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Новый глава Кабмина Украины поручил министерствам подумать над эффективностью

Новый глава Кабмина Украины поручил министерствам подумать над эффективностью - 23.07.2026 Украина.ру

Новый глава Кабмина Украины поручил министерствам подумать над эффективностью

Новый украинский премьер-министр Сергей Корецкий предписал министерствам экстренно провести анализ работы и представить предложения по оптимизации. Об этом он проинформировал 22 июля в своём телеграм-канале

2026-07-23T13:44

2026-07-23T13:44

2026-07-23T13:45

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кадровые перестановки

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Корецкий указал на сжатые сроки проведения анализа работы министерств."Дал поручение до 27 июля подготовить предложения по проведению экспресс-анализа всех министерств для верификации текущего положения дел, в частности выполнения бюджетных программ, реализации планов устойчивости и других направлений работы. При необходимости привлечем Госаудитслужбу".Анализом поручение не ограничивается."Кроме того, в двухнедельный срок каждое министерство должно подать предложения по актуализации комиссий, комитетов, рабочих групп, координационных центров и других вспомогательных органов — обновлению состава, переформатированию или ликвидации в случае нецелесообразности дальнейшей работы", - добавил Корецкий.Неделей ранее 7 дней назад парламент Украины утвердил главу госкомпании "Нафтогаз" Сергея Корецкого премьер-министром Украины. Он сменил Юлию Свириденко, что повлекло ротацию всего состава правительства вместе с главой Кабмина.Владимир Зеленский встретился с Корецким и дал ему ценные указания по кадровой политике. Программу деятельности и план приоритетных действий Кабмина запланировано утвердить в июле. Кадровые решения по силовому блоку правительства Украины находятся в процеессе принятия.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новое поколение: в Драпатом нашли разрыв с "советским прошлым". Хроника событий на 13:00 23 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сергей корецкий, кабмин, кабинет министров, владимир зеленский, нафтогаз, украина.ру, кадровые перестановки