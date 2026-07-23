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ВСУ обещают осенью представить украинский боевой лазер

ВСУ обещают осенью представить украинский боевой лазер - 23.07.2026 Украина.ру

ВСУ обещают осенью представить украинский боевой лазер

Украинский боевой лазер эффективнее пулемётов борется с БПЛА и будет готов в ближайшие 2-3 месяца. Об этом 22 июля заявил прессе замглавкома ВСУ Андрей Лебеденко

2026-07-23T13:20

2026-07-23T13:20

2026-07-23T14:07

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В ходе брифинга заместитель главнокомандующего ВСУ рассказал о работе над боевыми лазерами. Лебеденко поведал, что этим занимаются не только частные украинские компании, но и командиры в ВСУ. Генерал сообщил, что украинская лазерная система "уже сегодня умеет сбивать FPV, работает сегодня над "шахедами". Под последними госагитпроп преподносит российские БПЛА типа "Герань", отождествляя их с иранскими дронами.Лебеденко заверил в успехе работ и пообещал, что в течение "ближайших 2-3 месяцев у нас будут такие же средства, которые позволят еще лучше, чем пулеметы поражать средства воздушного нападения".Минобороны Украины ранее сообщало о разработке боевых лазеров. ВСУ заверяло в успешных тестированиях на полигонах. Предприятия ВПК докладывали об успехах в разработках и готовности освоить бюджеты на серийном производстве. До такого спустя годы не дошёл ни один образец. Тем временем Судоходство в украинские порты полностью остановилосьБольше новостей дня представлено в обзоре Новое поколение: в Драпатом нашли разрыв с "советским прошлым". Хроника событий на 13:00 23 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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