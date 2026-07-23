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ООН собирает $358,4 млн на помощь Украине
ООН собирает $358,4 млн на помощь Украине - 23.07.2026 Украина.ру
ООН собирает $358,4 млн на помощь Украине
Гуманитарные организации представили ООН План реагирования на осенне-зимний период 2026-2027 годов, который предусматривает привлечение $358 млн для помощи 2,1 миллиона человек. Об этом сказано в опубликованном 22 июля пресс-релизе ООН
2026-07-23T13:04
2026-07-23T13:04
2026-07-23T13:07
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Организация констатировала обострение боевых действий, повторные вынужденные перемещения людей и систематические удары по критической энергетической инфраструктуре. Всё это усугубляет уязвимость людей, особенно жителей прифронтовых районов. "С учетом опыта прошлогоднего осенне-зимнего периода в Плане учтены последствия обстрелов энергетической инфраструктуры, которые повлекли за собой перебои электро-, тепло- и водоснабжения и повлияли на миллионы людей по всей Украине как у линии фронта, так и дальше в городских центрах", - заявили в организации.План призван дополнить усилия Кабмина Украины в гуманитарных вопросах и поддержать наиболее уязвимых людей. В частности, с октября 2026 года по март 2027 года гуманитарное сообщество планирует оказывать помощь с отоплением, ремонтом жилья, медицинскую помощь, услуги в сфере защиты, а также продовольственную и денежную помощь."Подготовка к зиме не может начинаться с первым снегом - она должна начинаться уже сейчас, - отметил гуманитарный координатор ООН по Украине Матиас Шмале. - Прошлой зимой мы увидели, что из-за обстрелов энергетической инфраструктуры семьи могут оставаться без отопления, электро- и водоснабжения несколько дней, а иногда и недель во время сильных морозов. еще до наступления холодов”.Шмале сообщил о первых собранных взносах, отметив, что "дополнительное финансирование будет критически важным, чтобы наиболее уязвимые люди по всей Украине получили необходимую помощь до наступления зимы и в течение всего сложного осенне-зимнего периода”.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Преемник: Сырский слил пост, чтобы Драпатый стал крайним за разгром ВСУ. Хроника событий на утро 23 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, оон, кабмин, гуманитарный кризис, гуманитарная помощь, международная помощь, мир без границ
Новости, Украина, США, ООН, Кабмин, гуманитарный кризис, гуманитарная помощь, Международная помощь, Мир без границ
ООН собирает $358,4 млн на помощь Украине
13:04 23.07.2026 (обновлено: 13:07 23.07.2026)
Гуманитарные организации представили ООН План реагирования на осенне-зимний период 2026-2027 годов, который предусматривает привлечение $358 млн для помощи 2,1 миллиона человек. Об этом сказано в опубликованном 22 июля пресс-релизе ООН
Организация констатировала обострение боевых действий, повторные вынужденные перемещения людей и систематические удары по критической энергетической инфраструктуре. Всё это усугубляет уязвимость людей, особенно жителей прифронтовых районов.
"С учетом опыта прошлогоднего осенне-зимнего периода в Плане учтены последствия обстрелов энергетической инфраструктуры, которые повлекли за собой перебои электро-, тепло- и водоснабжения и повлияли на миллионы людей по всей Украине как у линии фронта, так и дальше в городских центрах", - заявили в организации.
План призван дополнить усилия Кабмина Украины в гуманитарных вопросах и поддержать наиболее уязвимых людей. В частности, с октября 2026 года по март 2027 года гуманитарное сообщество планирует оказывать помощь с отоплением, ремонтом жилья, медицинскую помощь, услуги в сфере защиты, а также продовольственную и денежную помощь.
"Подготовка к зиме не может начинаться с первым снегом - она должна начинаться уже сейчас, - отметил гуманитарный координатор ООН по Украине Матиас Шмале. - Прошлой зимой мы увидели, что из-за обстрелов энергетической инфраструктуры семьи могут оставаться без отопления, электро- и водоснабжения несколько дней, а иногда и недель во время сильных морозов. еще до наступления холодов”.
Шмале сообщил о первых собранных взносах, отметив, что "дополнительное финансирование будет критически важным, чтобы наиболее уязвимые люди по всей Украине получили необходимую помощь до наступления зимы и в течение всего сложного осенне-зимнего периода”.
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