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ООН собирает $358,4 млн на помощь Украине

ООН собирает $358,4 млн на помощь Украине - 23.07.2026 Украина.ру

ООН собирает $358,4 млн на помощь Украине

Гуманитарные организации представили ООН План реагирования на осенне-зимний период 2026-2027 годов, который предусматривает привлечение $358 млн для помощи 2,1 миллиона человек. Об этом сказано в опубликованном 22 июля пресс-релизе ООН

2026-07-23T13:04

2026-07-23T13:04

2026-07-23T13:07

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Организация констатировала обострение боевых действий, повторные вынужденные перемещения людей и систематические удары по критической энергетической инфраструктуре. Всё это усугубляет уязвимость людей, особенно жителей прифронтовых районов. "С учетом опыта прошлогоднего осенне-зимнего периода в Плане учтены последствия обстрелов энергетической инфраструктуры, которые повлекли за собой перебои электро-, тепло- и водоснабжения и повлияли на миллионы людей по всей Украине как у линии фронта, так и дальше в городских центрах", - заявили в организации.План призван дополнить усилия Кабмина Украины в гуманитарных вопросах и поддержать наиболее уязвимых людей. В частности, с октября 2026 года по март 2027 года гуманитарное сообщество планирует оказывать помощь с отоплением, ремонтом жилья, медицинскую помощь, услуги в сфере защиты, а также продовольственную и денежную помощь."Подготовка к зиме не может начинаться с первым снегом - она ​​должна начинаться уже сейчас, - отметил гуманитарный координатор ООН по Украине Матиас Шмале. - Прошлой зимой мы увидели, что из-за обстрелов энергетической инфраструктуры семьи могут оставаться без отопления, электро- и водоснабжения несколько дней, а иногда и недель во время сильных морозов. еще до наступления холодов”.Шмале сообщил о первых собранных взносах, отметив, что "дополнительное финансирование будет критически важным, чтобы наиболее уязвимые люди по всей Украине получили необходимую помощь до наступления зимы и в течение всего сложного осенне-зимнего периода”.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Преемник: Сырский слил пост, чтобы Драпатый стал крайним за разгром ВСУ. Хроника событий на утро 23 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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