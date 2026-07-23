Это для Киева хуже, чем война на истощение! Суслов о глубоком внутриполитическом кризисе на Украине - 23.07.2026 Украина.ру
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Это для Киева хуже, чем война на истощение! Суслов о глубоком внутриполитическом кризисе на Украине
Это для Киева хуже, чем война на истощение! Суслов о глубоком внутриполитическом кризисе на Украине - 23.07.2026 Украина.ру
Это для Киева хуже, чем война на истощение! Суслов о глубоком внутриполитическом кризисе на Украине
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру проанализировал... Украина.ру, 23.07.2026
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Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру проанализировал глубину внутриполитического кризиса на Украине и рассказал о готовности сторон к ускоренном завершению СВО из-за повышения ставок:00:22 - Кризис в военном командовании Украины;04:38 - Зеленский не подходит для будущего соглашения с Москвой?06:18 - Новый премьер Британии Энди Бернем;09:30 - Каковы цели США по Ирану?13:55 – Зачем Трамп заговорил о визите в Москву?16:48 - В какой мы сейчас точке украинского конфликта?20:11 - Готов ли Запад к ускоренному завершению СВО?*в интервью упоминаются Кирилл Буданов и Линдси Грэм, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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видео, украина, москва, киев, суслов, владимир зеленский, линдси грэм, украина.ру, всу, минобороны рф, иран, сша, прогнозы сво, британия, международная политика, переговоры по украине 2026, видео
Видео, Украина, Москва, Киев, Суслов, Владимир Зеленский, Линдси Грэм, Украина.ру, ВСУ, Минобороны РФ, Иран, США, прогнозы СВО, Британия, Международная политика, Переговоры по Украине 2026

Это для Киева хуже, чем война на истощение! Суслов о глубоком внутриполитическом кризисе на Украине

12:10 23.07.2026
 
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Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру проанализировал глубину внутриполитического кризиса на Украине и рассказал о готовности сторон к ускоренном завершению СВО из-за повышения ставок:

00:22 - Кризис в военном командовании Украины;
04:38 - Зеленский не подходит для будущего соглашения с Москвой?
06:18 - Новый премьер Британии Энди Бернем;
09:30 - Каковы цели США по Ирану?
13:55 – Зачем Трамп заговорил о визите в Москву?
16:48 - В какой мы сейчас точке украинского конфликта?
20:11 - Готов ли Запад к ускоренному завершению СВО?

*в интервью упоминаются Кирилл Буданов и Линдси Грэм, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

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