланировано утвердить в июле. Кадровые решения по силовому блоку правительства Украины находятся в процеессе принятия.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новое поколение: в Драпатом нашли разрыв с "советским прошлым". Хроника событий на 13:00 23 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сергей корецкий, кабмин, кабинет министров, владимир зеленский, нафтогаз, украина.ру, кадровые перестановки
Новости, Украина, Сергей Корецкий, Кабмин, Кабинет министров, Владимир Зеленский, Нафтогаз, Украина.ру, кадровые перестановки

Новый глава Кабмина Украины поручил министерствам подумать над эффективностью

13:44 23.07.2026 (обновлено: 13:45 23.07.2026)
 
© REUTERS / Andrii Nesterenko
- РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Andrii Nesterenko
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Новый украинский премьер-министр Сергей Корецкий предписал министерствам экстренно провести анализ работы и представить предложения по оптимизации. Об этом он проинформировал 22 июля в своём телеграм-канале
Корецкий указал на сжатые сроки проведения анализа работы министерств.
"Дал поручение до 27 июля подготовить предложения по проведению экспресс-анализа всех министерств для верификации текущего положения дел, в частности выполнения бюджетных программ, реализации планов устойчивости и других направлений работы. При необходимости привлечем Госаудитслужбу".
Анализом поручение не ограничивается.
"Кроме того, в двухнедельный срок каждое министерство должно подать предложения по актуализации комиссий, комитетов, рабочих групп, координационных центров и других вспомогательных органов — обновлению состава, переформатированию или ликвидации в случае нецелесообразности дальнейшей работы", - добавил Корецкий.
Неделей ранее 7 дней назад парламент Украины утвердил главу госкомпании "Нафтогаз" Сергея Корецкого премьер-министром Украины. Он сменил Юлию Свириденко, что повлекло ротацию всего состава правительства вместе с главой Кабмина.
Владимир Зеленский встретился с Корецким и дал ему ценные указания по кадровой политике. Программу деятельности и план приоритетных действий Кабмина запланировано утвердить в июле. Кадровые решения по силовому блоку правительства Украины находятся в процеессе принятия.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новое поколение: в Драпатом нашли разрыв с "советским прошлым". Хроника событий на 13:00 23 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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НовостиУкраинаСергей КорецкийКабминКабинет министровВладимир ЗеленскийНафтогазУкраина.рукадровые перестановки
 
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