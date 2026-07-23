https://ukraina.ru/20260723/1024357027.html

Горе побеждённым. 315 лет со дня заключения Прутского мира

Горе побеждённым. 315 лет со дня заключения Прутского мира - 23.07.2026 Украина.ру

Горе побеждённым. 315 лет со дня заключения Прутского мира

В этот день в 1711 году Петр Первый был вынужден подписать с Турцией мирный договор, который оказался меньшим злом в сравнении не только с возможными куда более жесткими условиями османов, но и перспективой полного военного разгрома и даже плена. Однако мира между державами документ так и не принес.

2026-07-23T08:00

2026-07-23T08:00

2026-07-23T08:00

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После разгрома под Полтавой шведскому королю Карлу XII удалось укрыться в причерноморских владениях Османской империи. Он обосновался в крупнейшем турецком городе региона Тягине (Бендерах) и попытался вовлечь султана в антирусский союз.Интриги беглого шведского короля и его сторонников, позиция крымского хана Девлета II Гирея с одной стороны и давление царя Петра, уверенного в себе после Полтавской виктории – с другой, привели к военному столкновению.Османы явно не были готовы к войне большими силами и ограничивались действиями крымцев и собравшихся под флагами Карла поляков и казаков. Пётр решил не отсиживаться в обороне, а самому нанести удар. Русский царь уже строил далеко идущие планы освобождения балканских православных христиан от мусульманского владычества. Распространилось мнение, что стоит только русской армии появиться на Дунае, как султан сам запросит мира.В реальности Дунайский (Прутский) поход стал для Петра зеркальным отражением похода Карла XII в Малороссию, где роль гетмана-предателя Мазепы, сулившего шведам массовую поддержку и отменное снабжение, сыграл молдавский господарь Дмитрий Кантемир.Ни того, ни другого русские так и не получили. Вместо этого они испытали на себе всю тяжесть природных условий Дикого Поля, которое уже становилось труднопреодолимой преградой для русских и поляков в годы Великой Турецкой войны 1683-99 годов.Кульминационным моментом кампании стала осада турками русского лагеря у селения Новые Станилешти, в 70 километрах от Ясс – столицы Молдавского княжества.В конечном итоге обе армии фактически потеряли боеспособность. Русская была на грани полного истощения, несколько дней отступая при изнуряющей жаре и ведя бой на голодном пайке, османская – в результате понесённых боевых потерь. При этом обе стороны как минимум недооценивали положение противника, а вот состояние собственных войск видели наглядно.По этой причине, когда из русского лагеря поступили предложения о переговорах в турецком, кажется, вздохнули с облегчением.Переговоры было поручено вести вице-канцлеру Петру Шафирову, сопровождавшему царя в походе. Пётр был готов буквально на любые уступки ради спасения – вернуть не только османам Азов, но и шведам Прибалтику, сохранив за собой лишь Петербург с окрестностями, да и то в обмен на Псковскую землю. Турок вполне устраивало возвращение к границам, существовавшим до вступления России в Великую турецкую войну.Посольство Шафирова было с почестями принято великим визирем Балтаджи Мехмед-пашой. Он выдвинул турецкие условия – возвращение Азова, ликвидация новых русских крепостей на юге, ликвидация русского посольства в Константинополе, невмешательство в дела поляков, казаков и запорожцев, выдача Кантемира, выплата контрибуции и компенсация недополученных с Молдавии налогов, сдача огнестрельного оружия и боеприпасов.Уловив, что интересы Карла XII туркам безразличны, Шафиров начал отвергать наиболее тяжелые и унизительные из озвученных визирем требований.Однако уже на следующий день о шведском короле вспомнили. Турки потребовали беспрепятственного возвращения его в собственные владения. Напомнил о себе и крымский хан – речь шла о возобновлении традиционных выплат, которые в Москве считали подарками, а в Бахчисарае – данью. Сам Шафиров и фельдмаршал Шереметев должны были стать аманатами – почётными заложниками.Шафиров, щедро раздавая подарки османским вельможам, сумел отвергнуть наиболее тяжелые пункты договора. В него так и не были внесены возобновление выплат Крыму, выплата контрибуции и сдача оружия (ограничились лишь артиллерией одной из ликвидируемых на Днепре крепостей), выдача перешедших к русским знатных молдаван. Вместо фельдмаршала Шереметева в заложники был отправлен его сын.Первым же пунктом договора Россия шла на территориальные уступки:"Турком завоеванные их города отдать, а новопостроенные разорить, и с обеих сторон пусты да будут; вся же артиллерия, аммуниция и прочие введено в сторону Царскаго Величества да будет; только пушки обретающияся в Каменном Затоне уступит в сторону Турецкую".Главной утратой для России стал, конечно же, Азов. Кроме того, ликвидации подлежали порт Таганрог и приднепровские крепости Каменный затон и Новобогородицкая (Богородицкая), которые позволяли контролировать Запорожскую Сечь и подступы к Крымскому ханству.