Продукция Донбасса — в Беларуси и Казахстане, "Все для победы". 23 июля, утренний эфир
13:01 23.07.2026 (обновлено: 14:12 23.07.2026)
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Конгрессно-выставочная деятельность как драйвер инвестиционного развития Донбасса: новое назначение в Корпорации развития Донбасса. Гость: Микаэль Минасян – заместитель директора Корпорации развития Донбасса.
* Новороссия – жемчужина России. Продолжение разговора об идентичности крестьян Малороссии. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук.
* Важный разговор. Предприятия ДНР заключили контракты на экспорт своей продукции в Казахстан и Беларусь. Гость: Оксана Приходько – и.о. заместителя руководителя Центра поддержки экспорта ДНР.
* Тема дня. Работа масштабного форума Общероссийского Народного фронта "Всё для победы!". Гость: Павел Бережанский – член Центрального штаба ОНФ.
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