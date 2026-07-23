https://ukraina.ru/20260723/preemnik-syrskiy-slil-post-chtoby-drapatyy-stal-kraynim-za-razgrom-vsu-khronika-sobytiy-na-utro-23-1081757714.html

Преемник: Сырский слил пост, чтобы Драпатый стал крайним за разгром ВСУ. Хроника событий на утро 23 июля

Преемник: Сырский слил пост, чтобы Драпатый стал крайним за разгром ВСУ. Хроника событий на утро 23 июля - 23.07.2026 Украина.ру

Преемник: Сырский слил пост, чтобы Драпатый стал крайним за разгром ВСУ. Хроника событий на утро 23 июля

ВСУ переименовались в "Армию Драпатого", но суть осталась. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал госсекретарю США Марко Рубио о реальной ситуации на фронте и предупредил о недопустимости накачки Киева оружием. Вашингтон тем временем наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне конфликта с Ираном

2026-07-23T09:05

2026-07-23T09:05

2026-07-23T09:08

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Операция "Преемник"Назначение генерал-майора Михаила Драпатого на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), пришедшего на смену Александру Сырскому, не решит системных проблем киевского режима, а лишь усугубит хаос в военном управлении. Как сообщает американская газета The New York Times, новый командующий получил "чемодан без ручки", столкнувшись с комплексом неразрешимых задач, которые являются прямым следствием провальной стратегии киевских властей.По информации западных военных аналитиков, которыми располагает издание, Драпатому предстоит буквально "расхлебывать кашу" из просчетов предшественников. В первую очередь это касается катастрофического состояния системы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), которая превратилась в машину для насильственной мобилизации, вызывающую отторжение даже у лояльных киевскому режиму граждан. На фоне продолжающейся спецоперации ВС РФ эти структуры не способны обеспечить качественное пополнение войск, отправляя на передовую неподготовленных людей.Вторым критическим вызовом для генерала станет надвигающийся осенне-зимний период. Остро стоит проблема защиты энергетической инфраструктуры, которая, несмотря на все заявления, остается уязвимой для высокоточных ударов российских войск. На фоне острейшего дефицита боеприпасов для систем противовоздушной обороны, который Запад восполнить уже не в состоянии, гарантировать сохранность объектов киевскому командованию будет крайне сложно.Особое внимание в публикации уделяется глубинному кризису в украинском руководстве. Новому главкому придется балансировать между разросшимися амбициями военных реформаторов, требующих оперативной независимости, и параноидальным желанием Владимира Зеленского лично контролировать каждый участок фронта.35 минут на диалогВ столице Филиппин состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры продлились 35 минут, передает корреспондент РИА Новости.Согласно расписанию американского госсекретаря, на диалог с главой российского внешнеполитического ведомства было отведено около получаса. Несмотря на сжатые сроки, встреча состоялась и, по предварительным оценкам, прошла в конструктивном ключе.Накануне Лавров выразил уверенность, что переговоры в любом случае будут полезными. Он также отметил, что намерен спросить у Рубио, какую именно позицию сейчас занимают Соединенные Штаты по украинскому урегулированию. В свою очередь, госсекретарь США заявил, что планирует обсудить с Лавровым вопрос о том, есть ли сейчас возможность для Вашингтона сыграть конструктивную роль в решении кризиса на Украине.Лавров подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на саммите на Аляске. При этом глава российского внешнеполитического ведомства указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями, подчеркнув, что это лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв.Кроме того, стороны обсудили вопросы нормализации условий работы дипломатических миссий России и США, которые в последние годы испытывают серьезные ограничения. Также были затронуты вопросы обстановки в Персидском заливе, где нарастает напряженность на фоне конфликта между США и Ираном.США готовятся к большой войнеСоединенные Штаты активно наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке, перебрасывая дополнительные силы, медицинский персонал и вооружения. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации.По данным издания, Вашингтон стремится предоставить президенту Дональду Трампу более широкие возможности для силового ответа в случае эскалации конфликта с Ираном. За прошедшую неделю США перебросили в регион силы специальных операций и разместили эскадрильи истребителей на базах по всему Ближнему Востоку. Кроме того, находящиеся в Великобритании стратегические бомбардировщики B-1 готовят к участию в масштабных боевых операциях.В главный военный госпиталь США в Германии, где проходят лечение военные, получившие ранения на Ближнем Востоке, уже прибыли более 150 медицинских работников. Это свидетельствует о серьезности подготовок и ожидании возможных потерь в случае полномасштабного конфликта.Ранее портал Axios сообщил, что посредники — Катар, Египет и Пакистан — предложили США и Ирану десятидневное прекращение огня. По данным источников, Белый дом изучает это предложение и призвал Израиль избегать шагов, ведущих к дальнейшей эскалации. Однако параллельно с дипломатическими усилиями Вашингтон готовится к возможному провалу переговоров и наращивает военную группировку в регионе.Между тем администрация Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военных действий в Мали для противодействия террористической группировке "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (JNIM), аффилированной с "Аль-Каидой"*. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.По данным издания, среди высокопоставленных официальных лиц администрации пока нет единого мнения по этому вопросу. За проведение военной операции выступает заместитель помощника президента США Себастьян Горка, который считает необходимым нанести превентивные удары по позициям боевиков в регионе.Фронтовая сводка Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в ночь с 22 на 23 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, в период с 20.00 22 июля до 08.00 23 июля массированная атака БПЛА была отражена над территориями 19 регионов страны, а также над акваторией Азовского моря.Наибольшее количество дронов уничтожено над Белгородской, Брянской и Курской областями — на этих направлениях противник традиционно предпринимает наиболее интенсивные попытки прорыва. Перехваты также осуществлялись в небе над Волгоградской, Воронежской, Калужской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Республикой Крым и Республикой Татарстан.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Купянском направлении украинское командование стягивает резервы в район Соболевки и Московки, пытаясь потеснить российские подразделения в западной части города. Однако ВСУ успеха не имеют. Севернее Купянска Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Артельное, что позволило российским войскам улучшить тактическое положение и создать предпосылки для дальнейшего продвижения.На Константиновском направлении противник предпринимает контратаки из восточного "кармана" в районах Долгой Балки и Роскошного. Все попытки ВСУ прорвать оборону российских войск успешно отражаются, противник несет потери.На Северском направлении российские подразделения расширяют зону контроля от Тихоновки в сторону Васютинского, продолжая давление на Стародубовку. Продвижение российских войск вынуждает противника отступать на этом участке.На Харьковском направлении ВС РФ продолжают охват населенного пункта Белый Колодезь. Бои идут в районах Волоховского, Бакшеевки, Юрченково и самого Белого Колодезя. В Казачьей Лопани сохраняются встречные бои, которые переходят в позиционное противостояние.* Запрещенная в России террористическая организация

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Кристина Черкасова

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