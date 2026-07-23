https://ukraina.ru/20260723/eto-dlya-kieva-khuzhe-chem-voyna-na-istoschenie-suslov-o-glubokom-vnutripoliticheskom-krizise-na-ukraine-1081766427.html

Это для Киева хуже, чем война на истощение! Суслов о глубоком внутриполитическом кризисе на Украине

Это для Киева хуже, чем война на истощение! Суслов о глубоком внутриполитическом кризисе на Украине - 23.07.2026 Украина.ру

Это для Киева хуже, чем война на истощение! Суслов о глубоком внутриполитическом кризисе на Украине

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру проанализировал... Украина.ру, 23.07.2026

2026-07-23T12:10

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видео

украина

москва

киев

суслов

владимир зеленский

линдси грэм

украина.ру

всу

минобороны рф

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Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру проанализировал глубину внутриполитического кризиса на Украине и рассказал о готовности сторон к ускоренном завершению СВО из-за повышения ставок:00:22 - Кризис в военном командовании Украины;04:38 - Зеленский не подходит для будущего соглашения с Москвой?06:18 - Новый премьер Британии Энди Бернем;09:30 - Каковы цели США по Ирану?13:55 – Зачем Трамп заговорил о визите в Москву?16:48 - В какой мы сейчас точке украинского конфликта?20:11 - Готов ли Запад к ускоренному завершению СВО?*в интервью упоминаются Кирилл Буданов и Линдси Грэм, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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