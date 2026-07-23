Это для Киева хуже, чем война на истощение! Суслов о глубоком внутриполитическом кризисе на Украине
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру проанализировал глубину внутриполитического кризиса на Украине и рассказал о готовности сторон к ускоренном завершению СВО из-за повышения ставок:
00:22 - Кризис в военном командовании Украины;
04:38 - Зеленский не подходит для будущего соглашения с Москвой?
06:18 - Новый премьер Британии Энди Бернем;
09:30 - Каковы цели США по Ирану?
13:55 – Зачем Трамп заговорил о визите в Москву?
16:48 - В какой мы сейчас точке украинского конфликта?
20:11 - Готов ли Запад к ускоренному завершению СВО?
*в интервью упоминаются Кирилл Буданов и Линдси Грэм, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:22 - Кризис в военном командовании Украины;
04:38 - Зеленский не подходит для будущего соглашения с Москвой?
06:18 - Новый премьер Британии Энди Бернем;
09:30 - Каковы цели США по Ирану?
13:55 – Зачем Трамп заговорил о визите в Москву?
16:48 - В какой мы сейчас точке украинского конфликта?
20:11 - Готов ли Запад к ускоренному завершению СВО?
*в интервью упоминаются Кирилл Буданов и Линдси Грэм, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
Подписывайся на