https://ukraina.ru/20260723/eksport-donbasskoy-produktsii-v-belarus-i-kazakhstan-forum-vs-dlya-pobedy-23-iyulya-utrenniy-efir-1081769657.html

Продукция Донбасса — в Беларуси и Казахстане, "Все для победы". 23 июля, утренний эфир

Продукция Донбасса — в Беларуси и Казахстане, "Все для победы". 23 июля, утренний эфир - 23.07.2026 Украина.ру

Продукция Донбасса — в Беларуси и Казахстане, "Все для победы". 23 июля, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 23.07.2026

2026-07-23T13:01

2026-07-23T13:01

2026-07-23T14:12

донбасс

казахстан

александр васильев

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. * Время Новороссии. Конгрессно-выставочная деятельность как драйвер инвестиционного развития Донбасса: новое назначение в Корпорации развития Донбасса. Гость: Микаэль Минасян – заместитель директора Корпорации развития Донбасса. * Новороссия – жемчужина России. Продолжение разговора об идентичности крестьян Малороссии. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук. * Важный разговор. Предприятия ДНР заключили контракты на экспорт своей продукции в Казахстан и Беларусь. Гость: Оксана Приходько – и.о. заместителя руководителя Центра поддержки экспорта ДНР.* Тема дня. Работа масштабного форума Общероссийского Народного фронта "Всё для победы!". Гость: Павел Бережанский – член Центрального штаба ОНФ.

донбасс

казахстан

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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