https://ukraina.ru/20260723/zamysel-ukrainy--otrezat-krym-rossii-nuzhna-masshtabnaya-operatsiya-na-more--gorbachev-1081771629.html

"Замысел Украины – отрезать Крым": России нужна масштабная операция на море — Горбачев

"Замысел Украины – отрезать Крым": России нужна масштабная операция на море — Горбачев - 23.07.2026 Украина.ру

"Замысел Украины – отрезать Крым": России нужна масштабная операция на море — Горбачев

России пора перестать отвечать на удары ВСУ и перейти к масштабным действиям на море, иначе Украина продолжит держать её в напряжении. Для этого нужно оторвать Киев от моря и перекрыть новый зерновой коридор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев

2026-07-23T13:45

2026-07-23T13:45

2026-07-23T13:49

новости

украина

крым

россия

вооруженные силы украины

сво

новости сво россия

новости сво

новости сво сейчас

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065880310_0:24:1125:656_1920x0_80_0_0_1c34e278ca6ed6778c61dc73d9c5e24f.jpg

За минувшую неделю российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска, Южного и Днепро-Бугского лимана, где хранились военные грузы и ГСМ. Также были поражены 24 судна, работавших на ВСУ, включая 14 сухогрузов, три парома, два контейнеровоза, танкер и другие плавсредства.Украинские источники утверждают, что беспилотники ВСУ якобы поразили более 150 судов "теневого" танкерного флота России в Чёрном и Азовском морях. По словам командующего СБС ВСУ Роберта Бровди ("Мадьяр"), это часть операции по "изоляции" Крыма.Отвечая на вопрос о том, кому проще реализовать свои планы на море, Горбачев заявил, что сейчас российские действия выглядят как реакция на действия противника. "Замысел противника – отрезать Крым от материковой части, а наши действия здесь выглядят как ответная реакция. Считаю, что время для "ответок" прошло", — пояснил эксперт.По словам Горбачева, Украина использует тактику постоянных ударов, чтобы держать Россию в напряжении. "Если мы будем придерживаться такой практики, то коренным образом ситуацию не переломить, а Украина будет держать нас, как говорят на флоте, в ситуации боевого напряжения", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что главная задача — оторвать Украину от моря, разорвав новый зерновой коридор и исключив проход судов в северо-западную часть Черного моря.Полный текст интервью "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" на сайте Украина.ру.Большая война совсем не обязательно будет вначале европейской, как хотели бы те западные элиты, которые мечтают вести с Россией прокси-войну на истощение. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "На грани большой войны" на сайте Украина.ру.

украина

крым

россия

одесса

черное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, крым, россия, вооруженные силы украины, сво, новости сво россия, новости сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, флот, черноморский флот, порт, одесса, черное море, военный эксперт, украина.ру дзен, дзен сво