Второй пункт гарантировал невмешательство обоих сторон в "польские дела". Четвёртым пунктом Пётр гарантировал беспрепятственное перемещение из Османской империи в свои шведские владения короля Карла XII. Собственно, туманный пункт о Польше подразумевал, что именно через её территории, контролируемые в тот момент русскими, пройдёт путь шведского короля.Стороны подтверждали прекращение боевых действий и беспрепятственный отвод войск, обмен пленными и в дальнейшим свободу торговой деятельности купцов двух стран.26 июля Петр направил в Сенат указ следующего содержания:"Господа Сенат! Хотя Я николи б хотел к вам писать о такой материи, о которой ныне принужден есмь, однакож понеже так Воля Божия благоволила (и грехи Христианские не допустили). Ибо Мы в 8 день сего месяца, с Турками сошлись, и с самаго того дни, даже до 10 числа полудень, в превеликом огне неточию дни но и ночи были, и правда, никогда как и почал служить в такой дисперации не были (понеже не имели конницы и провианту), однакож Господь Бог так Наших людей ободрил, что хотя неприятели вяще 100.000 числом Нас превосходили, но однакож всегда отбиты были, так что принуждены сами закопаться и апрошами яко фортецию Наши единыя только рогатки добывать, и потом когда оным зело надокучил Наш трактамент, а Нам вышереченное, то в выгаереченной день учинено штильштанд и потом сгодились и на совершенной мир, на котором положено все города у Турков взятые отдать, а новопостроенные разорить: и тако тот смертный пир сим кончался.И потом Мы взяли Свой марш до Живатца (Польское место).Р.S. Сие дело есть хотя и не без печали, что лишиться тех мест, где столько труда и убытков положено, однакож чаю сим лишением другой стороне великое укрепление, которая несравнительною прибылью Нам есть".Договор мира не принёс. Причиной тому бурная активность дипломатов Карла XII и Франции.Очень скоро встал вопрос о порядке выполнения поспешно заключённого договора. Обе стороны не доверяли друг другу. Пётр ожидал что турки направят Карла в Швецию, и только тогда он очистит причерноморские крепости. Османы же, напротив, ожидали сперва ликвидации русских форпостов.В августе 1711 года Пётр писал Азовскому губернатору Апраксину:"Азова не отдавайте и Таганрога не разоряйте, пока я отпишу. Ибо турки ныне хотят(…) учинить, дабы в Польше король шведский паки возмутил и остался в войне с нами, а они в покое безопастном. Мы так рассуждаем сие, для того войск наших из Польши не выведем по договору, пока подлинно приедет король Шведский к себе".Видя, что ситуация скатывается к разрыву мира, Шафиров, остававшийся в Стамбуле в заложниках, на собственный страх и риск гарантирует визирю исполнение договора в двухмесячный срок. В ответ он получает гарантии того, что за передачей крепостей сразу же последует выдворение Карла.Пётр был вынужден пойти на эти условия. Он приказал разрушить Каменный затон, Богородицкую крепость и Таганрог. Азов попытались оставить в качестве гарантии исполнения турками своей части обязательств – укрепления срыли, но территорию османам не передали.Это имело роковые последствия. Когда после обещанных двух месяцев турки не получили обратно Азова, они посчитали себя обманутыми. Визирь Балтаджи был низложен и вскоре казнён. 12 января 1712 года султан объявил царю войну.Шафиров и Шереметев получили турецкий ультиматум. Помимо одностороннего выполнения пунктов Прутского договора (передача Азова, вывод войск из Польши и полное невмешательство в её дела в будущем, отказ от требований по местоположению Карла XII) турки потребовали передачи им Гетманщины, которую должен был возглавить наследник Мазепы Филипп Орлик.Однако на масштабные боевые действия у сторон не хватило сил. Параллельно в Константинополе при посредничестве послов Англии и Голландии продолжались переговоры. Однако, достигнутое было весной 1712 года соглашение было сорвано, а визирь Юсуф-Паша смещён. Два года в Причерноморье шла "малая война" силами казаков и татар.Видя бесперспективность войны с Россией и устав от французских интриг, турки в конце концов выдавили со своей территории Карла XII, как главного возмутителя спокойствия. Вслед за этим вновь сменился визирь, к власти приведен новый крымский хан. Освобождённый из Пятибашенного замка Шафиров так предварял сообщение царю о новых мирных инициативах османов:"Мне стыдно уже доносить вашему величеству о здешних происшествиях, потому что у этого непостоянного и превратного правительства постоянные перемены".На этот раз договориться удалось. 24 июня 1713 года в Адрианополе был подписан новый договор, положивший конец очередной русско-турецкой войне, и оставивший в силе основные положения предыдущего соглашения. Несмотря на тяжёлые условия соглашения с Турцией, согласившись на них Петр I развязал себе руки на главном для него Балтийском театре боевых действий, что в конечном итоге позволило довести до победного конца Северную войну.

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