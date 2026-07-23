Продукция Донбасса — в Беларуси и Казахстане, "Все для победы". 23 июля, утренний эфир - 23.07.2026 Украина.ру
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Продукция Донбасса — в Беларуси и Казахстане, "Все для победы". 23 июля, утренний эфир
Продукция Донбасса — в Беларуси и Казахстане, "Все для победы". 23 июля, утренний эфир - 23.07.2026 Украина.ру
Продукция Донбасса — в Беларуси и Казахстане, "Все для победы". 23 июля, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 23.07.2026
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. * Время Новороссии. Конгрессно-выставочная деятельность как драйвер инвестиционного развития Донбасса: новое назначение в Корпорации развития Донбасса. Гость: Микаэль Минасян – заместитель директора Корпорации развития Донбасса. * Новороссия – жемчужина России. Продолжение разговора об идентичности крестьян Малороссии. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук. * Важный разговор. Предприятия ДНР заключили контракты на экспорт своей продукции в Казахстан и Беларусь. Гость: Оксана Приходько – и.о. заместителя руководителя Центра поддержки экспорта ДНР.* Тема дня. Работа масштабного форума Общероссийского Народного фронта "Всё для победы!". Гость: Павел Бережанский – член Центрального штаба ОНФ.
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донбасс, казахстан, александр васильев, новороссия сегодня, видео
Донбасс, Казахстан, Александр Васильев, Новороссия сегодня

Продукция Донбасса — в Беларуси и Казахстане, "Все для победы". 23 июля, утренний эфир

13:01 23.07.2026 (обновлено: 14:12 23.07.2026)
 
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Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки.

* Время Новороссии. Конгрессно-выставочная деятельность как драйвер инвестиционного развития Донбасса: новое назначение в Корпорации развития Донбасса. Гость: Микаэль Минасян – заместитель директора Корпорации развития Донбасса.

* Новороссия – жемчужина России. Продолжение разговора об идентичности крестьян Малороссии. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук.

* Важный разговор. Предприятия ДНР заключили контракты на экспорт своей продукции в Казахстан и Беларусь. Гость: Оксана Приходько – и.о. заместителя руководителя Центра поддержки экспорта ДНР.

* Тема дня. Работа масштабного форума Общероссийского Народного фронта "Всё для победы!". Гость: Павел Бережанский – член Центрального штаба ОНФ.
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